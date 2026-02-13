Renunció la directora nacional de Biodiversidad

La directora nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Dinabise) del Ministerio de Ambiente , Estela Delgado, presentó este viernes 13 su renuncia al cargo. La dimisión fue comunicada formalmente esta tarde mediante una carta dirigida al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño , a la que accedió Búsqueda , en la cual fundamentó su decisión en el deseo de retomar su carrera académica.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

En la misiva, Delgado informó que buscará reintegrarse “a las funciones universitarias y enfrentar nuevos desafíos” en su cargo de profesora agregada grado 4 en régimen de dedicación total del Departamento Interdisciplinario de Sistemas Costeros y Marinos del Centro Universitario Regional del Este de la Universidad de la República.

Efice Efice pidió al Ministerio de Ambiente nueva prórroga de un año para culminar reconversión de su planta de cloro

La información fue divulgada inicialmente por el podcast Vitamina SEA y confirmada horas después por el Ministerio de Ambiente en un comunicado de prensa. Según informó ese medio, Delgado tenía una postura crítica sobre la búsqueda de hidrocarburos en zonas sensibles para el ecosistema marino, lo que habría generado "fricciones" con el ministro Ortuño. El Observador, en tanto, informó que la exjerarca tuvo "diferencias con funcionarios" durante su gestión al frente de la dirección.

El Ministerio de Ambiente otorgó en los últimos meses autorizaciones ambientales para llevar a cabo campañas de prospección sísmica offshore , en el marco de contratos de exploración adjudicados por Ancap a empresas privadas para la búsqueda de hidrocarburos. Las autorizaciones provocaron cuestionamientos de organizaciones ambientalistas y académicas por su posible impacto sobre las especies marinas.

En su carta de renuncia, la exjerarca destacó los logros alcanzados en el primer año de su gestión, entre los que enumeró la Declaración de Humedales de Importancia Ambiental, que permitió la protección de 800.000 hectáreas; el fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas; la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, que incorporó por primera vez metas específicas para la biodiversidad marina; la promoción de reservas privadas; el impulso a una política de restauración ecosistémica; la planificación de un plan nacional de gestión costera integrada, y la revisión de la normativa de caza.

En el cierre de la carta, Delgado sostuvo que ninguno de esos logros hubiera sido posible "sin el trabajo sostenido y la acumulación positiva de conocimientos de los técnicos de la Dinabise y el aporte desde otras Direcciones Nacionales del Ministerio de Ambiente y de otros ministerios, con quienes el trabajo fue mancomunado y en plena coordinación”. También agradeció “la enorme oportunidad y la confianza depositada” en ella y afirmó que quedará a disposición para “seguir aportando conocimiento científico para la concreción de políticas públicas, desde otro rol, pero con la firme convicción que estos logros deben ser colectivos e interinstitucionales en un gobierno del Frente Amplio”.

Nueva titular

Según supo Búsqueda, la nueva directora nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos será la excandidata a la Intendencia de Montevideo (IM) y vicepresidenta del Frente Amplio Verónica Piñeiro.

Piñeiro es licenciada en Ciencias Biológicas y magíster en Ciencias Agrarias por la Universidad de la República. Entre 2016 y 2020 integró el equipo técnico de la Secretaría de Ambiente, Agua y Cambio Climático de Presidencia de la República y posteriormente, durante la administración de Carolina Cosse, se desempeñó como gerenta de Gestión Ambiental de la IM. Desde 2022 es vicepresidenta del Frente Amplio.

INF-Vpiñeiro-adhoc-jcalvelo.jpg Verónica Piñeiro, durante la entrevista con Búsqueda. Javier Calvelo / adhocFOTOS

Fuentes del Poder Ejecutivo señalaron que la designación de Piñeiro fue resuelta por el presidente Yamandú Orsi, a propuesta del ministro Ortuño. El nombramiento, añadieron las fuentes, se inscribe en la línea de fortalecer el área de biodiversidad, considerada prioritaria dentro de la agenda ambiental del gobierno.