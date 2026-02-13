  • Cotizaciones
    viernes 13 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Renunció la directora nacional de Biodiversidad

    Estela Delgado, quien ocupaba el cargo en el Ministerio de Ambiente desde el inicio de la gestión, será suplantada por la excandidata a la Intendencia de Montevideo y vicepresidenta del Frente Amplio, Verónica Piñeiro

    Estela Delgado en una actividad por el Día Mundial de los Humedales 2026.

    Estela Delgado en una actividad por el Día Mundial de los Humedales 2026.

    FOTO

    Ministerio de Ambiente
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La directora nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos (Dinabise) del Ministerio de Ambiente, Estela Delgado, presentó este viernes 13 su renuncia al cargo. La dimisión fue comunicada formalmente esta tarde mediante una carta dirigida al ministro de Ambiente, Edgardo Ortuño, a la que accedió Búsqueda, en la cual fundamentó su decisión en el deseo de retomar su carrera académica.

    En la misiva, Delgado informó que buscará reintegrarse “a las funciones universitarias y enfrentar nuevos desafíos” en su cargo de profesora agregada grado 4 en régimen de dedicación total del Departamento Interdisciplinario de Sistemas Costeros y Marinos del Centro Universitario Regional del Este de la Universidad de la República.

    Leé además

    Planta de Efice.
    Efice

    Efice pidió al Ministerio de Ambiente nueva prórroga de un año para culminar reconversión de su planta de cloro

    Por Lucía Cuberos
    Humedales de Santa Lucía.
    Medioambiente

    De control de vertidos a protección de ecosistemas: Ministerio de Ambiente impulsa una transformación normativa

    Por Lucía Cuberos
    Estela-Delgado
    Estela Delgado.

    Estela Delgado.

    La información fue divulgada inicialmente por el podcast Vitamina SEA y confirmada horas después por el Ministerio de Ambiente en un comunicado de prensa. Según informó ese medio, Delgado tenía una postura crítica sobre la búsqueda de hidrocarburos en zonas sensibles para el ecosistema marino, lo que habría generado "fricciones" con el ministro Ortuño. El Observador, en tanto, informó que la exjerarca tuvo "diferencias con funcionarios" durante su gestión al frente de la dirección.

    En su carta de renuncia, la exjerarca destacó los logros alcanzados en el primer año de su gestión, entre los que enumeró la Declaración de Humedales de Importancia Ambiental, que permitió la protección de 800.000 hectáreas; el fortalecimiento del Sistema Nacional de Áreas Protegidas; la actualización de la Estrategia Nacional de Biodiversidad, que incorporó por primera vez metas específicas para la biodiversidad marina; la promoción de reservas privadas; el impulso a una política de restauración ecosistémica; la planificación de un plan nacional de gestión costera integrada, y la revisión de la normativa de caza.

    En el cierre de la carta, Delgado sostuvo que ninguno de esos logros hubiera sido posible "sin el trabajo sostenido y la acumulación positiva de conocimientos de los técnicos de la Dinabise y el aporte desde otras Direcciones Nacionales del Ministerio de Ambiente y de otros ministerios, con quienes el trabajo fue mancomunado y en plena coordinación”. También agradeció “la enorme oportunidad y la confianza depositada” en ella y afirmó que quedará a disposición para “seguir aportando conocimiento científico para la concreción de políticas públicas, desde otro rol, pero con la firme convicción que estos logros deben ser colectivos e interinstitucionales en un gobierno del Frente Amplio”.

    Nueva titular

    Según supo Búsqueda, la nueva directora nacional de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos será la excandidata a la Intendencia de Montevideo (IM) y vicepresidenta del Frente Amplio Verónica Piñeiro.

    Piñeiro es licenciada en Ciencias Biológicas y magíster en Ciencias Agrarias por la Universidad de la República. Entre 2016 y 2020 integró el equipo técnico de la Secretaría de Ambiente, Agua y Cambio Climático de Presidencia de la República y posteriormente, durante la administración de Carolina Cosse, se desempeñó como gerenta de Gestión Ambiental de la IM. Desde 2022 es vicepresidenta del Frente Amplio.

    INF-Vpiñeiro-adhoc-jcalvelo.jpg
    Ver&oacute;nica Pi&ntilde;eiro, durante la entrevista con B&uacute;squeda.

    Verónica Piñeiro, durante la entrevista con Búsqueda.

    Fuentes del Poder Ejecutivo señalaron que la designación de Piñeiro fue resuelta por el presidente Yamandú Orsi, a propuesta del ministro Ortuño. El nombramiento, añadieron las fuentes, se inscribe en la línea de fortalecer el área de biodiversidad, considerada prioritaria dentro de la agenda ambiental del gobierno.

    Selección semanal
    Parlamento

    Coalición republicana reabre negociación sobre proyecto de lavado de activos y pone en duda cambios clave

    Por Nicolás Delgado
    Mercado laboral

    BASF dice que despidos en oficina de Uruguay, parte de un “proceso global”, se harán en “varios meses”

    Por Redacción Búsqueda
    Mercado cambiario

    El precio del dólar oscila; economistas consideran ineficaces anuncios del gobierno

    Por Redacción Búsqueda
    Parlamento

    El halcón del palacio

    Por Victoria Fernández

    Te Puede Interesar

    Yamandú Orsi conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros en la sala de prensa de la Torre Ejecutiva en Montevideo.
    Video

    Caso Cardama: el gobierno rescindió el contrato por “incumplimientos graves” del astillero

    Por Redacción Búsqueda
    Estela Delgado en una actividad por el Día Mundial de los Humedales 2026.

    Renunció la directora nacional de Biodiversidad

    Por Redacción Búsqueda
    Sandra Lazo, Yamandú Orsi y Jorge Díaz durante la conferencia de prensa tras el Consejo de Ministros en la sala de prensa de la Torre Ejecutiva en Montevideo.
    Video

    Rescisión con Cardama desata choque político entre oficialismo y oposición

    Por Redacción Búsqueda
    Personajes de Futurama, serie de Matt Groening ambientada en el año 3000. 
    Video

    Cuando la imaginación se anticipó al futuro; ¿será cierto, @grok?

    Por Silvana Tanzi
    // Leer el objeto desde localStorage