  • Cotizaciones
    miércoles 27 de mayo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La Biblioteca Nacional presenta el inicio de las obras edilicias de su plan de transformación

    La primera etapa, proyectada para el 2027, comprenderá reformas en los dos depósitos de diarios, en los accesos, la planta baja y la fachada del edificio y se dispondrán 6 millones de dólares de presupuesto; el costo total del proyecto es de 30 millones de dólares provenientes de fondos públicos, de los cuales 20 millones estarán destinados a obras y refacciones

    Ficheros de la Biblioteca Nacional.

    Ficheros de la Biblioteca Nacional.

    FOTO

    Javier Calvelo / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Hace exactamente un año, en el Día Nacional del Libro, la Biblioteca Nacional anunciaba en conferencia de prensa su cierre parcial al público debido a lo que su directora, Rocío Schiappapietra, definió como una “crisis estructural grande”, que abarcaba problemas edilicios, de conservación del acervo y de falta de personal, por lo que se requería un plan de transformación. Un año después y en un nuevo 26 de mayo, en conferencia de prensa la directora, junto con autoridades del gobierno, anunció el inicio de las obras edilicias que forman parte de ese plan que funcionará en diferentes etapas en los próximos tres años.

    En la conferencia participaron autoridades de los diferentes organismos estatales que llevan adelante esta reforma: Rodrigo Arim, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Lucía Etcheverry, ministra de Transporte y Obras Públicas, José Carlos Mahía, ministro de Educación y Cultura, y Gabriel Calderón, director del proyecto por la OPP.

    Leé además

    La soprano eslovena Sabina Cvilak en Fidelio.
    Conflicto

    Trabajadores del Teatro Solís denuncian recortes salariales en el estreno de la ópera ‘Fidelio’

    Por Javier Alfonso
    Palito Ortega
    Video
    Entrevista

    Palito Ortega ve a Milei “con buenas intenciones” y siente “profunda admiración” por José Mujica

    Por Javier Alfonso

    La primera etapa, proyectada para el 2027, comprenderá reformas en los dos depósitos de diarios que están alojados en la biblioteca, en los accesos, la planta baja y la fachada del edificio. Para esta etapa se dispondrán 6 millones de dólares de presupuesto. “El edificio estaba armado para protegerse de la ciudad y nosotros queremos abrirlo”, resaltó Calderón.

    WhatsApp Image 2026-05-26 at 16.14.38
    La Biblioteca Nacional anunció el comienzo de la primera etapa de reformas y obras edilicias.

    La Biblioteca Nacional anunció el comienzo de la primera etapa de reformas y obras edilicias.

    El costo total del proyecto para la Biblioteca Nacional del Futuro —como se lo presenta— es de 30 millones de dólares provenientes de fondos públicos, de los cuales 20 millones estarán destinados a obras y refacciones.

    El plan anunciado contempla, según explicaron Schiappapietra y Calderón, tres dimensiones: patrimonial —enfocada en el cuidado del acervo—, pública —con la intención de construir una “biblioteca más abierta a la ciudadanía”— y territorial —que implicará la articulación con redes y bibliotecas públicas de todo el país.

    En su intervención, el ministro Mahía señaló que el proceso tuvo una primera etapa de “mirar hacia adentro” de la institución y de iniciar un camino de diálogo con todas las instituciones o personas que aportan a este proyecto. “Con toda calma, y sin ambiciones refundacionales, decimos que estamos en marcha. Hoy la Biblioteca Nacional está en mejores condiciones que cuando asumimos en esta administración”.

    Selección semanal
    Fútbol Uruguayo

    Casi 70% de los uruguayos aprueba la decisión de la AUF de licitar los derechos de televisión del fútbol

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Transporte

    Ministerio propone llevar a la negociación colectiva la regulación del trabajo de transportistas

    Por Redacción Búsqueda
    Oposición

    Oposición aprovecha encuestas para machacar sobre “frustración” con el gobierno, aunque carece de estrategia común para capitalizarla

    Por Federico Castillo
    Detenidos desaparecidos

    Familiares reclama a Orsi una orden a las Fuerzas Armadas y advierte que “seguir esperando es perder el tiempo”

    Por Macarena Saavedra

    Te Puede Interesar

    Banco Central del Uruguay en Montevideo.

    Banco Central ve “recuperación” de la actividad y petróleo caro; mantuvo la tasa de política monetaria

    Por Redacción Búsqueda
    Supermercado.

    Se retrajo la actividad de comercios y servicios en enero-marzo; solo crecieron cuatro de 15 giros

    Por Redacción Búsqueda
    Ficheros de la Biblioteca Nacional.

    La Biblioteca Nacional presenta el inicio de las obras edilicias de su plan de transformación

    Por Redacción Búsqueda
    La poesía salió del clóset: escritores jóvenes impulsan el género en Uruguay

    La poesía salió del clóset: escritores jóvenes impulsan el género en Uruguay

    Por Federica Chiarino Vanrell