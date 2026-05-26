La Biblioteca Nacional presenta el inicio de las obras edilicias de su plan de transformación

La primera etapa, proyectada para el 2027, comprenderá reformas en los dos depósitos de diarios, en los accesos, la planta baja y la fachada del edificio y se dispondrán 6 millones de dólares de presupuesto; el costo total del proyecto es de 30 millones de dólares provenientes de fondos públicos, de los cuales 20 millones estarán destinados a obras y refacciones

Hace exactamente un año, en el Día Nacional del Libro, la Biblioteca Nacional anunciaba en conferencia de prensa su cierre parcial al público debido a lo que su directora, Rocío Schiappapietra, definió como una “crisis estructural grande”, que abarcaba problemas edilicios, de conservación del acervo y de falta de personal, por lo que se requería un plan de transformación. Un año después y en un nuevo 26 de mayo, en conferencia de prensa la directora, junto con autoridades del gobierno, anunció el inicio de las obras edilicias que forman parte de ese plan que funcionará en diferentes etapas en los próximos tres años.

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En la conferencia participaron autoridades de los diferentes organismos estatales que llevan adelante esta reforma: Rodrigo Arim, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Lucía Etcheverry, ministra de Transporte y Obras Públicas, José Carlos Mahía, ministro de Educación y Cultura, y Gabriel Calderón, director del proyecto por la OPP.

La primera etapa, proyectada para el 2027, comprenderá reformas en los dos depósitos de diarios que están alojados en la biblioteca, en los accesos, la planta baja y la fachada del edificio. Para esta etapa se dispondrán 6 millones de dólares de presupuesto. “El edificio estaba armado para protegerse de la ciudad y nosotros queremos abrirlo”, resaltó Calderón.

WhatsApp Image 2026-05-26 at 16.14.38 La Biblioteca Nacional anunció el comienzo de la primera etapa de reformas y obras edilicias. Presidencia de la República

El costo total del proyecto para la Biblioteca Nacional del Futuro —como se lo presenta— es de 30 millones de dólares provenientes de fondos públicos, de los cuales 20 millones estarán destinados a obras y refacciones.