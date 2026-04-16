Banco Central y República no comentan críticas de un exasesor sobre combate al lavado

Ricardo Gil Iribarne, quien hasta marzo asesoró a la secretaría antilavado, señaló que posturas de esos dos bancos estatales “defraudan” y “generan bronca”

Ricardo Gil Iribarne, quien en marzo dejó su cargo de asesor en la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (Senaclaft), hizo la semana pasada en Búsqueda un balance positivo de la política antilavado de la actual administración y sus resultados, aunque objetó posturas de los bancos Central (BCU) y República (BROU).

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

“Hemos tenido problemas con algunos organismos, no con el gobierno, que a mí me preocupan bastante, pues son organismos claves, como el Banco Central o el Banco República”, afirmó.

Recordó que en el proyecto de Ley de Presupuesto discutido el año pasado el BCU “planteó sin consultar absolutamente con nadie, y menos con la Senaclaft, dejar de supervisar a las casas de cambio y a las empresas de cofres de seguridad”, sectores “claves del punto de vista de la prevención del lavado. Creo que no solo fue un error, sino que además refleja una concepción que es que, para el Banco Central, en este momento el tema lavado no está en los primeros lugares de sus preocupaciones. Y lo han dicho expresamente. Es una cuestión de las autoridades y jerarquías del banco, no de la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero), que me consta que está muy debilitada y que hace su máximo esfuerzo por cumplir con lo que debe”.

Consultado por Búsqueda sobre esas apreciaciones, el BCU respondió que “no comenta opiniones emitidas a título personal por el mencionado exasesor”.

Para Gil, quien además presidió la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep) entre 2015 y 2020, en el caso del BROU “pasa lo mismo que en muchos organismos e instituciones: cuando hay que hacer algunas cosas, el miedo, que sobre todo tienen los abogados”, no actúa como debería. Le reprochó que la Senaclaft le solicitó información a esa institución bancaria “para casos judiciales” y “no la dio y terminó diciendo muchos meses después ‘pídansela al Banco Central, que ellos se la van a dar’”. Y agregó: “Esas son posturas que las entiendo en un sujeto obligado común, no en un banco del Estado”. “Es de las cosas que te defraudan y te generan bronca, por un lado, y dudas sobre la capacidad que hemos tenido de generar conciencia sobre el problema”.