Senado aprobó modificaciones al combate al lavado de activos

El proyecto de ley con modificaciones a las normas que regulan el combate al lavado de activos fue aprobado este miércoles 8 en el Senado, tras un debate que se extendió por varias horas.
El proyecto de ley, que pasará a estudio de la Cámara de Diputados, fue aprobado con votos de la oposición; su trámite se aceleró tras el atentado contra la fiscal Mónica Ferrero
El proyecto de ley con modificaciones a las normas que regulan el combate al lavado de activos fue aprobado este miércoles 8 en el Senado, tras un debate que se extendió por varias horas.
Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.
El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá
La iniciativa, que fue enviada por el Poder Ejecutivo al Parlamento a mediados de año, estaba a estudio de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, pero su tratamiento se aceleró tras el atentado sufrido por la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, el domingo 28 de setiembre, atribuidos a delincuentes vinculados al narcotráfico. El presidente, Yamandú Orsi, pidió apurar la aprobación del proyecto porque lo considera una herramienta fundamental para combatir al narcotráfico, a través de una persecución más eficaz de las ganancias que obtiene de sus actividades criminales.
El proyecto da mayores potestades a organismos como la Secretaría Nacional Contra el Lavado de Activos, baja el monto máximo permitido para transacciones en efectivo, elimina la Fiscalía especializada en Lavado de Activos e incluye nuevos delitos precedentes del lavado de activos.
Tras incorporar cambios propuestos por la oposición, el oficialismo logró un respaldo amplio en el Senado en la votación general del proyecto, mientras que todos los artículos recibieron votos colorados y algunos del Partido Nacional. El proyecto pasará ahora a estudio de la Cámara de Diputados.