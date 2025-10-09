  • Cotizaciones
    jueves 09 de octubre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Senado aprobó modificaciones al combate al lavado de activos

    El proyecto de ley, que pasará a estudio de la Cámara de Diputados, fue aprobado con votos de la oposición; su trámite se aceleró tras el atentado contra la fiscal Mónica Ferrero

    Cámara de Senadores del Palacio Legislativo en Montevideo

    Cámara de Senadores del Palacio Legislativo en Montevideo

    FOTO

    Javier Calvelo / adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El proyecto de ley con modificaciones a las normas que regulan el combate al lavado de activos fue aprobado este miércoles 8 en el Senado, tras un debate que se extendió por varias horas.

    La iniciativa, que fue enviada por el Poder Ejecutivo al Parlamento a mediados de año, estaba a estudio de la Comisión de Hacienda de la Cámara Alta, pero su tratamiento se aceleró tras el atentado sufrido por la fiscal de Corte, Mónica Ferrero, el domingo 28 de setiembre, atribuidos a delincuentes vinculados al narcotráfico. El presidente, Yamandú Orsi, pidió apurar la aprobación del proyecto porque lo considera una herramienta fundamental para combatir al narcotráfico, a través de una persecución más eficaz de las ganancias que obtiene de sus actividades criminales.

    Leé además

    Representantes de ONU Mujeres, el Poder Legislativo y el Inmujeres en el encuentro Mujeres en Política: Desafíos y Avances hacia la Paridad.
    Equidad de género

    Bancada del Frente Amplio dividida sobre la conveniencia de reimpulsar una ley de paridad de género

    Por Victoria Fernández
    Luis Alberto Heber.
    Video
    Entrevista

    Heber se retira del Parlamento tras 40 años para dedicarse a reconstruir un Herrerismo golpeado pero “resiliente”

    Por Federico Castillo

    El proyecto da mayores potestades a organismos como la Secretaría Nacional Contra el Lavado de Activos, baja el monto máximo permitido para transacciones en efectivo, elimina la Fiscalía especializada en Lavado de Activos e incluye nuevos delitos precedentes del lavado de activos.

    Tras incorporar cambios propuestos por la oposición, el oficialismo logró un respaldo amplio en el Senado en la votación general del proyecto, mientras que todos los artículos recibieron votos colorados y algunos del Partido Nacional. El proyecto pasará ahora a estudio de la Cámara de Diputados.

    Selección semanal
    Inteligencia artificial

    La demanda de especialistas en inteligencia artificial se multiplicó por cinco en Uruguay desde 2022

    Por Iara Zinno
    Efice

    Efice pidió al Ministerio de Ambiente nueva prórroga de un año para culminar reconversión de su planta de cloro

    Por Lucía Cuberos
    Partido Nacional

    Martín Lema presenta un nuevo sector “para volver a ganar y volver a gobernar”

    Por Federico Castillo
    Entrevista

    Luis Alberto Heber sobre Gustavo Penadés: “Lo justo era una prisión domiciliaria”

    Por Federico Castillo

    Te Puede Interesar

    Terminal Cuenca del Plata. 

    Preocupación empresarial por conflictividad laboral y el dólar débil

    Por Redacción Búsqueda
    Los abogados de la AUF ya están al tanto del inicio de trámite de la denuncia por parte de la DGI.

    La DGI investiga a la AUF para determinar si cometió una defraudación en torno a su señal de televisión

    Por Redacción Búsqueda
    Un pago mediante tarjeta en un comercio de Montevideo. 

    El Ministerio de Economía evaluará el próximo año si es “factible” implementar el IVA Personalizado

    Por Ismael Grau
    El buque Francisco entrando al Puerto de Montevideo.

    Colonia Express pide operar línea Montevideo-Buenos Aires; Buquebus se queja por deterioro edilicio del puerto

    Por Ana Morales