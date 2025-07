Bancos cerraron la mitad del año con más depósitos y créditos pero con ganancias menores

El semestre recientemente finalizado tuvo un ingrediente particular, que en cierto modo influyó sobre la actividad bancaria: el cambio de gobierno que se produjo el 1 de marzo.

Pero, al mismo tiempo, el ejecutivo reconoció que el contexto económico en general mostró al inicio del año signos dispares: empresarios más cautos; niveles de poder adquisitivo con perspectivas de crecer “solo muy marginalmente” —y, de la mano de eso, el consumo interno sin un “crecimiento significativo”—; mayor dinamismo en el mercado automotor en comparación con el hipotecario; un rebote del agro tras la sequía, y un impacto en la confianza por la crisis de las empresas que ofrecían invertir en ganado. “En términos generales, no vemos un gran empuje de la economía hacia adelante”, resumió.

Las estadísticas de los bancos —convertidas a un tipo de cambio que bajó en el primer semestre— muestran que el stock de créditos al cierre de junio se ubicó en unos US$ 25.400 millones, 7,5% más que en diciembre. Sin embargo, algunas instituciones privadas registraron descensos de magnitudes relativamente pequeñas.

El crecimiento porcentual de la cartera del Banco Hipotecario, de US$ 147 millones, prácticamente duplicó el del promedio de las instituciones. Casi cerrando el semestre, el presidente de esa institución estatal, Gabriel Frugoni, declaró en Búsqueda que la colocación de préstamos llevaba un “ritmo importante”.

Por el lado de los depósitos, el incremento porcentual fue algo menor (6,8%), aunque sobre un stock mayor: pasó de US$ 41.000 millones a fin del año pasado a US$ 43.779 millones al cierre de este primer semestre. Salvo en Citibank, el aumento fue generalizado y Santander tuvo el mayor incremento en monto (más de US$ 960 millones).

Resultados

Aunque algunas entidades dieron pérdidas expresadas en dólares en junio, la mayoría cerró el semestre con resultados positivos. En conjunto, las ganancias del sistema bancario sumaron US$ 452 millones, que se comparan con las utilidades por US$ 768 millones —con un tipo de cambio más bajo— en la primera mitad de 2024.

El estatal Banco República fue el que tuvo la mayor ganancia en enero-junio de 2025, de unos US$ 184 millones. Entre los privados, las utilidades de Itaú y Santander superaron los US$ 80 millones.

Los tres bancos que registraron pérdidas fueron la filial del Bandes de Venezuela (US$ 3,8 millones), Nación Argentina (US$ 1,2 millones) y Heritage (US$ 0,9 millones).