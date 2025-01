Los bancos en 2024: aumento de depósitos y créditos, y solo uno arrojó pérdidas

El organismo regulador no publicó información al cierre del 2024 del Banco Hipotecario, lo que impide realizar un balance del año para el conjunto del sistema.

Directivos y gerentes de las instituciones consultados por Búsqueda coincidieron en que el negocio no se vio influido de manera especial por factores políticos, en un año electoral , si bien reconocen algunos ruidos asociados al plebiscito de la seguridad social, que terminó siendo rechazado por la ciudadanía.

Banco República

El estatal Banco República (BROU), el mayor del sistema, cerró el ejercicio con un stock de préstamos por el equivalente a US$ 6.913 millones, un incremento de 7,6% frente a un año atrás. En depósitos, el crecimiento interanual fue del 2% (a US$ 19.305 millones).

El BROU dio una ganancia de unos US$ 774 millones, que supera con holgura el récord logrado en el ejercicio de 2023 (US$ 609,3 millones). Su presidente, Salvador Ferrer, había adelantado en diciembre a Búsqueda, como información preliminar, que la utilidad de 2024 marcaría un nuevo máximo. (*)

Bancos privados

Ocho de los nueve bancos privados del sistema dieron ganancias expresadas en dólares.

Hasta setiembre, cuando las utilidades del banco Itaú rondaban los US$ 215 millones, su ejecutivo principal, Agustín Tafernaberry, evaluaba que ese era “un muy buen número” que tiene en Uruguay. Pero en el último trimestre la cifra mejoró, y esa institución de origen brasileño cerró el 2024 con utilidades por US$ 348 millones, unos US$ 100 millones más que en el ejercicio precedente.

También Santander mejoró —levemente— su resultado, ya que en 2024 ganó US$ 180 millones, frente a los US$ 177 millones del año previo.

En el caso de BBVA, la ganancia —de US$ 81,6 millones— en el ejercicio que acaba de cerrar fue virtualmente idéntica a la de 2023.

Scotiabank dio US$ 57 millones de utilidades, algo mayores a las del ejercicio de 2023 (US$ 52,3 millones).

Las ganancias fueron más chicas en el resto de las instituciones que obtuvieron resultados positivos; mientras, Bandes perdió US$ 4,8 millones, que contrasta con el rojo por apenas US$ 200.000 del 2023.

Esa entidad estatal venezolana, que se instaló en Uruguay en el marco de una relación de amistad política entre el entonces gobierno del presidente Hugo Chávez y la administración de Tabaré Vázquez, fue también la única que presentó ratios de rentabilidad negativos, de 14,2% sobre el patrimonio (ROE) y de 2,9% respecto de los activos (ROA).

Morosidad

Otro ratio relevante para los bancos es la proporción de préstamos impagos respecto de la cartera total, que indica la salud de uno de sus activos principales en el balance.

Bandes era, a fin de 2024, la institución con el mayor ratio de morosidad: 12,6% de los préstamos tenía atrasos de pago. En el BROU, el que le sigue en este indicador, se ubicaba en 2,5%.

Durante el año pasado, bancos y financieras habilitaron un programa de condonación de deudas chicas —hasta $ 5.000— y reestructuración de créditos de no más de US$ 100.000; los alcanzados fueron 204.326 personas.

Embed

Embed

(*) La versión original fue ajustada corrigiendo el monto calculado como ganancia del BROU.