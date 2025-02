Bancos: se cortó en 2024 la reducción de la red de sucursales y se sumaron más empleados

Al cierre del año que acaba de terminar la red física de las instituciones de intermediación financiera —los bancos públicos y privados, además de la cooperativa de ahorro y crédito Fucerep— estaba compuesta por 244 sucursales, dos más que a fin de 2023. Aunque de poca magnitud, un crecimiento interanual no se daba desde hacía diez años. Entonces, en 2014, el número de dependencias era mucho mayor (315). Luego hubo una caída continua, hasta el 2024, analizó Búsqueda a partir de estadísticas informadas por el Banco Central.

De la mano de un aumento de los montos, la cantidad de clientes de depósitos creció a 3.672.409 al finalizar el año pasado, unos 189.000 más que al cierre de 2023. En cuanto a los tomadores de préstamos, la cifra pasó de 2.046.755 a 2.120.351. En 2014 los depositantes eran 1.530.326 y había 2.335.599 clientes de créditos.

Pero el negocio de captar depósitos y dar créditos, tradicional para los bancos, se complementa con muchos otros servicios que les generan ingresos por comisiones.

El 2024 fue también atípico en materia de personal: en lugar de achicarse la plantilla —la tendencia sin pausa desde comienzos de la década de 2010—, aumentó. Al término del año pasado las instituciones de intermediación financiera tenían 6.883 empleados, 163 más que en 2023.

“Supervivencia” y flexibilidad

En un país con una población virtualmente estancada y relativamente muy bancarizada —al menos en la comparación regional—, el espacio para desarrollar el negocio es acotado. Por eso, algunos ejecutivos entienden que “sobra estructura bancaria”, aunque no es una característica de ahora sino que visualizan desde mediados del siglo pasado, cuando había más instituciones y el sector empleaba a unas 10.000 personas.

Para el presidente ejecutivo de BBVA Uruguay, Alberto Charro, los bancos en la plaza local “solo tienen dos vías de supervivencia”: o consiguen “incorporar nuevos clientes y nuevos productos” o deben “cortar cosas”. Entre esos dos caminos “cada uno elige su vía; nosotros elegimos la del crecimiento y llevamos invirtiendo mucho en la transformación del banco en los últimos años. No hemos reducido sucursales, no hemos reducido personal, pero hemos ido cambiando el perfil de las personas que trabajan en el banco; se va jubilando gente e incorporamos especialistas en el diseño y desarrollo de procesos escalables, que permiten atraer o gestionar clientes con un coste tendiente a cero. Y, luego, equipos muy buenos de comerciales, a los cuales les tenemos que ayudar a que dediquen cien por ciento de su tiempo no a temas administrativos, sino a ventas de valor, a la gestión de clientes de valor o a los clientes masivos”, explicó en una entrevista con Búsquedapublicada el mes pasado.

El desafío de sostener el negocio alcanza también a las instituciones bancarias estatales.

En el República (BROU), el mayor banco del sistema con unos 3.500 empleados y 130 sucursales, sus actuales autoridades deben mantener la presencia territorial y la atención presencial, aunque habría que repensar otras cosas. “No nos hemos planteado revisar nada al respecto y soy un convencido de que sí tiene sentido. Quizás hay que revisar aspectos del funcionamiento, no la presencia; la presencia del BROU es parte de ese doble rol, comercial y de banco de desarrollo. En muchos lugares, si no fuera por esa presencia, habría poblaciones con serias dificultades”, argumentó su presidente, Salvador Ferrer, entrevistado por Búsqueda en diciembre.

Agregó: “Hay espacio para mantener esa presencia en todo el territorio, pero necesitaríamos pensar en ciertas flexibilidades. El sistema bancario en Uruguay se debe una revisión para que pueda tener más flexibilidad. En el caso de Chile, por ejemplo, el Banco Estado, que es 100% estatal, sus funcionarios son privados, y eso permite ciertas flexibilidades en cuanto a manejos de horarios, al formato de las sucursales, cómo actúan las redes de cobranza hoy acá; (eso) está dando solución al funcionamiento bancario. Una mejor amalgama entre las necesidades de la institución y la necesidad de la presencia en diferentes lugares son cosas a pensar a futuro”.

Según Ferrer, el BROU no tiene un “problema de costos, pero es un desafío permanente; todos sabemos que en Uruguay somos caros y es una realidad que debemos tener presente para poder asegurar el mantenimiento de esa amplia red de sucursales cuando uno mira hacia adelante”.