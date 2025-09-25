Filial uruguaya del Bandes recibió una capitalización de US$ 7 millones de Venezuela

El Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) Uruguay, filial de esa entidad estatal de Venezuela, fue instalada durante el primer gobierno del Frente Amplio en el marco de negociaciones políticas con ese país; desde sus comienzos, los números del negocio han estado tensionados. De los datos más recientes conocidos surge que, en los primeros ocho meses del 2025, la institución uruguaya dio pérdidas por el equivalente a casi US$ 5 millones.
En abril del año pasado, las autoridades de Bandes aprobaron un plan estratégico de negocios para el período 2024-2026 cuyo enfoque principal es “reducir la pérdida en un 50% en tres años, para lo cual resulta crucial incrementar los ingresos financieros y no financieros, así como reducir los gastos relacionados con previsiones, retribuciones personales, cargas sociales y otros egresos del banco, promoviendo así una mayor eficiencia en la actividad financiera”, según consta en los estados contables al cierre del primer semestre. Allí se informa también que el accionista, el Estado venezolano, “resolvió realizar un aporte a capital por US$ 7 millones”, que fue registrado con fecha del 27 de mayo del 2025.
La última información publicada por el Banco Central, como supervisor del sistema, muestra que, a fin de agosto, Bandes Uruguay tenía un patrimonio de US$ 34,6 millones. En los meses previos había rondado los US$ 29 millones.
En su memoria anual del 2024, Bandes Uruguay señalaba que, “de cara al futuro, se espera que la consolidación del modelo operativo y la estabilidad del entorno financiero permitan fortalecer el crecimiento sostenible de la institución”. El resultado en ese ejercicio anual fue una pérdida de US$ 4,8 millones.