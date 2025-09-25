  • Cotizaciones
    jueves 25 de septiembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Filial uruguaya del Bandes recibió una capitalización de US$ 7 millones de Venezuela

    El banco de origen venezolano dio pérdidas por US$ 4,4 millones en los primeros siete meses del año

    Fachada de la casa central de Bandes Uruguay, en la Ciudad Vieja.

    Fachada de la casa central de Bandes Uruguay, en la Ciudad Vieja.

    FOTO

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) Uruguay, filial de esa entidad estatal de Venezuela, fue instalada durante el primer gobierno del Frente Amplio en el marco de negociaciones políticas con ese país; desde sus comienzos, los números del negocio han estado tensionados. De los datos más recientes conocidos surge que, en los primeros ocho meses del 2025, la institución uruguaya dio pérdidas por el equivalente a casi US$ 5 millones.

    En abril del año pasado, las autoridades de Bandes aprobaron un plan estratégico de negocios para el período 2024-2026 cuyo enfoque principal es “reducir la pérdida en un 50% en tres años, para lo cual resulta crucial incrementar los ingresos financieros y no financieros, así como reducir los gastos relacionados con previsiones, retribuciones personales, cargas sociales y otros egresos del banco, promoviendo así una mayor eficiencia en la actividad financiera”, según consta en los estados contables al cierre del primer semestre. Allí se informa también que el accionista, el Estado venezolano, “resolvió realizar un aporte a capital por US$ 7 millones”, que fue registrado con fecha del 27 de mayo del 2025.

    Leé además

    El BROU fue la institución con mayores ganancias en el primer semestre
    Sistema financiero

    Bancos cerraron la mitad del año con más depósitos y créditos pero con ganancias menores

    Por Redacción Búsqueda
    Fachada del Banco Central del Uruguay.
    Sistema financiero

    El Banco Central propone nuevos requerimientos de capital para bancos y aseguradoras

    Por Redacción Búsqueda

    La última información publicada por el Banco Central, como supervisor del sistema, muestra que, a fin de agosto, Bandes Uruguay tenía un patrimonio de US$ 34,6 millones. En los meses previos había rondado los US$ 29 millones.

    En su memoria anual del 2024, Bandes Uruguay señalaba que, “de cara al futuro, se espera que la consolidación del modelo operativo y la estabilidad del entorno financiero permitan fortalecer el crecimiento sostenible de la institución”. El resultado en ese ejercicio anual fue una pérdida de US$ 4,8 millones.

    Selección semanal
    “Búsquelo por el mundo”

    Juan Sartori pone en pausa su actividad política en Uruguay y se concentra en los negocios internacionales

    Por Federico Castillo
    Gobierno de Montevideo

    El Frente Amplio “blinda” a Cosse y busca unificar el relato sobre su gestión pese a las diferencias internas

    Por Santiago Sánchez
    Fuerzas Armadas

    Después de cinco años consecutivos, Uruguay declinó participar en un ejercicio militar clave de Estados Unidos

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Intendencia de Montevideo

    Tensión en la Junta Departamental de Montevideo por déficit de casinos municipales y Kibón

    Por Lucía Cuberos

    Te Puede Interesar

    El presidente del Banco República, Álvaro García.

    Álvaro García: “el BROU dispone de recursos y quiere crecer, particularmente en el sector agropecuario”

    Por Juan Dellapiazza y Ruben Silvera
    Monumento a Fructuoso Rivera en Tres Cruces.

    Manuel Flores Silva, un histórico dirigente colorado que da la “batalla cultural” por Fructuoso Rivera

    Por Redacción Búsqueda
    Colonos y aspirantes a colonos en la reunión del pasado 10 de setiembre en la Meseta de Artigas, en Paysandú.

    Colonización retomará compras y puede superar las 25.000 hectáreas

    Por Mauro Florentín
    Sede de UTE.

    La multinacional Tether niega que haya decidido abandonar Uruguay y sigue negociando con UTE

    Por Redacción Búsqueda