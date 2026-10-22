Bevsa apuesta a modernizar el mercado de capitales con un nuevo depositario y más tecnología

En un mercado financiero cada vez más atravesado por la tecnología, la Bolsa Electrónica de Valores del Uruguay (Bevsa) busca dar un nuevo impulso a su actividad. La institución se propone sumar participantes, aumentar el número de operaciones y atraer más empresas al mercado de capitales, con una estrategia que combina la renovación de su infraestructura tecnológica con el desarrollo de nuevos productos y alternativas de financiamiento.

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Estos objetivos estuvieron sobre la mesa en el primer encuentro del ciclo de charlas Mercado en Movimiento, impulsado por Bevsa, donde se abordaron los desafíos para modernizar el mercado de valores.

“En la región ya se están incorporando tecnologías y formas de operar que abren oportunidades para nuestro mercado, y queremos que Bevsa lidere esa agenda con ideas, proyectos e inversión”, sostuvo el gerente general de Bevsa, Diego Labat.

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Bevsa analizó nueve proveedores regionales e internacionales para renovar su plataforma de negociación , seleccionó uno para profundizar el estudio y actualmente evalúa su factibilidad, detalló Labat. Entre las capacidades que busca incorporar figura el acceso directo al mercado (DMA), que permitiría a clientes de bancos y corredores de bolsa operar desde los entornos proporcionados por esas instituciones.

En el conversatorio, el gerente de Innovación y Desarrollo de Bevsa, Federico Severo, explicó que la bolsa busca potenciar la conexión mediante FIX, un protocolo estándar que permite integrar los sistemas de bancos y corredores con la plataforma y reducir las barreras técnicas para operar. La iniciativa apunta a facilitar la participación de más inversores, especialmente minoristas, aunque su desarrollo también requiere que los intermediarios inviertan en sus propios canales y servicios.

Un depositario central

Otra de las iniciativas es crear un depositario central de valores único para Uruguay. Labat sostuvo que “permitiría mejorar los servicios de custodia, facilitar la conexión con infraestructuras internacionales y hacer más atractivo el mercado para inversores locales y del exterior”.

Bevsa estudió la viabilidad económica del proyecto, a partir de una estimación de los activos que podría custodiar y de las condiciones necesarias para sostener su funcionamiento. Además, hizo una primera evaluación de posibles proveedores tecnológicos. El proyecto continúa en evaluación y quedan definiciones pendientes para instrumentarlo.

Entre los servicios previstos figuran: la identificación de los beneficiarios finales de las cuentas, la posibilidad de que los inversores corroboren sus tenencias y la conexión con empresas globales como Euroclear. “La infraestructura también podría facilitar tareas que hoy realizan los intermediarios, como la liquidación tributaria de las posiciones de sus clientes”, detalló.

Bevsa mantuvo conversaciones con la Bolsa de Valores de Montevideo, autoridades y otras instituciones que utilizarían el servicio. La bolsa está invirtiendo en el proyecto y mantiene abierta la posibilidad de compartir su propiedad con otros actores.

La tokenización también integró la agenda del encuentro. El abogado de Bevsa, Ricardo Olivera, sostuvo que el desafío no es solo emitir activos tokenizados, sino lograr que puedan negociarse y liquidarse con garantías jurídicas, proteger a los inversores y conectarlos con el mercado tradicional. “La verdadera innovación no es emitir un bien, es conseguir que ese bien sea un valor que pueda negociarse, transarse, liquidarse y utilizarse con la misma confianza”, afirmó.

Además, la institución analiza nuevos productos para que pequeñas y medianas empresas puedan financiarse en el mercado de capitales, aunque no detallaron instrumentos ni plazos.

En paralelo, Bevsa trabaja en la gobernanza de la ciberseguridad mediante un comité especializado, seguimiento de indicadores e inversiones en herramientas de prevención, detección y monitoreo. Severo destacó las campañas de concientización, los talleres periódicos y las pruebas para evaluar su efectividad.

“En esta fase de expansión que visualizamos y de incorporación de nuevos actores, productos, servicios, participantes, queremos seguir siendo un entorno seguro, transparente y confiable”, sostuvo.

El acceso de los pequeños inversores también estuvo presente en la exposición de Guillermo Rodríguez, CEO de Crowder, quien recordó que el ticket promedio por usuario ronda los US$ 2.500. A su juicio, la cifra refleja una demanda que el mercado de valores todavía no atiende plenamente.

Crowder busca reducir las barreras de acceso mediante herramientas digitales y el régimen simplificado de emisión de valores de oferta pública. Rodríguez señaló que el proyecto de ley de competitividad y reducción del costo de vida, a estudio de la Cámara de Diputados, podría ampliar las alternativas de financiamiento y la oferta de títulos para los inversores.