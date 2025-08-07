  • Cotizaciones
    Bolsas: "año de rotación", emisión de empresa de servicios caninos y ampliación de Tres Cruces

    Una analista de J.P. Morgan sostiene que "lo que tuvo malos resultados el año pasado", en 2025 "está rebotando" y sugiere estrategias de diversificación de portafolios para los meses que vienen

    Vista aérea del complejo comercial Tres Cruces

    FOTO

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    “Lo que tuvo malos resultados el año pasado, como las acciones en Latinoamérica, este año está rebotando”, y, si bien Estados Unidos sigue siendo “la mayor economía del mundo”, con empresas de alta calidad y elevado retorno sobre capital, la volatilidad del primer semestre llevó a muchos inversores a repensar la tesis del “excepcionalismo estadounidense”, planteó la estratega de Mercados Globales de J.P. Morgan Asset Management Marina Valentini.

    La analista habló días atrás en una charla para clientes de ese banco de inversión y del escritorio de bolsa local Nobilis. Allí, Valentini repasó los principales movimientos del primer semestre del año y señaló que, en el inicio de la segunda parte del 2025, los mercados comenzaron a estabilizarse y a digerir el nuevo paquete fiscal en Estados Unidos, luego de la incertidumbre por la “guerra arancelaria”.

    El MEF colocó esta semana una nueva serie de Notas del Tesoro
    Deuda Pública

    La deuda pública en unidades indexadas provoca apetito de los inversores; Fed mantuvo sus tasas

    Por Redacción Búsqueda
    Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca
    Guerra comercial

    Donald Trump avanza con su política arancelaria: retroceso en los mercados y 10% para productos uruguayos

    Por  RFI  y Redacción Búsqueda

    La economía estadounidense “sigue resiliente”, afirmó. No obstante, también hay señales de desaceleración en el consumo y el mercado laboral, junto con una suba de la inflación, que alcanzó el 2,7% anual por una traslación de los costos asociados a los aranceles, señaló.

    Sobre la política monetaria aplicada por la Reserva Federal (Fed, por su sigla en inglés), consideró que este “es un momento complicado” porque tiene que mantener la inflación —que va en aumento—, pero también evitar una desaceleración mayor en el mercado laboral. Dentro de ese dilema, la Fed “deberá priorizar qué mandato le importa más”, opinó.

    La previsión que manejó es que ese banco central federado estadounidense se mantendrá “paciente” y a la espera de los efectos de los aranceles, que, según sus propios estudios, tardarían entre cuatro a seis meses en reflejarse. “No creemos que sea necesario recortar mucho más (la tasa de interés de referencia): tal vez uno o dos recortes este año. La economía está bien, el mercado laboral aún no se desaceleró demasiado, y existen presiones inflacionarias”, reseñó la analista.

    Diversificar oportunidades

    El índice S&P 500, tras una corrección máxima del 20%, “se recuperó bastante” y ahora muestra retornos positivos, observó.

    En ese marco, analizó Valentini, el 2025 viene siendo “un año de rotación”. Un dólar más débil “históricamente impulsa flujos hacia mercados desarrollados y emergentes”. Es posible que esa divisa no siga “depreciándose de forma intensa” este año, pero a más largo plazo sí existiría “espacio” para que la tendencia continúe gradualmente frente a monedas de países desarrollados como el euro, el yen o la libra. Por eso la estratega aconsejó diversificar, sin pensar tampoco que es el “fin del dólar”.

    Más que hacia América Latina, recomendó mirar a Asia emergente y diversificar portfolios en las oportunidades de innovación tecnológica, que vienen siendo impulsadas con la inteligencia artificial de DeepSeek en China y los semiconductores de Taiwán y Corea. También enfatizó, en cuanto a renta fija, la preferencia por bonos de buena calidad crediticia y exposición intermedia en la curva de plazos, especialmente activos como el crédito corporativo en Estados Unidos y bonos del tesoro cortos.

    Emisión de Secan

    En el mercado local, la cuarta emisión de obligaciones negociables de la empresa Secan, realizada a través de la plataforma uruguaya de financiamiento colectivo Crowder, logró recaudar $ 32 millones en 14 horas y 33 minutos el viernes 1º; ese era el monto que estaba disponible para invertir hasta el 14 de setiembre. Esa empresa de productos y servicios para mascotas usará el dinero para financiar la apertura de un nuevo local en Ciudad de la Costa y cancelar anticipadamente una deuda con el banco HSBC, entre otros objetivos.

    Tres Cruces

    Gralado S.A. —terminal y shopping Tres Cruces— convocó para el próximo miércoles 20 a una asamblea ordinaria de accionistas para, entre otras cosas, someter a consideración el proyecto de distribución de utilidades.

    En el ejercicio anual cerrado al 30 de abril, la empresa ganó unos $ 347 millones, que equivalen a US$ 8,4 millones calculados al tipo de cambio promedio del período. Ese resultado fue mejor que el del ejercicio previo ($ 308 millones).

    A fin de julio pasado, la empresa comunicó al Banco Central —como regulador del mercado de valores— que la Intendencia de Montevideo autorizó el inicio anticipado de las obras de ampliación del complejo comercial. Serán 1.023 metros cuadrados en dos niveles, con entrada por la calle Ferrer Serra.

    Gralado cotiza sus acciones en bolsa, aunque operan esporádicamente. La última compraventa en la Bolsa de Valores de Montevideo fue en mayo, después de unos ocho meses sin ser negociada, a un precio sin cupón de $ 675, que es su máximo. Estos instrumentos también listan en la Bolsa Electrónica.

