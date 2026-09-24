BPS: aunque creció en 2025, la asistencia recibida del Estado “se mantiene en niveles bajos”

Los egresos del sistema de Invalidez, Vejez y Sobrevivencia (IVS) contributivos —que comprende las prestaciones de jubilación, pensión y otras contingencias del Banco de Previsión Social (BPS)— crecieron por encima de los ingresos, por lo cual volvió a requerir asistencia financiera del Estado en 2025. Un reciente análisis indica que, de todos modos, esa asistencia “se mantiene en niveles bajos” en perspectiva histórica.

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Si bien a partir del 2015 la “asistencia del Estado se ve incrementada, las contribuciones directas siguen teniendo el mayor peso”, señala. En 2025 la asistencia financiera representó el 4,94% del total de los ingresos necesarios para financiar el sistema IVS, frente al 22% registrado en 2004.

El documento analiza la “ecuación de equilibrio financiero”, la cual, para un sistema de seguridad social de reparto, surge de igualar ingresos y egresos anuales y desagregar los componentes de cada uno (la relación económica, la relación demográfica y la tasa de equilibrio del sistema).

Por otro lado, medida en relación con la masa salarial (el total de salarios sobre los que se realizan los aportes), la asistencia financiera pasó de ser 0,65% en 2024 a 1,68% en 2025. El informe del BPS atribuye este aumento “a la disminución de algunas fuentes de financiamiento como los impuestos afectados y por el incremento de egresos asociado a prestaciones”.

El análisis sostiene que la menor participación de los impuestos como fuente de financiamiento responde, entre otros factores, a los cambios introducidos por la Ley 20.130 en cuanto al IVA afectado a la seguridad social. A esto se sumó una caída en términos reales de la recaudación del Impuesto de Asistencia a la Seguridad Social, vinculada a los cambios introducidos por el decreto 395/023, que redujo las tasas a determinados tramos de ingresos.

Por otro lado, la mejora en los ingresos durante el período estuvo vinculada principalmente al aumento del número de cotizantes y de los salarios. El total de ingresos en 2025 fue de US$ 8.153 millones. El 69,97% provino de las contribuciones realizadas por los activos cotizantes, mientras que el 30,03% restante correspondió a las contribuciones del Estado.

Entre 2004 y 2025, los cotizantes aumentaron 70,7%, mientras que el sueldo promedio de aportación creció 85,6%. Como consecuencia, la masa salarial pasó de US$ 7.591 millones en 2004 a US$ 24.056 millones en 2025, un incremento de 217% medido en dólares promedio del año y expresado en términos del Índice Precios al Consumo (IPC).

La cantidad de cotizantes tuvo una trayectoria creciente hasta 2019, cayó durante la pandemia y retomó su crecimiento desde 2021, según el informe. En 2025 alcanzó el mayor nivel del período analizado. La masa salarial también superó los niveles previos a la pandemia y llegó a su máximo.

Los egresos asociados al pago de pasividades también aumentaron. El número de jubilaciones pagas fue 36,7% superior al de 2004, con 134.406 jubilaciones más. Si se consideran las jubilaciones equivalentes —que incorporan las pensiones en relación con la jubilación promedio—, el incremento fue de 145.371, equivalente a 30,3%.

En términos reales, los egresos por pago de pasividades aumentaron 114% entre 2004 y 2025 ajustados por el IPC, mientras que el crecimiento fue de 23,5% al expresarlos en términos del Índice Medio de Salarios (IMS).

La relación entre activos y pasivos tuvo un comportamiento oscilante a lo largo del período. Luego de pasar de 1,91 activos por cada pasivo en 2004 a 2,66 en 2013, el indicador cayó hasta 2,36 en 2020. Desde 2021 volvió a aumentar y en 2025 se ubicó en 2,50, el mismo nivel registrado en 2024. El BPS atribuye la mejora registrada desde entonces al aumento de los cotizantes, que crecieron en mayor proporción que las jubilaciones equivalentes.

Otro indicador utilizado por el organismo es la tasa de equilibrio, que muestra qué porcentaje de la masa salarial debería aportarse para igualar los ingresos y egresos del sistema si este se autofinanciara. En 2004 era de 47,1% y cayó hasta 31,7% en 2014. Luego volvió a aumentar hasta alcanzar 37,0% en 2020 y descendió nuevamente hasta 33,9% en 2025.