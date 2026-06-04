La tasa patronal en Uruguay es de las más bajas en la región y el mundo, señala el BPS

En el mundo, los regímenes generales de seguridad social fijan en promedio un 15,7% de tasa de aporte sobre los salarios destinado a financiar jubilaciones y pensiones, con una proporción algo mayor a cargo de los empleadores (58,4%) que de los trabajadores (41,6%).

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Si se ordenan los países —con datos disponibles— de mayor a menor tasa de contribución total, Uruguay se ubica en el puesto 40 de 192. El sistema uruguayo fija un aporte general del 22,5% sobre los salarios, superior al promedio global y por encima del promedio europeo, de 21,6%. En la región, solo lo superan Brasil (27,5%) y Paraguay (23,0%).

A su vez, Uruguay ocupa el lugar 14 entre los países con menor proporción de aportes patronales frente a los personales (del asalariado). La contribución es de 7,5% del salario por parte del empleador y de 15% a cargo del trabajador (Montepío).

Así, la tasa patronal uruguaya tiene un peso relativo del 33,3%, “entre las más bajas considerando el promedio global y aún dentro de América del Sur”, el único continente donde los aportes personales suelen ser mayores que los patronales, según un estudio del Banco de Previsión Social (BPS) publicado a fin de mayo.

Exoneraciones

El área de investigaciones económicas y financieras del instituto previsional hizo foco en la distinción entre tipos de contribución, “en tanto el aporte patronal ha sido utilizado históricamente como parámetro de ajuste para llevar adelante políticas sectoriales de promoción o de dinamización de ciertas actividades”. A mediados del siglo XX el mecanismo buscaba promover actividades e instituciones culturales, educativas y religiosas; pero a partir de la década de 1990 se empleó “con fines más directamente económicos y que pueden impactar a su vez en la recaudación del sistema de seguridad social”.

En 2024, el régimen de exoneraciones de aportes patronales implicó una resignación de ingresos equivalente al 4,5% de la recaudación total, calculó el BPS. “La complejidad resultante de esta acumulación de políticas podría afectar la transparencia del sistema, dificultando la evaluación del impacto de cada una de ellas, así como la ponderación adecuada de los aportes patronales como parámetro global de la financiación de la seguridad social”, diagnostica el documento.

No es algo que se haya pasado por alto en debates sobre la previsión social. Durante el trabajo de la Comisión de Expertos en Seguridad Social en el período 2020-2021, que luego decantó en la reforma aprobada por ley en 2023, se expresó en un documento de diagnóstico que la heterogeneidad de los regímenes “no tiene fundamento previsional” y “distorsiona la asignación de recursos de la economía, generando pérdidas de eficiencia”, entre otras consecuencias.

Más recientemente, durante el proceso del Diálogo Social convocado por el gobierno el año pasado, distintos participantes propusieron modificaciones tanto al alza como a la baja de las tasas de aportación, la revisión de exoneraciones y la unificación de los distintos regímenes. En particular, se apuntó a la creación de un régimen de aporte patronal mínimo con base en los ingresos por ventas brutas de las empresas. Sin embargo, la iniciativa concreta no llegó a plantearse en el informe final.

Panorama global

“No hay consenso” académico sobre un porcentaje ideal de contribución que pueda aplicarse a todos los sistemas de jubilaciones y pensiones, aclaró el BPS. Las tasas fijadas dependen de factores como el nivel de desarrollo, la suficiencia de las prestaciones, la formalidad del trabajo y “la cultura de la protección social y del ejercicio de derechos”, afirma.

Con todo, y a pesar de las variabilidades entre países, se pueden analizar características generales de los continentes. A partir de información de la Asociación Internacional de Seguridad Social (AISS) con distintas fechas de actualización según la región, Europa tiene las tasas más altas de aporte en promedio —con reducciones en las últimas décadas—, y América del Norte, Central y el Caribe (11,9%) las menores.

En cuanto a la proporción de aportes patronales y personales, los países de África y de Asia y Oceanía muestran los mayores niveles de contribución de las empresas, en el entorno del 61,3% del total, mientras que América del Sur representa el menor aporte relativo (46,9%). El caso “más extremo” en la región es el de Perú, donde el 100% es aportado por el trabajador. Le siguen Chile, con un 13,9% a cargo del empleador, y Bolivia, con 19,7%. El cuarto lugar por menor aporte patronal lo ocupa Uruguay. En la otra punta está Colombia, con una contribución patronal del 75%.