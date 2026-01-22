Caja de Profesionales: “Es mejor hacer rodar cabezas”, apunta director renunciante tras polémica

La última semana fue particularmente convulsionada para los directores de la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU).

El jueves 15 en comisión general, con cuatro votos a favor y dos en contra —más una ausencia— se aprobó una resolución para que el próximo directorio, que asumirá en febrero, reciba partidas mensuales “indemnizatorias” y “con carácter optativo y de percepción voluntaria” equivalentes a $ 131.520 para cada integrante.

La novedad, informada en primera instancia por el periodista Marcelo Umpiérrez en su cuenta de X, provocó la reacción de legisladores de la oposición y de algunos directores de la caja, que rechazaron la resolución aludiendo a una “ilegalidad”, dada la redacción del propio reglamento de la entidad paraestatal y la última reforma de la Seguridad Social en el 2023 (Ley 20.130). Esta dispuso que las autoridades de la CJPPU pasasen a desempeñar su cargo de forma honoraria una vez renovado el directorio, que asumirá luego de que la Corte Electoral proclame oficialmente los resultados de las elecciones de fin del 2025.

Los dos representantes del Poder Ejecutivo en la CJPPU que votaron afirmativamente —María Noel Sanguinetti y Gustavo Rodríguez Azcué— renunciaron a sus cargos el martes 20. En una carta dirigida al ministro de Trabajo y Seguridad Social, Juan Castillo, Sanguinetti aseguró que su actuación se realizó bajo la “sugerencia directa” de las autoridades de esa cartera, versión que en declaraciones a la prensa Castillo relativizó.

El ministro de Economía, Gabriel Oddone, dijo estar “sorprendido” por la votación del directorio de la caja, recogió El Observador.

Hoy, jueves 22, habrá una sesión de directorio donde se reconsiderará la votación. Es a eso último a lo que apelan las fuentes del Ministerio de Trabajo (MTSS) consultadas por Búsqueda, dado que, una vez que el directorio vote la impugnación de la resolución, esta quedará “automáticamente sin efecto” y el tema será “liquidado”.

El proyecto original del Ejecutivo para “rescatar” a esta caja el año pasado, que tuvo varias modificaciones durante la discusión parlamentaria, sí “facultaba al Poder Ejecutivo a buscar una alternativa” para “un mecanismo de compensación” sin contravenir la ley 20.130, pero “nunca de la magnitud de lo que se aprobó”, agregaron las fuentes ministeriales, que también desmintieron la versión de Sanguinetti.

Sin embargo, en conversación con Búsqueda, Rodríguez Azcué afirmó que “había un compromiso del gobierno en cuanto a que a ese tema (de la compensación) de alguna manera se le iba a encontrar una solución” y que “por supuesto” hubo intercambios con el MTSS antes de que los representantes del Ejecutivo dieran el visto bueno a la resolución. “No teníamos instrucciones específicas en cuanto al monto, pero sí el concepto”, aclaró.

El director renunciante en representación del Poder Ejecutivo en la caja lamentó: “Como forma de apagar el incendio, lo más fácil es pedirte el cargo. La solución más fácil era, bueno, nos llaman para tener una conversación. Pero no, es mejor hacer rodar cabezas, porque se ve que es eso lo que exige la oposición, o lo que quiere mostrar el gobierno”.

Ayer, miércoles 21, la Comisión de Legislación del Trabajo y Seguridad Social de la Cámara de Diputados resolvió citar a las autoridades del MTSS para aclarar la situación.