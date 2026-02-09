La Justicia decretó concurso de acreedores de Produits de France, emisora en la plataforma Crowder

La Justicia decretó el concurso de acreedores de Produits de France S.A.S., una empresa del rubro alimenticio que tiene deuda emitida a través de la plataforma de financiamiento colectivo Crowder .

Se trata de un concurso “voluntario” —solicitado por la propia firma— que le implica “suspender su legitimación para disponer y obligar a la masa” de activos, indica el decreto emitido el viernes 6 reportado al Banco Central. El juez designó como síndico a la Liga de Defensa Comercial ( Lideco ) y fijó la junta de acreedores para el próximo 6 de agosto.

Produits de France, que trabaja bajo sus marcas Saint Germain Boulangerie y Piazza Italia, había registrado un crecimiento importante en las ventas —de casi 70%— en el ejercicio 2025 respecto del anterior, aunque en los últimos meses enfrentó una “baja significativa” en la facturación. En el último informe periódico que realizó al mercado, reconoció que a eso se sumó la identificación de “problemas de rentabilidad estructural” y un “alto servicio de deuda”.

En ese contexto, a fin de enero la empresa incumplió con el pago de capital e intereses de sus obligaciones negociables emitidas a través de la plataforma de financiamiento colectivo.

Este default y concurso de acreedores de la Produits de France es el primer problema de este tipo que enfrenta Crowder.

Ante esta dificultad con la empresa gastronómica, desde la plataforma dijeron a Búsqueda la semana pasada que “la vida de las empresas también puede incluir estas situaciones de estrés (…). Lógicamente, la situación nos preocupa y por eso actuamos con inmediatez en defensa de los intereses de los inversores, y cumpliendo con informar y reportar al regulador en todo momento”.

Actualmente, desde diciembre —y hasta marzo— se está colocando el fideicomiso financiero en pesos uruguayos Tatú, que ofrece la posibilidad de invertir en fondos de títulos soberanos —como Letras de Regulación Monetaria y Notas del Tesoro— a un plazo de tres años. Hasta el viernes pasado este instrumento lleva recaudados unos $ 2,4 millones, en una meta de $ 125 millones.

Además de Produits de France, en Crowder se emitieron papeles de las también sociedades anónimas simplificadas Sucan, de rubro de mascotas, y Foxsys, que ofrece servicios de vigilancia remota.

En Uruguay, el instrumento de las plataformas tiene como marco la Ley de Promoción de Emprendimientos (19.820), de 2021; hasta ahora, Crowder es la única. Mediante el crowdfunding, las empresas que cumplen ciertos requisitos puedan emitir valores de oferta pública hasta un determinado monto que pueden ser adquiridos por inversores.