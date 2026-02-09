  • Cotizaciones
    lunes 09 de febrero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    La Justicia decretó concurso de acreedores de Produits de France, emisora en la plataforma Crowder

    La empresa del rubro gastronómico, que había incumplido el pago a los inversores a fin de enero, realizó la solicitud concursal; la junta de acreedores fue convocada para los primeros días de agosto

    Sede de la Lideco, en el Centro de Montevideo.

    Sede de la Lideco, en el Centro de Montevideo.

    FOTO

    Presidencia de la República
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La Justicia decretó el concurso de acreedores de Produits de France S.A.S., una empresa del rubro alimenticio que tiene deuda emitida a través de la plataforma de financiamiento colectivo Crowder.

    Se trata de un concurso “voluntario” —solicitado por la propia firma— que le implica “suspender su legitimación para disponer y obligar a la masa” de activos, indica el decreto emitido el viernes 6 reportado al Banco Central. El juez designó como síndico a la Liga de Defensa Comercial (Lideco) y fijó la junta de acreedores para el próximo 6 de agosto.

    Leé además

    Bolsa de Valores de Montevideo.
    Mercado de valores

    Ministro Oddone cree que los entes deberían ir al mercado bursátil y que alcanza con una sola bolsa

    Por Redacción Búsqueda
    Ángel Urraburu, presidente de la Bolsa de Valores de Montevideo.
    Mercado de valores

    “Vamos a ver si está la decisión política” de que los entes participen en el mercado, dice presidente de la BVM

    Por Redacción Búsqueda

    Produits de France, que trabaja bajo sus marcas Saint Germain Boulangerie y Piazza Italia, había registrado un crecimiento importante en las ventas —de casi 70%— en el ejercicio 2025 respecto del anterior, aunque en los últimos meses enfrentó una “baja significativa” en la facturación. En el último informe periódico que realizó al mercado, reconoció que a eso se sumó la identificación de “problemas de rentabilidad estructural” y un “alto servicio de deuda”.

    En ese contexto, a fin de enero la empresa incumplió con el pago de capital e intereses de sus obligaciones negociables emitidas a través de la plataforma de financiamiento colectivo.

    Primer impago y emisión en curso

    Este default y concurso de acreedores de la Produits de France es el primer problema de este tipo que enfrenta Crowder.

    Ante esta dificultad con la empresa gastronómica, desde la plataforma dijeron a Búsqueda la semana pasada que “la vida de las empresas también puede incluir estas situaciones de estrés (…). Lógicamente, la situación nos preocupa y por eso actuamos con inmediatez en defensa de los intereses de los inversores, y cumpliendo con informar y reportar al regulador en todo momento”.

    Actualmente, desde diciembre —y hasta marzo— se está colocando el fideicomiso financiero en pesos uruguayos Tatú, que ofrece la posibilidad de invertir en fondos de títulos soberanos —como Letras de Regulación Monetaria y Notas del Tesoro— a un plazo de tres años. Hasta el viernes pasado este instrumento lleva recaudados unos $ 2,4 millones, en una meta de $ 125 millones.

    Además de Produits de France, en Crowder se emitieron papeles de las también sociedades anónimas simplificadas Sucan, de rubro de mascotas, y Foxsys, que ofrece servicios de vigilancia remota.

    En Uruguay, el instrumento de las plataformas tiene como marco la Ley de Promoción de Emprendimientos (19.820), de 2021; hasta ahora, Crowder es la única. Mediante el crowdfunding, las empresas que cumplen ciertos requisitos puedan emitir valores de oferta pública hasta un determinado monto que pueden ser adquiridos por inversores.

    Selección semanal
    Seguridad Pública

    La Policía investiga si el grupo criminal más poderoso de la región está detrás del frustrado “robo del siglo”

    Por Juan Francisco Pittaluga
    Derechos humanos

    Tras denuncias por acoso laboral, Alejandra Casablanca tomó licencia médica

    Por Redacción Búsqueda
    Fútbol

    IM relanza programa de mejora de canchas de baby fútbol con inversión de $ 150 millones y foco en reducción de brechas

    Por Lucía Cuberos
    Viaje oficial

    China quiere trabajar con Uruguay en la construcción de un mundo “multipolar” ante un “matonerismo unilateral” que crece

    Por Guillermo Draper

    Te Puede Interesar

    Sede de la Lideco, en el Centro de Montevideo.

    La Justicia decretó concurso de acreedores de Produits de France, emisora en la plataforma Crowder

    Por Redacción Búsqueda
    Palmeras atacadas por el picudo rojo.

    Picudo rojo: Utec avanza en herramientas para su detección temprana y firmó convenio con China para gestión de plagas

    Por Federico Castillo
    Sede de la ANEP en Montevideo en 2022.

    Colegios privados dicen que cambios en diseño curricular afectan la gestión, en especial en bachillerato

    Por Nicolás Delgado
    Interior de la sede de la OCDE, en París.

    OCDE recomienda a Uruguay implementar una “agenda estructural amplia” para acelerar el crecimiento

    Por Ismael Grau