Causal de jubilación a los 60 años es “demagogia económica”, cuestiona un centro de análisis

En la antesala de su discusión parlamentaria, el proyecto de ley del Poder Ejecutivo para crear una causal de jubilación anticipada a los 60 años está recibiendo algunos cuestionamientos desde ámbitos técnicos. Los más insistentes provienen del Centro de Estudios para el Desarrollo (CED), un think tank de corriente liberal.
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Esta semana, el presidente del CED, Hernán Bonilla, calificó la iniciativa —comprometida por el Frente Amplio en la última campaña electoral— como un acto de “demagogia económica desembozada”. En una columna publicada por El País, entre otros aspectos, sostiene que “introduce un incentivo muy humano para dejar de aportar”, que los costos fiscales de la medida podrían ser mucho mayores a los estimados por el Banco de Previsión Social, y que se trata de un “nuevo direccionamiento del gasto público en favor de los adultos mayores y, por tanto, en contra la primera infancia”. También afirma que el proyecto “va a contramano de la reforma de 2022 (que elevó la edad mínima de jubilación a los 65 años) y de lo que necesitan hacer todos los países en que la transición demográfica pauta una población cada vez más envejecida a pasos agigantados”.
Para este economista, con esta iniciativa el país se está metiendo en un “lío”.
En el gobierno de Luis Lacalle Pou, Bonilla ocupó un cargo jerárquico en el Ministerio de Economía y fue asesor de la ministra Azucena Arbeleche.
La semana pasada, Agustín Iturralde, director del CED, también había cuestionado el proyecto del gobierno del Frente Amplio en una columna publicada en el mismo diario. Entre otros aspectos, objetó el argumento de que la causal de retiro anticipado beneficia a los más vulnerables, señalando que en los dos primeros quintiles de ingreso la densidad de aportes ronda el 50%, “bastante menos del 75% que haría falta para llegar a los 60 años con 30 de servicios. A esos trabajadores la nueva causal les queda lejos. La van a poder usar, sobre todo, quienes tuvieron carreras más estables y mejores ingresos”.
Según Iturralde, la iniciativa queda atrapada en un “dilema”: si se usa poco, “es apenas un gesto hacia el PIT-CNT y las bases del Frente Amplio, para rescatar algo de una propuesta que más del 60% de los uruguayos no acompañó en el plebiscito de 2024. Si se usa mucho, es una carga fiscal enorme que nadie dimensionó. En una apuesta temeraria, el gobierno asume que se usará poquito, un corredor estrecho que puede fallar”.
Por su lado, Rodolfo Saldain, quien fue la cara técnica de la reforma de la seguridad social del gobierno de Luis Lacalle Pou, hizo cuestionamientos similares en declaraciones a varios medios esta semana.