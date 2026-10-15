Datos y anuncios provocan optimismo en el oficialismo

La reducción de la pobreza, el inminente envío de un proyecto para habilitar la jubilación anticipada a los 60 años y una megainversión en data centers hace sentir a integrantes del gobierno que “el barco se está enderezando”

El presidente Orsi, anunciando la inversión de la empresa española Solaria en Uruguay, en la Torre Ejecutiva.

Una serie de datos, decisiones y anuncios provocaron un cambio de ánimo en el oficialismo, que venía golpeado por la caída en los niveles de aprobación ciudadana de la gestión de los últimos meses.

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Tras la reducción de la pobreza monetaria —en unas 95.000 personas, a 14,8%— en el primer semestre informada la semana pasada, el lunes 12, después de un Consejo de Ministros, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, comunicó el próximo envío al Parlamento del proyecto de ley que, entre otras cosas, crea una causal de jubilación anticipada a los 60 años, una iniciativa comprometida por el Frente Amplio en la última campaña electoral.

Ayer, miércoles 14, el presidente Yamandú Orsi anunció y firmó en una conferencia en la Torre Ejecutiva un acuerdo con Solaria Energía y Medio Ambiente S.A. para que esta empresa española instale un parque tecnológico de centros de datos, con una inversión en una primera etapa de US$ 5.700 millones. El mandatario resaltó que se trata de la mayor inversión de la historia uruguaya, sumando los US$ 5.500 millones previstos en la obra civil y el equipamiento de los data centers, y otros US$ 200 millones para instalar 350 megavatios de generación solar que abastecerán el parque con energía renovable propia.

El emprendimiento involucra a los departamentos de Canelones, San José y Florida, y funcionará en régimen de zona franca.

La ministra de Industria, Fernanda Cardona, señaló que la inversión tendrá un fuerte “derrame” en la economía durante los próximos tres años y creará 3.100 empleos en la etapa de la obra civil, que comenzaría en marzo de 2027. El parque de centros de datos empezaría a operar en 2029-2030, indicó.