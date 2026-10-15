  • Cotizaciones
    jueves 15 de octubre de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Datos y anuncios provocan optimismo en el oficialismo

    La reducción de la pobreza, el inminente envío de un proyecto para habilitar la jubilación anticipada a los 60 años y una megainversión en data centers hace sentir a integrantes del gobierno que “el barco se está enderezando”

    El presidente Orsi, anunciando la inversión de la empresa española Solaria en Uruguay, en la Torre Ejecutiva.

    El presidente Orsi, anunciando la inversión de la empresa española Solaria en Uruguay, en la Torre Ejecutiva.

    FOTO

    Mauricio Zina-adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Una serie de datos, decisiones y anuncios provocaron un cambio de ánimo en el oficialismo, que venía golpeado por la caída en los niveles de aprobación ciudadana de la gestión de los últimos meses.

    Tras la reducción de la pobreza monetaria —en unas 95.000 personas, a 14,8%— en el primer semestre informada la semana pasada, el lunes 12, después de un Consejo de Ministros, el secretario de la Presidencia, Alejandro Sánchez, comunicó el próximo envío al Parlamento del proyecto de ley que, entre otras cosas, crea una causal de jubilación anticipada a los 60 años, una iniciativa comprometida por el Frente Amplio en la última campaña electoral.

    Ayer, miércoles 14, el presidente Yamandú Orsi anunció y firmó en una conferencia en la Torre Ejecutiva un acuerdo con Solaria Energía y Medio Ambiente S.A. para que esta empresa española instale un parque tecnológico de centros de datos, con una inversión en una primera etapa de US$ 5.700 millones. El mandatario resaltó que se trata de la mayor inversión de la historia uruguaya, sumando los US$ 5.500 millones previstos en la obra civil y el equipamiento de los data centers, y otros US$ 200 millones para instalar 350 megavatios de generación solar que abastecerán el parque con energía renovable propia.

    Leé además

    Oficinas del nuevo data center de Google en el Parque de las Ciencias, Canelones.
    Inversión de US$ 850 millones

    Google instala su nuevo data center en Uruguay: para qué se usará y qué impacto tendrá en la economía

    Por José Frugoni
    Centro de datos de Google en Canelones.
    Tecnología

    Bruno Gili: Uruguay podría atraer “dos o tres” nuevos ‘data centers’, pero la energía condiciona proyectos de IA

    Por José Frugoni

    El emprendimiento involucra a los departamentos de Canelones, San José y Florida, y funcionará en régimen de zona franca.

    La ministra de Industria, Fernanda Cardona, señaló que la inversión tendrá un fuerte “derrame” en la economía durante los próximos tres años y creará 3.100 empleos en la etapa de la obra civil, que comenzaría en marzo de 2027. El parque de centros de datos empezaría a operar en 2029-2030, indicó.

    Desde el año pasado se sabía que el gobierno estaba en conversaciones con tres empresas europeas interesadas en instalar data centers en Uruguay, pero las autoridades manejaron el asunto con reserva y recién ayer miércoles trascendió el nombre de Solaria y la magnitud de su inversión.

    “El barco se está enderezando”, celebró un legislador frenteamplista en diálogo con Búsqueda, refiriéndose a las novedades de los últimos días para el gobierno.

    Con más optimismo, el Frente Amplio realizará entre el viernes 16 y el domingo 18 su congreso ordinario, antesala para las elecciones internas de la fuerza política oficialista.

    Mientras, el senador blanco Sebastián da Silva hizo un pedido de informes al Ejecutivo para conocer detalles de la inversión anunciada.

    Selección semanal
    Inversiones

    El gobierno anuncia megainversión en parque de centros de datos: es “la más grande de la historia”

    Por Redacción Búsqueda
    Perros sueltos

    Federación Rural elaboró el borrador del plan piloto para el control de perros en Cerro Largo

    Por Lucas Farías
    Finanzas públicas

    DGI empezó a notificar a empresas con inconsistencias en el pago de IVA, para regularizar tributo

    Por Redacción Búsqueda
    Fútbol Uruguayo

    La AUF sufrió un revés en el Parlamento, en pleno diálogo con el gobierno por la Libertadores y el 2030

    Por Juan Francisco Pittaluga

    Te Puede Interesar

    Fachada de centro del INAU.

    Como el triage de una emergencia, el INAU aplicará un nuevo protocolo para evaluar el riesgo de menores que se van de los centros sin autorización

    Por Leonel García
    Caroline Clark, Sofía Dutra, Viviana Batalla, Lucía Perdomo y Milagros Herrera.

    Una minoría que crece en la Expo Prado: cinco mujeres referentes y sus trayectorias en el agro uruguayo

    Por María Inés Fiordelmondo Blaires
    Billete de dólar.

    El precio del dólar sigue casi plano; un banco prevé una leve suba para el resto del año y 2027

    Por Redacción Búsqueda
    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Aprender en el mundo digital: qué muestra PISA 2025

    Por Ana Balsa