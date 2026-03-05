“¿Cómo funciona” y atiende la DGI?: encuesta muestra alta satisfacción de los contribuyentes

La Dirección General Impositiva ( DGI ) ha tenido a lo largo de los años períodos de alta visibilidad y otros de un relativo bajo perfil. En el actual gobierno, la principal oficina recaudadora parece estar pendulando hacia una estrategia de mayor exposición pública.

Eso, por ejemplo, al haber anunciado antes del verano campañas de fiscalización de establecimientos de temporada. O, la semana pasada, con la publicación en su sitio web de un listado en el que se identifica a los contribuyentes que incurrieron en “diversas y repetidas formas de incumplimientos con respecto al pago de IVA”; la semana pasada fueron 63 personas físicas y jurídicas. Esa medida, explicó, “busca preservar la equidad del sistema tributario, proteger a quienes cumplen con sus obligaciones y evitar la competencia desleal”.

DGI La DGI pasó del “pánico” al “entusiasmo” en la adopción de un modelo para facilitar pagos y recaudar más

En otra forma de visibilidad institucional, en los últimos días divulgó datos de la encuesta de satisfacción contratada a Equipos Consultores , fechada en noviembre pasado; lo publicado bajo el rótulo de “informes” no deja claro si es una selección o si son todos los resultados. Lo que muestra es una visión mayoritariamente positiva de los contribuyentes que interactúan con esta dependencia del Ministerio de Economía.

“Más allá del trámite/consulta realizado, en general, ¿cómo diría que funciona la DGI?”, interrogó la consultora. Siete de cada 10 respondieron de manera positiva, con un 47% que dijo “bien” y 23% “muy bien”. Otro 18% señaló “ni bien ni mal”, 8% emitió un juicio negativo y un 4% de los encuestados no opinó.

La atención al público

El estudio indagó cuestiones más específicas. Por ejemplo, ante la pregunta de “cómo evalúa la calidad de atención general de los funcionarios que lo atienden en DGI”, el 94% la consideró “adecuada” o “muy adecuada”. En la encuesta del 2024, los juicios favorables habían sumado un 92%.

Equipos también preguntó sobre cómo evalúan los usuarios el tiempo que llevó realizar un trámite o consulta. También una amplia mayoría (95%) lo consideró “razonable”.

La proporción de usuarios que aseguró que “le dieron hora cuando querían” para concurrir a las oficinas de la DGI aumentó de 30% en 2022 a 34% en 2024 y a 36% en 2025. La mayoría (57%) contestó que “se agendó hoy acá” o “no sabe”.

Seis de cada 10 (60%) lograron completar las gestiones ante la Impositiva en un único intento; otro 31% declaró haber terminado la consulta o trámite en entre dos y tres intentos, 8% entre cuatro y seis, y un 1% entre siete y 15.

El 90% entiende que la información recibida por los funcionarios de la DGI fue “adecuada” (40%) o “muy adecuada” (50%); otro 9% manifestó insatisfacción con la calidad informativa y un 1% no contestó.

También fueron más de nueve de cada 10 (95%) los que evaluaron de manera positiva la “calidad del trato de los funcionarios”; el resto la consideró “poco” o “nada” adecuada.

Por otro lado, la DGI publicó la semana pasada resultados de una encuesta de satisfacción de Equipos de febrero del 2023, en la que interrogó sobre la atención web y los trámites o consultas por correo electrónico.