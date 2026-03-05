  • Cotizaciones
    jueves 05 de marzo de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    “¿Cómo funciona” y atiende la DGI?: encuesta muestra alta satisfacción de los contribuyentes

    La Dirección General Impositiva divulgó resultados de un sondeo contratado a Equipos Consultores, fechado en noviembre del 2025

    Sede de la Dirección General Impositiva, en la avenida Daniel Fernández Crespo.

    Sede de la Dirección General Impositiva, en la avenida Daniel Fernández Crespo.

    FOTO

    Javier Calvelo/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La Dirección General Impositiva (DGI) ha tenido a lo largo de los años períodos de alta visibilidad y otros de un relativo bajo perfil. En el actual gobierno, la principal oficina recaudadora parece estar pendulando hacia una estrategia de mayor exposición pública.

    Eso, por ejemplo, al haber anunciado antes del verano campañas de fiscalización de establecimientos de temporada. O, la semana pasada, con la publicación en su sitio web de un listado en el que se identifica a los contribuyentes que incurrieron en “diversas y repetidas formas de incumplimientos con respecto al pago de IVA”; la semana pasada fueron 63 personas físicas y jurídicas. Esa medida, explicó, “busca preservar la equidad del sistema tributario, proteger a quienes cumplen con sus obligaciones y evitar la competencia desleal”.

    Leé además

    El director general de Rentas, Gustavo González Amilivia.
    DGI

    La DGI pasó del “pánico” al “entusiasmo” en la adopción de un modelo para facilitar pagos y recaudar más

    Por Redacción Búsqueda
    Una representación del flujo fiscal uruguayo creado con la ayuda de la IA.
    Detrás de los números

    Los impuestos y la “moral”

    Por Ismael Grau

    En otra forma de visibilidad institucional, en los últimos días divulgó datos de la encuesta de satisfacción contratada a Equipos Consultores, fechada en noviembre pasado; lo publicado bajo el rótulo de “informes” no deja claro si es una selección o si son todos los resultados. Lo que muestra es una visión mayoritariamente positiva de los contribuyentes que interactúan con esta dependencia del Ministerio de Economía.

    “Más allá del trámite/consulta realizado, en general, ¿cómo diría que funciona la DGI?”, interrogó la consultora. Siete de cada 10 respondieron de manera positiva, con un 47% que dijo “bien” y 23% “muy bien”. Otro 18% señaló “ni bien ni mal”, 8% emitió un juicio negativo y un 4% de los encuestados no opinó.

    La atención al público

    El estudio indagó cuestiones más específicas. Por ejemplo, ante la pregunta de “cómo evalúa la calidad de atención general de los funcionarios que lo atienden en DGI”, el 94% la consideró “adecuada” o “muy adecuada”. En la encuesta del 2024, los juicios favorables habían sumado un 92%.

    Equipos también preguntó sobre cómo evalúan los usuarios el tiempo que llevó realizar un trámite o consulta. También una amplia mayoría (95%) lo consideró “razonable”.

    La proporción de usuarios que aseguró que “le dieron hora cuando querían” para concurrir a las oficinas de la DGI aumentó de 30% en 2022 a 34% en 2024 y a 36% en 2025. La mayoría (57%) contestó que “se agendó hoy acá” o “no sabe”.

    Seis de cada 10 (60%) lograron completar las gestiones ante la Impositiva en un único intento; otro 31% declaró haber terminado la consulta o trámite en entre dos y tres intentos, 8% entre cuatro y seis, y un 1% entre siete y 15.

    El 90% entiende que la información recibida por los funcionarios de la DGI fue “adecuada” (40%) o “muy adecuada” (50%); otro 9% manifestó insatisfacción con la calidad informativa y un 1% no contestó.

    También fueron más de nueve de cada 10 (95%) los que evaluaron de manera positiva la “calidad del trato de los funcionarios”; el resto la consideró “poco” o “nada” adecuada.

    Por otro lado, la DGI publicó la semana pasada resultados de una encuesta de satisfacción de Equipos de febrero del 2023, en la que interrogó sobre la atención web y los trámites o consultas por correo electrónico.

    Selección semanal
    Oficialismo

    Renuncias, leyes aprobadas, revisión del período pasado y otros hechos marcaron el primer año del gobierno

    Por Santiago Sánchez
    Oficialismo

    El primer año de gobierno en cifras: economía desacelerada, 64 leyes aprobadas y seis interpelaciones

    Por Redacción Búsqueda
    Partido Nacional

    Olivera pide un Partido Nacional que “proponga” y marque agenda

    Por Federico Castillo
    Sistema penal

    Carlos Negro propone fijar en 12 horas el plazo para detener “in fraganti”, porque la legislación es “demasiado restrictiva”

    Por Macarena Saavedra

    Te Puede Interesar

    Canciller Mario Lubetkin.
    Video

    Uruguay expresa “extrema preocupación” por los ataques entre Estados Unidos, Israel e Irán y llama a “la desescalada de la violencia”

    Por Redacción Búsqueda
    Una invitación y una reflexión

    Una invitación y una reflexión

    Por Guillermo Draper
    Los chiítas iraquíes llevan un retrato del líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, durante una protesta contra los ataques estadounidenses e israelíes a Irán en Bagdad, el 28 de febrero de 2026.
    Video

    Israel afirma que el líder supremo de Irán murió en los bombardeos conjuntos con Estados Unidos

    Por France 24
    Presidente Yamandú Orsi.

    Opción: aprobación del gobierno de Yamandú Orsi cae a 23%

    Por Redacción Búsqueda
    // Leer el objeto desde localStorage