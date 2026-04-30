Competitividad, construcción, compras con franquicia, inversión fabril, recaudación y mercado inmobiliario en Uruguay en números

Uruguay registró un abaratamiento en dólares respecto de sus principales socios comerciales en marzo: el Índice de Tipo de Cambio Real subió 4,65%. El mayor incremento bilateral se dio frente a Argentina (8,3%).

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Entrevista Para los exportadores, la pérdida de competitividad “ya no es incomodidad, es desesperación”

El Índice de Costo de la Construcción de Vivienda subió 0,28% en marzo, respecto a febrero, y su aumento fue de 3,75% en los últimos 12 meses.

244.893

En marzo hubo 244.893 compras por encomienda con franquicia aduanera, con lo que se superaron los altos registros de los dos meses previos: los usuarios del régimen se adelantaron a la modificación que entrará en vigor el próximo viernes 1º de mayo.

La cifra de marzo pasado, que sigue a los 239.726 envíos con franquicia de enero y los 235.864 de febrero, significó un aumento de casi 10% respecto al mismo mes de 2025, surge de estadísticas de la Dirección Nacional de Aduanas.

–45,3%

La inversión en maquinaria y equipos por parte de las fábricas de manufacturas en enero-marzo pasado fue 45,3% menor que en el mismo trimestre de 2025, cuando esta había sido particularmente alta debido a la construcción de una nueva planta productora de maderas, según el índice que elabora la Cámara de Industrias.

US$ 92.000

La mediana de los precios de las transacciones de propiedades inmuebles se ubicó en enero en US$ 92.000.

Ese valor significó un 2,13% menos que en diciembre, cuando había tocado un máximo en la serie informada por el Instituto Nacional de Estadística, que se inicia en 2017. Sin embargo, respecto a enero de 2025 significó un aumento de 17,60%.

3.464

En febrero hubo 3.464 “altas” de compraventas de inmuebles inscriptas ante la Dirección General de Registros del Ministerio de Educación y Cultura, que abarcan a viviendas, predios comerciales e industriales, entre otros.

Hubo un incremento de 16,71% en comparación con el primer mes del 2026, pero un descenso de 5,56% frente a un año atrás.

5%

La recaudación bruta de impuestos totalizó $ 60.423 millones en marzo, una suba real —descontada la inflación— de 5% frente a igual mes de 2025.

La Dirección General Impositiva puntualizó que en el primer día hábil del mes ingresó una transferencia del Banco de Previsión Social por $ 1.129 millones que corresponde a recaudación de febrero por concepto del Impuesto a la Renta de la Persona Física. Si se considera este corrimiento de caja, la variación real interanual habría sido de un 3%.