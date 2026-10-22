Créditos, depósitos bancarios, mercado inmobiliario y precios al productor en Uruguay en números

US$ 683 millones
Síntesis de los principales indicadores relativos a la actividad económica en Uruguay conocidos la última semana
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El crédito de los bancos privados registró en setiembre un incremento de US$ 683 millones, casi tres veces el de agosto (US$ 243 millones). Santander lideró el aumento, con US$ 278 millones, seguido por BBVA (US$ 140 millones) e Itaú (US$ 137 millones).
US$ 164 millones
Los depósitos bancarios aumentaron US$ 164 millones en setiembre, impulsados por las instituciones privadas (US$ 191,4 millones), mientras que en las públicas hubo una caída de US$ 27,4 millones.
El stock total alcanzó los US$ 48.329 millones, con un crecimiento acumulado de US$ 2.830 millones en el año, según los cálculos de Búsqueda a partir de las estadísticas difundidas por el Banco Central.
US$ 90.000
La mediana de los precios de las compraventas de inmuebles fue de US$ 90.000 en julio, lo que significó un aumento de 5,88% respecto al mes anterior y de 12,50% en comparación con julio de 2025, informó el Instituto Nacional de Estadística (INE).
En Montevideo, los valores subieron 4,24% respecto a junio, mientras que en el interior del país el incremento fue de 8,33%.
4.838
En agosto se registraron 4.838 inscripciones de compraventa (“altas”) de inmuebles ante la Dirección General de Registros.
La cantidad aumentó 1,26% respecto a julio y 9,85% en comparación con agosto de 2025. Montevideo concentró el 33,59% de las operaciones, seguido por Canelones (17,14%) y Maldonado (17,01%), según los datos divulgados por el INE.
1,56%
Los precios al productor de productos nacionales aumentaron 1,56% en setiembre y acumularon una suba de 7,81% en los últimos 12 meses, según el INE.
El incremento mensual fue mayor en los productos destinados a la exportación (2,25%) que en los comercializados en el mercado interno (1,16%). Entre los sectores, se destacó la producción agropecuaria, forestal y pesquera, cuyos precios subieron 3,95%, impulsados principalmente por los cultivos no perennes (8,05%).