Con el valor del dólar en una pendiente, el Banco Central adelanta decisión monetaria

En momentos en que el precio del dólar en el mercado local parece en caída libre, el Banco Central ( BCU ) anunció este viernes que adelantará para el próximo lunes 26 la reunión de su Comité de Política Monetaria ( Copom ) fijada para el 12 de febrero.

Se espera que, luego de esa instancia, el directorio resuelva un recorte de la tasa, desde el nivel actual de 7,5%.

Hace pocas semanas , el presidente del BCU, Guillermo Tolosa , anticipó la determinación de imprimirle a la política monetaria un sesgo expansivo ante la preocupación —compartida por el Ministerio de Economía (MEF)— por la caída de la inflación por debajo del nivel establecido por las autoridades como meta (4,5% anual) y una desaceleración de la actividad económica en los meses recientes.

Este viernes, el BCU informó que su directorio resolvió cambiar el calendario de reuniones del Copom, convocando para el próximo lunes el encuentro originalmente fijado para el 12 de febrero, y anunció que el “comunicado correspondiente se publicará a las 13 horas”. En ese mismo sentido, resolvió incorporar una reunión adicional en marzo, en una fecha que “será anunciada oportunamente”.

“La decisión responde a los cambios en el contexto global, caracterizado por dinámicas disruptivas que pueden incidir sobre la convergencia y permanencia de la inflación en la meta de 4,5% anual”, alegó.

Según el organismo, estas modificaciones del calendario “permitirán una evaluación más frecuente de la coyuntura, dotando a la política monetaria de la flexibilidad necesaria para operar en un escenario particularmente dinámico”.

Dólar en picada

La cotización del dólar en la plaza local acumuló ayer, jueves 22, su sexta baja consecutiva. En el circuito mayorista o "interbancario", se negoció en promedio a $ 37,512, un mínimo desde marzo del 2024.

En lo que va del mes —hasta ayer—, el tipo de cambio bajó un 3,9%; en todo el 2025 su caída fue de 11,4%.

Si bien la divisa estadounidense se ha debilitado también frente a otras monedas, la caída reciente del tipo de cambio en Uruguay puso en alerta a dirigentes empresariales, en particular los vinculados al agronegocio, que incluso tomaron contacto con las autoridades del MEF y recibieron el mensaje de que se tomarían medidas en breve, según declaraciones de directivos de la Asociación Rural al programa Valor Agregado recogidas hoy por El País.

Esas preocupaciones salieron a luz también en la última edición de la Encuesta de Evaluación y Perspectivas Empresariales de Búsqueda, publicada a fin del año pasado; la competitividad y el "atraso cambiario" surgieron entre los retos para el 2026 con más menciones.