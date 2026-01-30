  • Cotizaciones
    Déficit fiscal cerró el 2025 por encima de 4% del PIB; ministro dice que seguirá “alto” este año

    El resultado de todo el sector público consolidado negativo en el equivalente a 4,4% del Producto Interno Bruto (4,8% sin “cincuentones”) y de 4,1% el del gobierno central y el BPS

    Ministro Gabriel Oddone.

    Ministro Gabriel Oddone.

    FOTO

    Mauricio Zina-adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El 2025, un año con intensas discusiones tributarias, terminó con un déficit en las cuentas públicas superior a 4% del Producto Interno Bruto (PIB), informó este viernes 30 el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF). La perspectiva para el 2026 es que el desequilibrio fiscal se mantenga en torno a esos niveles, dada la estrategia de abatimiento gradual basada en mayores ingresos tributarios esperados, dijo a Búsqueda el ministro Gabriel Oddone.

    Según las cifras publicadas hoy, el déficit del sector público global fue de 4,4% del PIB; si se restan los ingresos extraordinarios por el fideicomiso de los llamados “cincuentones” —el colectivo que se desafilió de las AFAP (Administradora de Ahorros de Fondo Previsional) y pasó a aportar exclusivamente al Banco de Previsión Social (BPS)—, el desequilibrio fue mayor, de 4,8% del Producto.

    Ese déficit fiscal global en los 12 meses a diciembre es mayor al que tomó la administración del Frente Amplio al asumir funciones; era de 4,1%, o 4,2% sin “cincuentones”. Sin embargo, hubo una mejora en el resultado si se considera solo al gobierno central y al BPS.

    La perspectiva fiscal, según Oddone

    El miércoles 28, antes de publicarse los datos a diciembre, el ministro Oddone adelantó en una entrevista con Búsqueda que en el resultado fiscal no habría “sorpresas: un 4,1%. Hemos hecho todos los trabajos necesarios al cierre del año para que los números convergieran a lo que habíamos comprometido”.

    Las cifras del MEF publicadas hoy sitúan en 4,1% del PIB el déficit del gobierno central y el BPS sumados, que es el perímetro abarcado por la regla fiscal. A febrero del 2025, al cierre de la anterior administración, el desequilibrio anual había sido de 4,4% del Producto.

    Por otro lado, se dio un resultado negativo (–0,1% del Producto) del Banco Central, y fue positivo en el caso de las empresas públicas (0,3%) y del resto del sector público no monetario (0,1%, que incluye al Banco de Seguros del Estado y a las intendencias).

    En perspectiva hacia delante, Oddone explicó que la convergencia o ajuste fiscal definido por el gobierno “es gradual y tiene dos componentes. Primero, una mejora de la eficiencia recaudatoria, de la que ya vimos resultados en el 2025, pero que se van a ver con más claridad con el plan estratégico que la DGI (Dirección General Impositiva) está implementando ya. Y segundo, aumentos en el impuesto mínimo calificado doméstico y el impuesto a los incrementos patrimoniales, cuyos efectos se van a ver con mucha más claridad en 2027. Entonces, lo que vemos es que en términos de reporte estadístico, el 2026 va a seguir siendo un año con números de déficit alto, no muy lejos del 4%, siempre y cuando se cumplan los supuestos de crecimiento y de recaudación que tenemos”.

    Oddone también rechazó que la actual administración esté aplicando un ajuste “voraz” por la vía impositiva: eso es “absolutamente falso”.

    Calificación ratificada

    Esta semana Moody’s ratificó la calificación “Baa1” y la perspectiva “estable” de la deuda pública uruguaya.

    La agencia entiende que esa nota refleja las “instituciones sólidas” y una “gobernanza eficaz, demostrada por las reformas fiscales y monetarias en curso. La baja exposición al riesgo político y de eventos externos, respaldada por un estrecho déficit de cuenta corriente y elevadas reservas de divisas, fortalece aún más el perfil crediticio. Estas fortalezas ayudan a mitigar las restricciones fiscales derivadas de déficits fiscales superiores a los previstos, que han generado un aumento de la carga de la deuda que prevemos se estabilice en torno al 65% del PIB”.

    Según Moody’s, un “historial de inversión moderada y un crecimiento tendencial moderado también limitan la solvencia de Uruguay”.

    Pocos días antes, otra calificadora, la japonesa R&I, también ratificó la nota soberana basada en argumentos similares.

