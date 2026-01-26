Calificadora japonesa R&I mantuvo nota a la deuda uruguaya; ve “compromiso con la consolidación fiscal”

La calificadora japonesa Rating and Investment Information (R&I) ratificó la nota de la deuda soberana de Uruguay en “BBB+” y su perspectiva “estable”, confiada en que el gobierno de Yamandú Orsi tomará medidas para corregir el deterioro fiscal reciente.

“El país es resiliente a los shocks externos, dado su bajo déficit en cuenta corriente y sus amplias reservas de divisas. Si bien el déficit fiscal se ha ampliado ligeramente y es probable que el ratio de deuda pública aumente, R&I cree que el gobierno implementará las medidas de consolidación necesarias, de acuerdo con las nuevas reglas fiscales”, señaló en un comunicado fechado el viernes 23.

El déficit fiscal probablemente alcanzará el 4,1% del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025, una “cifra superior a la proyección del gobierno y al nivel del año anterior”, avizora.

Según el plan fiscal 2025-2029, el déficit como porcentaje del PIB “disminuirá gradualmente, pero se espera que la ratio deuda del gobierno central/PIB aumente durante un tiempo”, señala la agencia.

Observa que la política del gobierno de Orsi es “promover el crecimiento económico mediante el gasto social y la inversión pública, a la vez que avanza en la consolidación fiscal a un ritmo moderado”. Agrega que las autoridades proyectan una expansión del PIB real del 2,2% en 2026 y del 2,4% al 2,5% a partir del año próximo. “Sin embargo —apunta—, lograr estas tasas de crecimiento, que superan las tendencias anteriores, requiere inversiones privadas a gran escala y una mejora del entorno externo. R&I prevé un crecimiento de alrededor del 2% a medio plazo”.

El plan fiscal y los riesgos

R&I afirma que el gobierno planea lograr la consolidación fiscal principalmente mediante el aumento de los ingresos, algunos asociados a cambios tributarios introducidos por el nuevo Presupuesto quinquenal. Esas y otras medidas fiscales recientes han sido criticadas desde la oposición política, por entender que se trata de un “ajuste” que pega sobre todo a sectores medios de la población.

La calificadora entiende que los ingresos podrían resultar inferiores a lo esperado por las autoridades, “dependiendo de las condiciones económicas, ya que existe incertidumbre sobre la expansión de los ingresos tributarios y la tasa de crecimiento del PIB real prevista por el gobierno es superior al consenso del mercado”. De todos modos, marca que la administración de Orsi “ha demostrado su compromiso con la consolidación fiscal mediante la revisión de las normas fiscales, en particular mediante la introducción de un ancla a mediano plazo sobre la deuda neta del gobierno central como porcentaje del PIB. Dada también la alta capacidad del gobierno para la ejecución de políticas, es probable que se implementen medidas correctivas adicionales si las circunstancias lo requieren”.

Entre setiembre y diciembre del año pasado, otras agencias —Fitch Ratings, Standard & Poor’s y DBRS—, contratadas por el gobierno para que evalúen su riesgo de impago, también confirmaron las notas.