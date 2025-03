Demanda laboral, depósitos, precios mayoristas, producción fabril, desempleo y venta de autos en Uruguay en números

US$ 1.334 millones

Los depósitos bancarios tuvieron en febrero un incremento relativamente fuerte.

La suba respecto al mes anterior se incrementó —en parte porque el tipo de cambio fue más bajo en febrero— en US$ 845 millones en el Banco República y en US$ 489 millones en el conjunto de las instituciones privadas, lo que hizo un total de US$ 1.334 millones. El stock global aumentó a US$ 42.343 millones.

Los datos del Banco Hipotecario no fueron divulgados.

0,26%

El Índice de Precios al Productor de Productos Nacionales aumentó 0,26% en febrero, respecto al mes anterior.

La suba se explicó exclusivamente por el encarecimiento de las mercaderías destinadas “a plaza” (0,92%), ya que las dirigidas al mercado externo bajaron sus precios en 0,86%.



-2,1%

El volumen de ventas de alimentos, artículos de limpieza y otros productos de la canasta familiar —medido en unidades, kilogramos y litros—, comercializados en establecimientos que utilizan las soluciones de pagos ofrecidas por la empresa Scanntech, bajó 2,1% en febrero, al comparar con el mismo mes de 2024 (cuando hubo menos días porque el pasado fue año bisiesto y por Carnaval).

La facturación en montos, sin embargo, aumentó 4,6%.

-0,1%

En el primer mes de 2025, el volumen físico producido por el sector industrial fue 7,1% mayor que un año atrás, cuando la refinería de petróleo de Ancap estuvo parada por tareas de mantenimiento. De hecho, si se deja de lado esa división, la producción fabril registró un virtual estancamiento (-0,1%).

48.700

En noviembre-enero hubo en Montevideo unas 48.700 personas desocupadas; la tasa de desempleo en la capital fue 6,5%.

Considerando el área de residencia de las personas, el municipio de Montevideo con la mayor tasa de desempleo (10,2%) fue el F, que abarca barrios como Manga, Maroñas, Villa Española y Flor de Maroñas. En contrapartida, la desocupación entre los habitantes del municipio CH, que abarca, por ejemplo, Tres Cruces, La Blanqueada, Parque Batlle, Buceo, Pocitos y Punta Carretas, se estimó en 3,9%.

5.761

En enero se comercializaron 5.761 vehículos cero kilómetro, un aumento de casi 33% frente al mismo mes del año pasado.

Hubo crecimiento en los segmentos principales; se vendieron 2.079 automóviles, 1.609 SUV y 1.790 utilitarios, informó la Asociación del Comercio Automotor.