Bancos: 21.242 clientes tenían depósitos por más de US$ 250.000

El stock de depósitos en pesos y en moneda extranjera del sistema bancario local aumentó el año pasado y alcanzó, expresado en dólares, unos US$ 40.900 millones. El saldo promedio en las cuentas de los 3.665.799 depositantes —tanto personas como empresas— era de US$ 11.157, calculó Búsqueda a partir de estadísticas informadas por el Banco Central.

Los datos por tramos de depósitos a fines de 2024 muestran que la amplia mayoría, un 82%, tenía un saldo de hasta el equivalente a US$ 5.000. En el otro extremo, aquellos cuya cuenta disponía de más de US$ 250.000 eran 21.242 clientes, aunque de las estadísticas no surge si eran particulares o personas jurídicas (empresas). Esa categoría de mayores depositantes representaban un 0,6% del total.