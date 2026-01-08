Desarrolladora del proyecto urbanístico +Colonia buscará fondeo con emisión de deuda

La empresa Ala Este S.A.S., a cargo del desarrollo inmobiliario conocido como + Colonia , inscribió ante el Banco Central ( BCU ) un programa para emitir títulos de deuda en el mercado bursátil local para financiar parte de ese proyecto urbanístico.

La incorporación de esta sociedad como emisor de valores de oferta pública en régimen simplificado —con requisitos más laxos que el común— fue aprobada por la Superintendencia de Servicios Financieros del regulador con fecha del 26 de diciembre pasado.

La calificadora FixScr —subsidiaria de Fitch Ratings— le asignó a la Serie 1 de obligaciones negociables de Ala Este, por hasta el equivalente a US$ 3 millones, la nota “BBB+(uy)”, con perspectiva “estable”. El programa de emisiones aprobado es por 100 millones de unidades indexadas a la inflación (unos US$ 16 millones); la empresa prevé destinar los fondos que capte a la ejecución de obras de infraestructura para la primera etapa de la urbanización, así como a las necesidades generales de capital de trabajo y gestión, o a otras inversiones complementarias necesarias para el desarrollo del emprendimiento.

Los dueños de la urbanizadora Ala Este, constituida en 2021, son lo argentinos Eduardo Bastitta Harriet (51%), Carlos Francisco Bastitta Heguy (30%), y el 19% restante pertenece a un grupo inicial de inversores.

Parte del emprendimiento ya se encuentra en fase de construcción (Proyecto Quartier +Colonia y Proyecto El Muelle 1). En setiembre del año pasado, el presidente Yamandú Orsi y otros jerarcas de su gobierno visitaron las obras.

La agencia sustenta la calificación otorgada a la futura emisión en el valor de los activos del proyecto —US$ 78 millones a la fecha—, “pero tras el desarrollo a partir de las obras de infraestructura a realizar se espera generen ventas en torno a US$ 246 millones, con un nivel de erogaciones estimado en US$ 113 millones y de financiamiento a través de deuda proforma en torno a US$ 23 millones (de la cual US$ 9,1 millones es convertible en acciones) y aportes de capital ya realizados por US$ 6,6 millones”.

Una “novedosa” “smart city” coloniense

El proyecto inmobiliario “se presenta como una oportunidad para posicionar a Colonia como parte de una ciudad rioplatense, atrayendo un flujo demográfico del Área Metropolitana de Buenos Aires. Apunta a un mercado que es novedoso en Colonia, posicionándose como una alternativa de vivienda permanente con un formato de Smart City”, sostiene FixScr.

Agrega que “Uruguay genera un gran interés en Argentina y en la región por su gran estabilidad macroeconómica, su pacto social, seguridad y conectividad. +Colonia apunta a duplicar la población de Colonia actual en el largo plazo y convertirse en un eje urbano rioplatense”.

Colonia2 La visita del presidente Orsi al proyecto +Colonia, en setiembre de 2025. Presidencia de la República

Respecto del posicionamiento del proyecto, la calificadora señala que “es un mercado nuevo, por no existir en Colonia ni en la región un proyecto de urbanización de esta índole. La eventual existencia de competencia en algún punto de la región haría impulsar el desarrollo de este nuevo mercado y al ser tan grande su potencial, pasarían muchos años o décadas hasta que la competencia fuera un problema. Su desarrollo es una operación sencilla sin mayores riesgos de provisión”.

El informe de la calificadora describe que los vencimientos de deuda se esperan entre el quinto y octavo año del horizonte de la primera etapa del proyecto, de un total de 12 años, “por lo que de no monetizarse las ventas conforme las estimaciones de la compañía, elevaría el riesgo de refinanciación”. Eso, según FixScr, está mitigado por la “flexibilidad financiera que le aportan los activos libres de garantía por encima de US$ 55 millones (a valor tasación actual) y la posibilidad de tomar deuda con el mercado de capitales por encima de lo planeado, siendo que se espera emitir por aproximadamente US$ 6,5 millones para un programa equivalente a US$ 16 millones”.