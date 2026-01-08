  • Cotizaciones
    jueves 08 de enero de 2026

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    Desarrolladora del proyecto urbanístico +Colonia buscará fondeo con emisión de deuda

    La sociedad por acciones simplificadas Ala Este inscribió ante el Banco Central una primera serie de obligaciones negociables bajo el régimen simplificado; el programa total es por el equivalente a US$ 16 millones

    La visita del presidente Orsi y otras autoridades de su gobierno al proyecto +Colonia, en setiembre de 2025.

    La visita del presidente Orsi y otras autoridades de su gobierno al proyecto +Colonia, en setiembre de 2025.

    FOTO

    Presidencia de la República
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    La empresa Ala Este S.A.S., a cargo del desarrollo inmobiliario conocido como +Colonia, inscribió ante el Banco Central (BCU) un programa para emitir títulos de deuda en el mercado bursátil local para financiar parte de ese proyecto urbanístico.

    La incorporación de esta sociedad como emisor de valores de oferta pública en régimen simplificado —con requisitos más laxos que el común— fue aprobada por la Superintendencia de Servicios Financieros del regulador con fecha del 26 de diciembre pasado.

    Leé además

    Plataforma logística de PTP en el Puerto de Montevideo.
    Mercado de Valores

    Empresa logística PTP Group tramita emisión de deuda con el régimen simplificado

    Por Redacción Búsqueda
    Casa de crédito Cash, en el Centro de Montevideo.
    Oferta pública

    La administradora de crédito Cash cerró el año de emisiones de bolsa; colocó casi US$ 13 millones

    Por Redacción Búsqueda

    La calificadora FixScr —subsidiaria de Fitch Ratings— le asignó a la Serie 1 de obligaciones negociables de Ala Este, por hasta el equivalente a US$ 3 millones, la nota “BBB+(uy)”, con perspectiva “estable”. El programa de emisiones aprobado es por 100 millones de unidades indexadas a la inflación (unos US$ 16 millones); la empresa prevé destinar los fondos que capte a la ejecución de obras de infraestructura para la primera etapa de la urbanización, así como a las necesidades generales de capital de trabajo y gestión, o a otras inversiones complementarias necesarias para el desarrollo del emprendimiento.

    Los dueños de la urbanizadora Ala Este, constituida en 2021, son lo argentinos Eduardo Bastitta Harriet (51%), Carlos Francisco Bastitta Heguy (30%), y el 19% restante pertenece a un grupo inicial de inversores.

    Parte del emprendimiento ya se encuentra en fase de construcción (Proyecto Quartier +Colonia y Proyecto El Muelle 1). En setiembre del año pasado, el presidente Yamandú Orsi y otros jerarcas de su gobierno visitaron las obras.

    La agencia sustenta la calificación otorgada a la futura emisión en el valor de los activos del proyecto —US$ 78 millones a la fecha—, “pero tras el desarrollo a partir de las obras de infraestructura a realizar se espera generen ventas en torno a US$ 246 millones, con un nivel de erogaciones estimado en US$ 113 millones y de financiamiento a través de deuda proforma en torno a US$ 23 millones (de la cual US$ 9,1 millones es convertible en acciones) y aportes de capital ya realizados por US$ 6,6 millones”.

    Una “novedosa” “smart city” coloniense

    El proyecto inmobiliario “se presenta como una oportunidad para posicionar a Colonia como parte de una ciudad rioplatense, atrayendo un flujo demográfico del Área Metropolitana de Buenos Aires. Apunta a un mercado que es novedoso en Colonia, posicionándose como una alternativa de vivienda permanente con un formato de Smart City”, sostiene FixScr.

    Agrega que “Uruguay genera un gran interés en Argentina y en la región por su gran estabilidad macroeconómica, su pacto social, seguridad y conectividad. +Colonia apunta a duplicar la población de Colonia actual en el largo plazo y convertirse en un eje urbano rioplatense”.

    Colonia2
    La visita del presidente Orsi al proyecto +Colonia, en setiembre de 2025.

    La visita del presidente Orsi al proyecto +Colonia, en setiembre de 2025.

    Respecto del posicionamiento del proyecto, la calificadora señala que “es un mercado nuevo, por no existir en Colonia ni en la región un proyecto de urbanización de esta índole. La eventual existencia de competencia en algún punto de la región haría impulsar el desarrollo de este nuevo mercado y al ser tan grande su potencial, pasarían muchos años o décadas hasta que la competencia fuera un problema. Su desarrollo es una operación sencilla sin mayores riesgos de provisión”.

    El informe de la calificadora describe que los vencimientos de deuda se esperan entre el quinto y octavo año del horizonte de la primera etapa del proyecto, de un total de 12 años, “por lo que de no monetizarse las ventas conforme las estimaciones de la compañía, elevaría el riesgo de refinanciación”. Eso, según FixScr, está mitigado por la “flexibilidad financiera que le aportan los activos libres de garantía por encima de US$ 55 millones (a valor tasación actual) y la posibilidad de tomar deuda con el mercado de capitales por encima de lo planeado, siendo que se espera emitir por aproximadamente US$ 6,5 millones para un programa equivalente a US$ 16 millones”.

    Selección semanal
    Venezuela

    Sistema político otra vez dividido por situación en Venezuela

    Por Redacción Búsqueda
    Entrevista

    “Hay que dar vuelta la página y generar opciones nuevas dentro del Partido Nacional”, dice Alejo Umpiérrez

    Por Federico Castillo
    Venezuela

    Vaivenes discursivos en la oposición sobre la situación en Venezuela

    Por Federico Castillo
    Teatro

    Verónica Llinás hace llorar de risa en ‘Una Navidad de mierda’, en el hotel Enjoy Punta del Este

    Por Javier Alfonso

    Te Puede Interesar

    Manifestantes contra la operación de Estados Unidos en Venezuela, el sábado 3 de enero en Montevideo.

    Sistema político otra vez dividido por situación en Venezuela

    Por Redacción Búsqueda
    Rodrigo Arim, director de la OPP.

    Director de OPP destaca el Presupuesto como “gran logro político”, pero quedó con sabor “un poco amargo”

    Por Ismael Grau
    Presidente de la Suprema Corte de Justicia, John Pérez.

    Presidente de la Suprema Corte rechazó afirmaciones “profundamente agraviantes” de militar preso en Domingo Arena

    Por Redacción Búsqueda
    Un muro en Montevideo, con referencias a la inmigración reciente captada por Uruguay.

    Migrantes ganan salarios 11,5% mayores en promedio que los uruguayos, según el BPS

    Por Redacción Búsqueda