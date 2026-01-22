Desde niveles de comercio muy bajos, en marzo entra en vigor el acuerdo con Singapur

Mientras siguen los cautelosos festejos por, finalmente, la firma del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea —a la espera de la negociación de los cupos y los análisis sobre posibles ganadores y perdedores—, otra posibilidad de acceso preferencial quedará operativa para los exportadores uruguayos a partir de marzo próximo con la entrada en vigor del tratado suscrito hace un par de años por el bloque sudamericano con Singapur.

Es un pacto con muchas menos controversias que las que tuvo la negociación con el espacio europeo. Luego de seis años de contactos exploratorios y posteriores negociaciones —entre 2019 y 2022—, y después de tratativas adicionales para finiquitar aspectos pendientes y la revisión legal de los textos, a fines de 2023 los países del Mercosur firmaron ese acuerdo de libre comercio con Singapur , una pujante economía asiática con la que, hasta ahora, Uruguay tiene un vínculo comercial relativamente modesto y concentrado en pocos rubros. El tratado entrará en vigor el próximo 1 de marzo, ya que además de las aprobaciones parlamentarias, debió hacerse el depósito del instrumento de ratificación; este último hito tuvo lugar el sábado 17, en Asunción, a donde autoridades de la Cancillería uruguaya viajaron para participar en la firma del acuerdo con la Unión Europea.

Un análisis publicado por la Asesoría de Política Comercial del Ministerio de Economía luego de la firma del acuerdo con Singapur señalaba expectativas positivas. Marcó que, a diferencia de los tratados con Egipto y Palestina, este es “moderno y que incluye, además de las disciplinas asociadas con el acceso al mercado de bienes, capítulos sobre servicios, inversiones, compras públicas y comercio electrónico”. Agregó que el pacto dará “previsibilidad a los intercambios comerciales, facilitará el acceso a productos e insumos originarios de Singapur, y creará un clima favorable para la inversión directa”.

Singapur es un mercado de unos 5,7 millones de habitantes. Su Producto Bruto Interno (PBI) anual ronda los US$ 550.000 millones, lo que per cápita son unos US$ 90.600, según datos recopilados por el Banco Mundial. Uruguay tiene una economía seis veces y media más chica (un PBI cercano a US$ 82.000 millones y US$ 23.500 por habitante).

Las exportaciones de mercaderías de Uruguay a Singapur tuvieron una evolución errática en los años recientes, con un máximo de US$ 37,4 millones en 2022. En 2025 fueron por apenas US$ 10,5 millones y ocupó el lugar 56 en el ranking por destino. Algo más de 20 empresas concretaron ventas a ese mercado asiático, aunque solo Conaprole y Ancers S.A. tuvieron presencia regular en los últimos cinco años, analizó Búsqueda a partir de estadísticas del Instituto Uruguay XXI. Leche y derivados, pescado, y carne y despojos fueron los rubros preponderantes de 2025.

Históricamente la balanza comercial bilateral ha sido superavitaria a favor de Uruguay.

En su intervención en la cumbre de Río de Janeiro de diciembre de 2023, cuando se firmó este acuerdo, el entonces presidente Luis Lacalle Pou dijo que “es una buena cosa en sí mismo. (…) Por ese país-puerto en que se ha convertido (Singapur), un hub logístico para toda esa zona, una economía pujante”. Pero acotó: “Cuando uno ve los números de Uruguay con Singapur, la verdad que no cambian mucho (con el tratado). Pero sí ese es un lugar de enclave del Mercosur hacia la región”. El mandatario ponderó el acuerdo como una “señal” de que los socios del bloque, en su relacionamiento externo, no están “estancados. Creo, sí, que miramos con distintos ojos y distinta cara según de quién se trate, que es la parte negativa que veo a este proceso del Mercosur”.

El alcance del tratado

Cuando entre en vigor en poco más de un mes, el acuerdo rebajará de manera inmediata los aranceles de importación para todos los productos exportados por los países del Mercosur a Singapur.

El bloque sudamericano, por su parte, otorgará la liberalización al 95,8% del universo arancelario. De ese total, el 25,6% de las líneas arancelarias tendrán libre comercio inmediatamente después de la entrada en vigor del tratado, y las demás se desgravarán de manera progresiva según un cronograma distribuido en canastas de cuatro años (12,5% de las líneas), ocho (40,9%), 10 (15,1%) y 15 años (1,7%).

En materia sanitaria y fitosanitaria, Singapur reconoce el principio de pre-listing, una modalidad de autorización en la que las autoridades sanitarias de un país pasan a aceptar la indicación directa de los establecimientos productores del otro a través de un proceso más rápido.

En cuanto al comercio electrónico, el acuerdo prevé medidas de protección de datos personales, autenticación electrónica, protección al consumidor en línea, comunicaciones comerciales no solicitadas (spam), transferencia transfronteriza de información vía digital, comercio sin papeles, prohibición de requisitos de ubicación de servidores y facturación, así como la prohibición de recaudar derechos de aduana sobre las transmisiones electrónicas. El capítulo también apoya la promoción de la cooperación entre las partes, incluso en materia de ciberseguridad.

Los socios del Mercosur presentaron listados nacionales de compromisos de acceso a mercados de servicios e inversiones, en los que establecen en qué sectores y actividades y bajo qué condiciones pueden actuar las empresas, inversores y prestadores de servicios de la otra parte. Singapur presentó su propia lista.

El comercio de servicios y sus proveedores están previstos en capítulos y anexos específicos. Incluye disciplinas sectoriales sobre servicios financieros, profesionales y postales; las partes también señalan en el texto el interés en negociar disciplinas en materia de telecomunicaciones en el futuro.

En cuanto a las inversiones, un capítulo establece una estructura de gobierno tendiente a la cooperación entre las partes a través de un subcomité paritario y la figura de Puntos Focales o de ombudsperson.

El capítulo de movimiento de personas naturales tiene como objetivo promover el acceso de empresarios, proveedores de servicios e inversores del Mercosur al mercado de Singapur mediante disposiciones que aseguren trámites migratorios oportunos y transparentes. Esto contempla medidas en materia de entrada y estancia temporal de personas para facilitar el comercio y la inversión.