Desdolarización: comienza la notificación del “riesgo de tipo de cambio” a nuevos depositantes

“Vivís en Uruguay, vivís en pesos”. Con ese mensaje, la campaña de desdolarización de la economía que lidera el Banco Central (BCU) entrará hoy, jueves 1, en una nueva fase, vinculada en este caso a los depósitos bancarios.

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Aproximadamente un 70% del total de dinero depositado en el sistema local es en moneda extranjera; en algunas instituciones ese porcentaje se aproxima al 100% . Son niveles de dolarización altos en una comparación regional e internacional.

Según una disposición de la Superintendencia de Instituciones Financieras del BCU de fines de agosto, los bancos y la cooperativa de ahorro y crédito Fucerep —la única que capta depósitos del público— deberán avisar, a partir de hoy, a los nuevos depositantes acerca del riesgo al que está expuesto su saldo en dólares asociado a los movimientos en la cotización de esa divisa. Para notificar a quienes ya son clientes, las instituciones tendrán plazo hasta fin de este año.

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“Como mínimo”, el mensaje requerido por el BCU es el siguiente: “Información sobre el riesgo de tipo de cambio: Este depósito está denominado en (moneda extranjera) por lo que se encuentra expuesto al riesgo de tipo de cambio. Aunque su valor en moneda extranjera no cambie, su equivalente en pesos uruguayos podría sufrir variaciones negativas o positivas como consecuencia de las fluctuaciones cambiarias. Por más información, consulte el sitio web del Banco Central del Uruguay en: http://www.bcu.gub.uy/Paginas/depositos-en-moneda-extranjera.aspx Esta información no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión”.

En las últimas semanas, los bancos debieron trabajar en la implementación de la disposición del regulador. La advertencia al cliente estará disponible en papel y en soportes electrónicos para los canales bancarios digitales.

Medida controversial

En junio, el BCU había puesto en consulta pública la disposición como un proyecto normativo y, luego de recibir comentarios críticos de algunas entidades financieras y de un economista, matizó el texto de la advertencia. Por ejemplo, la Asociación de Bancos Privados le señaló que trasladar a las instituciones financieras “la obligación de transmitir una advertencia con contenido valorativo puede generar confusión respecto del rol” que tienen estas frente al cliente, “pudiendo incluso ser interpretado como asesoramiento o recomendación sobre la advertencia de ahorrar en una u otra moneda”.

Uno de los cambios introducidos por el BCU a la advertencia requerida fue el alcance de la obligación: el mensaje no será para todos los depositantes, sino para las personas físicas o empresas unipersonales residentes en el país.

El presidente del BCU, Guillermo Tolosa, se puso al frente de este capítulo de la campaña de desdolarización, argumentando a favor del peso en varias disertaciones y entrevistas en medios de comunicación.

El argumento central del jerarca es que Uruguay ofrece hoy un entorno de mucha mayor estabilidad económica y financiera que en el pasado, pese a lo cual una parte significativa del ahorro continúa concentrándose en moneda extranjera. Esos depósitos se ven expuestos a vaivenes cambiarios y a pérdidas de poder adquisitivo, como ocurrió en años recientes. Además, el BCU sostiene que la mayoría de esos recursos se invierten fuera del país, beneficiando a otras economías, y solo una porción pequeña se destina al financiamiento interno.

La página web del BCU asociada a esta campaña incluye un simulador que “permite observar cómo evolucionó históricamente el poder adquisitivo de los ahorros en dólares y con qué frecuencia aumentó o disminuyó en Uruguay”. Subraya: “Si ahorraste en dólares durante 7 años es muy probable que hayas perdido poder de compra”. La herramienta se basa en datos desde 1985 hasta 2025.

Agrega que “ahorrar en moneda extranjera fue durante mucho tiempo una forma natural de protegerse frente a la incertidumbre”, pero “el Uruguay cambió” porque “fortaleció sus cimientos” al haber bajado la inflación, al tener “reservas en máximos históricos”, una “destacada calificación crediticia”, una matriz energética menos dependiente del petróleo y una “diversificación de sus mercados de exportación”.

Contra el “statu quo”

Las instituciones “no están informando lo suficiente” sobre los “muy considerables” riesgos de perder poder de compra si el precio de la divisa baja, cuestionó Tolosa el 31 de agosto entrevistado en Radio Universal. Según dijo, los bancos “están cómodos con el statu quo” actual y el cambio “les provoca cierta incomodidad”.

El jerarca bancocentralista añadió que con la nueva medida “no hay ninguna afectación de la libertad” del ahorrista para depositar en dólares; “queremos que sea una libertad informada”.

Si bien el Ministerio de Economía está alineado con el objetivo de la desdolarización y se trabaja en conjunto en nuevas acciones, el ruido que produjo en el sistema financiero la consulta pública del texto inicial propuesto por el BCU causó preocupación entre las autoridades ministeriales, dijo una fuente oficial a Búsqueda.

La misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que estuvo en el país para la revisión anual respaldó las medidas orientadas a favorecer los mercados en moneda nacional.

“Los esfuerzos que se están realizando para reducir la dolarización financiera, estimular el crédito en pesos y desarrollar los mercados nacionales de capital son bienvenidos. El BCU está reduciendo la tasa de encaje legal en pesos, reduciendo la remuneración del encaje legal en dólares y promoviendo la competencia en los mercados de pesos, políticas que son apropiadas para incentivar la intermediación financiera en pesos. Con el tiempo, una inflación baja y estable seguirá siendo el principal motor de la desdolarización. En adelante, la desdolarización también puede ayudar a reducir el tamaño del balance del BCU y a reducir su costo cuasifiscal”, señaló la misión.