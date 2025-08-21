  • Cotizaciones
    DGI y OSE se pasarán datos sobre los contribuyentes y clientes

    La oficina recaudadora y el ente del agua firmaron un convenio de cooperación para intercambiar información de empresas y particulares

    Un tanque de agua de OSE.

    Un tanque de agua de OSE.

    FOTO

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    “A los efectos de cumplir con los cometidos de cada parte”, la Dirección General Impositiva (DGI) y OSE firmaron un acuerdo de cooperación por el cual intercambiarán información sobre los contribuyentes y los clientes del ente proveedor del servicio de saneamiento y de agua potable.

    El convenio suscrito el 7 de julio, al que accedió Búsqueda mediante un pedido de acceso a la información pública, establece qué datos serán cedidos y protocoliza algunos aspectos de la mecánica del intercambio.

    Respecto de sus clientes, OSE proporcionará a la Impositiva el nombre, la identificación —por número de RUT, cédula de identidad o documento extranjero—, domicilio, número de teléfono fijo y de celular, así como la dirección de correo electrónico.

    Por su lado, la DGI le entregará al ente del agua, sobre los contribuyentes personas jurídicas —las empresas—, el número de RUT, la razón social, el domicilio fiscal, el giro principal (según el código CIU), los números de teléfono fijo y celular, además del correo electrónico. En el caso de las personas físicas, informará el nombre, la cédula de identidad, el domicilio y el correo.

    Procedimiento de intercambio

    Los aspectos técnicos del “intercambio de información automatizada se definirán en acuerdos complementarios”, que podrán ser suscriptos por el director de la División Planificación, Estudios y Coordinación de la DGI y por la Secretaría General de la OSE. Previo a la implementación de esos acuerdos, ambos organismos se podrán realizar “pedidos puntuales” de datos, contando las partes con un plazo máximo de 15 días hábiles para brindar la información solicitada. Esas solicitudes se efectuarán una vez por semana, “en principio los días lunes, sin perjuicio de la facultad de las partes de acordar otro día de la semana de considerarlo pertinente. No obstante, en casos excepcionales y por razones de urgencia debidamente justificadas”, podrán requerirse los datos “fuera del cronograma establecido”.

    El intercambio lo realizarán vía correo electrónico. La DGI y OSE “serán responsables por la seguridad de la información, a guardar confidencialidad sobre la misma y tomar todas las medidas para evitar el acceso a esta por terceros no autorizados”, según lo previsto en las normas. El convenio también los hace responsables por la “veracidad, actualidad e integridad” de los datos.

    El pedido de Búsqueda interrogó a la oficina recaudadora si desde el cambio de gobierno en marzo a la fecha firmó algún otro convenio de cooperación similar y si tiene previsto suscribir más en el futuro; ambas respuestas fueron negativas.

    OSE, una empresa “frágil”

    Durante la transición de gobierno, las autoridades electas identificaron a OSE como una de las empresas públicas con números preocupantes. De todos los entes, “OSE es el que muestra una situación económica y financiera más frágil. No es un componente estrictamente nuevo, pero sí nos preocupa y hay que atender”, declaró en una entrevista con Búsqueda en enero Rodrigo Arim, actual director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP).

    Según surge de las cifras “de caja” informadas por el Ministerio de Economía, OSE mejoró sus números en enero-junio al comparar con igual lapso de 2024, debido tanto a un incremento de los ingresos medidos en términos reales (2,5%) como a una baja de los egresos (-0,5%). Dio un déficit de algo menos de US$ 500.000, cuando en el primer semestre del año pasado el resultado negativo había superado los US$ 9 millones.

    El plan estratégico de OSE para este año prevé, en el capítulo de “sostenibilidad económico-financiera”, el objetivo de “lograr la eficiencia en facturación y cobranza y disminuir el nivel de morosidad”.

    En cuanto a la “regularización de cliente”, la meta fijada para 2025 es “recuperar 1.100.000 m3 de agua potable de clientes irregulares, ingresados al módulo de irregularidades”.

    Otro objetivo asignado a la Gerencia General es “continuar realizando y fortaleciendo acciones tendientes a disminuir el agua no contabilizada”.

