Puerto: la ANP fortalecerá dragado por medios propios; en total, invertirá en el área 81% más que el gobierno anterior

Para la Administración Nacional de Puertos ( ANP ), fortalecer el dragado con medios propios tiene una “importancia estratégica” y valora como “complementario” contratar esa tarea a terceros. Pero el mantenimiento de las profundidades actuales y la ampliación comprometida del canal de acceso al Puerto de Montevideo hasta un calado de 14 metros —que el ente considera uno de los proyectos “más relevantes” para este período— le plantea desafíos presupuestales y posiciones disímiles a la interna del directorio sobre cómo llevar a cabo la tarea.

Para este período, el presupuesto previsto por la ANP para el mantenimiento del dragado en los niveles actuales en todos los puertos que administra es de US$ 115 millones, informó a Búsqueda el vicepresidente del ente, Constante Mendiondo. Ese monto —que incluye US$ 63 millones para hacerlo con recursos y personal propio y US$ 52 millones para contratarlo a terceros— representa el 43,4% del total de las inversiones previstas por el ente.

Mendiondo señaló que la inversión que la ANP tiene planificada destinar para el dragado (propio y contratado) es 81% superior a la prevista en el período anterior.

Pero advirtió que la obra de ampliación de las profundidades del canal de acceso para lograr los 14 metros de calado deberá realizarse con “financiamiento extrapresupuestal”.

En la anterior administración, la inversión ejecutada en dragado fue de US$ 43,8 millones, de un total de US$ 63,4 millones presupuestados. Del total de recursos volcados (para sacar barros y sedimentos de los canales navegables, antepuerto y a pie de muro), casi dos tercios fueron para el dragado con equipos y personal propio y el resto se contrató a terceros.

“El dragado es una empresa en sí misma, ocupa a una cuarta parte del personal de la ANP —unos 180 empleados— y tiene una necesidad de compra de equipos”, indicó el vicepresidente.

“En algún momento la ANP se va a tener que plantear tener una draga con tecnología más de esta época, la nueva es la D11 —que ahora está en reparación— pero la D7 tiene más de 70 años”, apuntó Mendiondo.

El “compromiso” de los 14 metros

En agosto, la ANP aprobó la realización de un “estudio integral” de la situación actual de la flota y los equipos de dragado ante la necesidad de “optimizar la eficiencia, seguridad y sostenibilidad” de los recursos.

En ese marco, un informe reciente del ente señaló una situación “crítica” del equipamiento (dragas, remolcadores, grúas, etcétera) destinado al área: solo el 30% estaba en condiciones operativas por la antigüedad y falta de inversión en mantenimiento y reparaciones. De hecho, la semana pasada el ente tuvo que rescatar una pieza que se le desprendió a la única draga que estaba operativa (la D11) durante los trabajos de mantenimiento en el canal de acceso al puerto capitalino, por lo que actualmente está en reparación.

El plan trazado en el área por la ANP contempla los trabajos necesarios para alcanzar la profundidad de -14 metros en toda la extensión del canal, un proyecto que el gobierno de Lacalle Pou consideraba prioritario para mejorar la competitividad de la terminal montevideana y atraer embarcaciones de mayor calado e inversiones logísticas.

Hace casi dos años, en enero de 2024, Argentina dio el aval formal al proyecto de ampliación del canal desde el kilómetro 57 al 62 y llevar de 13 a 14 metros su profundidad.

Mendiondo, ANP Vicepresidente de la ANP, Constante Mendiondo, y ministra de Transporte y Obras Públicas, Lucía Etcheverry. ANP

Este mes, técnicos de la ANP y de la Armada viajaron a China para realizar las pruebas finales para la compra de una lancha batimétrica, que permitirá medir profundidades en el canal de acceso.

“Con la adquisición de esta lancha, la ANP estará en condiciones de hacer un control riguroso del dragado y realizar una mejor planificación de la actividad, lo que aumentará su eficiencia”, señaló el ente en un comunicado el viernes 12.

Si el funcionamiento es satisfactorio, se prevé que la embarcación llegue a Uruguay en abril.

“Tenemos claramente definido que la apertura a 14 metros y el ensanche del canal es un compromiso que se asumió y que vamos a cumplir. No lo vamos a poder hacer con nuestros propios medios. Vamos a tener que contratar, es una obra importante”, dijo Mendiondo.

Y agregó: “Estamos preparando el proyecto de licitación. No es decir: ‘Voy, contrato a alguien y lo hago’, porque después hay que mantenerlo. Tampoco se puede decir ‘hago un contrato y tenemos la draga a disposición’, porque ¿cuánto sale ese contrato?”.

Justificó que los procesos llevan su tiempo e insistió: “Uruguay honra sus compromisos, los 14 metros se van a hacer cuando sea necesario”.

“Por primera vez, desde hace muchos años, se está enfocando la gerencia de dragado como algo estratégico”, señaló.

Actualmente el canal de acceso está a 13 metros en casi todo el tramo hasta el kilómetro 55.

Se prevé que las obras de profundización comprometidas con los concesionarios de las terminales de celulosa de UPM y de contenedores (Terminal Cuenca del Plata) demanden varios cientos de millones de dólares, aseguró al inicio de esta administración el titular de la ANP, Pablo Genta.

También se prevén trabajos en el antepuerto y áreas de maniobra que facilitarán la operativa de buques de gran eslora (más de 360 metros) y manga superior a los 50 metros.

Mendiondo aseguró que “nadie está diciendo que el problema de este puerto sea el calado. (...) No hay ningún barco que deje de venir por no tener los 14 metros” de profundidad en el canal.

Dragado público y privado

Sobre si hacerlo con recursos y equipos propios o licitar los trabajos de dragado, Mendiondo dijo que es claro que la ANP debe contar con equipos propios para hacer tareas de mantenimiento en Montevideo y los demás puertos, porque si bien el organismo tiene un contrato vigente con una empresa dragadora china, hay momentos en que la draga más cercana demora un mes en llegar a nuestras aguas. “Entonces no hay que resignar, es necesario tener dragado público y fortalecerlo, aunque sea para hacer algunas tareas de mantenimiento”.

lancha ANP Lancha batimétrica que prevé comprar la ANP. ANP

Alegó que no se trata de enfrentar “lo privado contra lo público”, sino entender que son “complementarios”.

Y agregó: “No es por la razón de la estatización, de que todo tiene que ser público, sino que el dragado es como tener una ruta que el Ministerio de Transporte ofrece para que circulen los camiones. No la construye directamente, la puede licitar, pero además tiene la maquinaria y la capacidad para trabajar, se ve en todas las poblaciones de campaña los equipos trabajando”.

Mendiondo aseguró que dragar con recursos propios “permite nivelar los precios de la tercerización. Los costos de dragado no pasan los US$ 5 o US$ 6 por metro cúbico y sirven para tener un precio testigo”.

El representante de la oposición en el directorio del ente, Jorge Gandini, ha cuestionado públicamente la necesidad de discutir hasta dónde el dragado se tiene que hacer con recursos de la administración, dado que debido al mal estado de la flota se requiere una inversión de decenas de millones de dólares.

También ha sido crítico con la productividad del área de dragado público.

Esta administración denunció el convenio colectivo del sector que vencía a fin de año y prevé, una vez terminado el proyecto institucional integral para el área, negociar uno nuevo que “estimule el trabajo”. Ahora sucede que los tripulantes que trabajan bajo el régimen de personal embarcado en dragas continúan cobrando, además de los salarios, las compensaciones especiales de ese sistema, aun cuando el 70% o más del equipamiento está inutilizado, lo que afecta el presupuesto destinado al área.