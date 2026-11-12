Dos de cada tres uruguayos consideran que los seguros son “caros”, según encuesta

La percepción mayoritaria entre los uruguayos es que los seguros son un producto “caro” : casi siete de cada 10 (66%) considera que las coberturas que se ofrecen en el país no son asequibles, relevó una encuesta de Opción Consultores presentada el miércoles 4 en un evento organizado por la gremial que nuclea a más de una docena de compañías privadas.

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De acuerdo a la segunda edición del Monitor CAP (Comportamientos, Actitudes y Prácticas) sobre seguros, aunque la mayoría de la población le otorga una importancia relevante a disponer de una póliza de vida o contra robo o incendio en su vivienda, la contratación es muy diferente según el nivel socioeconómico de las personas.

En el nivel socioeconómico alto, la adquisición de un seguro de vivienda es cinco veces superior a la del bajo y dos veces y media mayor a la de los estratos medios, surge del estudio.

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La presentación del relevamiento —contratado por la Asociación Uruguaya de Empresas Aseguradoras— en el evento Uruguay: Crecimiento Protegido estuvo a cargo de Rafael Porzecanski, director de Opinión Pública y Estudios Sociales de Opción.

Señaló que el costo surgió como el “principal motivo” o restricción para decidir contratar una cobertura. Indicó que también inciden otros factores, como la percepción de la gente de que no necesitan una póliza, que no tienen información o que no se las han ofrecido, por ejemplo. Para Porzecanski, ese panorama “abre oportunidades” para el sector a fin de “acortar la brecha” que existe en materia de cultura aseguradora en el país.

A su juicio, las respuestas reflejan que existe un “problema de información” en relación con los tipos de productos de seguros disponibles. Consideró que sería posible capitalizar esa oportunidad, ya que las aseguradoras cuentan con una “relativa buena imagen” del servicio que brindan de parte del público y hay un escaso nivel de “desconfianza” de parte de los uruguayos hacia ellas.

De hecho, según los resultados del estudio, casi seis de cada 10 uruguayos tiene una visión favorable del servicio que prestan las aseguradoras y, entre aquellos que alguna vez cobraron una indemnización, “predomina la satisfacción” (65%).

Costo, índice y cultura

El relevamiento de Opción consistió en una decena de preguntas realizadas a 800 personas representativas de la población uruguaya, mayores de 18 años, que se realizó entre el 1 y el 10 de setiembre pasado.

Un tercio declaró conocer en qué consisten las coberturas de vida, de vehículos o contra robos en la vivienda; algo más de dos quintos (42%) reconoció tener idea de qué se trata y 23% dijo no saber.

Sin embargo, el conocimiento sobre la obligatoriedad del seguro automotor (SOA) es ampliamente mayoritario entre los uruguayos y su contratación es “casi universal” (95%). En contrapartida, las prácticas de contratación de los otros tipos de póliza son minoritarias: 21% dijo contar con un seguro de vivienda y 31% con una cobertura de vida.

En cuanto a la percepción sobre los precios, 66% de los encuestados dijo que son un producto costoso (57% “caro” y 9% “muy caro”). En tanto, 14% lo consideró “ni caro ni barato”, una proporción similar (13%) dijo que es “barato” y nadie lo definió como “muy barato”. Una porción pequeña (7%) no contestó o no supo qué decir.

A partir de las respuestas sobre los conocimientos, actitudes y prácticas de seguros en el país, Opción Consultores elaboró el “Índice CAP”, que busca medir la “cultura” aseguradora de Uruguay.

Los valores del índice —que van entre el mínimo de 0 y 9 como el máximo o la “asimilación perfecta” de la cultura aseguradora— se ubicaron en un valor promedio de 4,8, o sea, en una categoría media.

Porzecanski explicó que en esta segunda medición el índice se mantuvo respecto a la del año anterior.

Distinguió que la cultura aseguradora está “significativamente más instalada en los estratos de mayor nivel socioeconómico”. Para el sociólogo, el “desafío central es acortar la importante brecha entre lo que son actitudes favorables por un lado y prácticas de contratación minoritarias por el otro”.

Alegó que hay 41 puntos de diferencia entre la importancia que las personas le atribuyen a contar con un seguro de vivienda y la proporción de personas que efectivamente lo contratan. Esa brecha es de 33 puntos en el caso de las coberturas de vida.

Juan Pablo Loureiro, gerente general de la aseguradora Sura, cree que el sector en Uruguay y en América Latina en general se mueve en un entorno donde pesan aspectos como el “arraigo cultural”, la “educación financiera” y otros de tipo comportamental, en particular cuando la gente piensa en el ahorro y su futuro. Tienen la expectativa de contar con el respaldo de la “red familiar” y del Estado, afirmó ese ejecutivo al exponer en un evento organizado el martes 10 por la calificadora de riesgo Moody´s.