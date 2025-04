Ducsa: “ruido” por renuncia de asesor que pasó a trabajar para un concesionario

Ancap Estacioneros critican a Ancap: no tiene "nada" para "demostrar gestión" y por eso está "polemizando" sobre otros temas

La fuente de Ducsa explicó que, a fines de enero, cuando les llegó información acerca de que el asesor “estaba con intención de empezar a trabajar” con un concesionario del sello Ancap , la Gerencia Comercial le planteó que eso era “incompatible”, por lo que no podía seguir trabajando en la distribuidora, y acordaron que “él mismo tomara conciencia de ello y firmara su carta de renuncia”. Señaló que la decisión para la compañía fue dolorosa, porque se trataba de un “profesional que trabajaba muy cerca de los concesionarios para el beneficio de la red”, pero alegó que, al existir “un choque total de intereses”, no había dos visiones posibles.

“Nos generó ruido en la interna”, reconoció el informante, y añadió que en la distribuidora se “corroboró con bastante ahínco” que la persona no estuviera trabajando desde antes con el concesionario. Señaló que, como la estación con la que el asesor pasó a trabajar, ubicada en la zona del santoral de Canelones, había invertido en los últimos dos años para adecuar la infraestructura a la regulación y, además, había inaugurado una tienda 360 a principios de este año, Ducsa “revisó paso a paso, por lo menos de los últimos seis meses”, las decisiones relacionadas con ese concesionario. La fuente indicó que “no hay nada distinto a lo que podía llegar a tener otra estación”. El análisis, agregó, se enfocó en identificar si algo de lo resuelto en ese caso podía responder a la intención de beneficiar a ese concesionario en particular. Pero no se encontró evidencia en ese sentido.