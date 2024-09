Economista Elías: una situación “un poco extraña” en el Frente ante papeleta por el Sí

Ya hubo libertad de acción en otros plebiscitos. Yo no lo dramatizaría. Soy frenteamplista, pero quiero que quede claro: fui dirigente sindical, docente de la Universidad de la República, integré la Mesa Representativa del PIT-CNT, y lo digo así, fuerte, yo soy sindicalista y frenteamplista. En esta lógica, estoy totalmente de acuerdo con impulsar el plebiscito.

Tenemos libertad de acción, pero no para confrontar, porque eso no es sano. No es positivo en un proceso de unidad de la izquierda que es muy extraño en el mundo, que se ha mantenido todos estos años.