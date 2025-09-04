  • Cotizaciones
    jueves 04 de septiembre de 2025

    El Banco Central incorpora la figura del economista jefe

    Propuesto en el proyecto de ley de Presupuesto, al nuevo cargo se le atribuye la función de asesoramiento al Directorio y de coordinación de los servicios de asesoramiento, investigación económica y estadística del organismo

    Fachada del Banco Central del Uruguay.

    Fachada del Banco Central del Uruguay.

    FOTO

    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En agosto, el Banco Central (BCU) resolvió cesar a su gerente de Política Económica y Mercados, un cargo que el economista Adolfo Sarmiento ocupaba desde el 2019. La institución no dio una explicación pública sobre ese relevo, aunque fuentes bancocentralistas lo atribuyeron a la intención de hacer modificaciones organizacionales.

    En esa línea, el proyecto de ley de Presupuesto quinquenal presentado al Parlamento el 31 de agosto propone una modificación de la Carta Orgánica del BCU: crea la figura del “economista jefe”; si se aprueba, quien ocupe ese cargo asesorará al Directorio en las decisiones sobre política monetaria y estabilidad financiera, y tendrá bajo su mando la coordinación técnica de los servicios de asesoramiento, investigación económica y estadística del banco.

