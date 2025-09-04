El Banco Central incorpora la figura del economista jefe
Propuesto en el proyecto de ley de Presupuesto, al nuevo cargo se le atribuye la función de asesoramiento al Directorio y de coordinación de los servicios de asesoramiento, investigación económica y estadística del organismo
En agosto, el Banco Central (BCU) resolvió cesar a su gerente de Política Económica y Mercados, un cargo que el economista Adolfo Sarmiento ocupaba desde el 2019. La institución no dio una explicación pública sobre ese relevo, aunque fuentes bancocentralistas lo atribuyeron a la intención de hacer modificaciones organizacionales.
En esa línea, el proyecto de ley de Presupuesto quinquenal presentado al Parlamento el 31 de agosto propone una modificación de la Carta Orgánica del BCU: crea la figura del “economista jefe”; si se aprueba, quien ocupe ese cargo asesorará al Directorio en las decisiones sobre política monetaria y estabilidad financiera, y tendrá bajo su mando la coordinación técnica de los servicios de asesoramiento, investigación económica y estadística del banco.
El articulado dispone que el economista jefe del BCU será designado por voto unánime del Directorio, previo llamado público y abierto. El procedimiento de selección deberá incluir la presentación por parte de los aspirantes de un proyecto de gestión por el período de duración de su mandato —seis años, con la posibilidad de renovarlo por igual plazo— y una entrevista personal con el cuerpo directivo.