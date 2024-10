El Bitcoin superaría los US$ 180.000 a fines del 2025, proyecta fiduciaria uruguaya

A este fenómeno se le sumó la coyuntura de los mercados internacionales, que inciden en los activos de riesgo, como se pueden considerar a las criptos. Estos activos “han quedado rehenes de las perspectivas de política económica y de quién resulte ganador de los comicios de noviembre en Estados Unidos”, dice el informe trimestral de la uruguaya Cryptotrust Fiduciaria. El impacto de este segundo factor comenzó a ser menor a partir de setiembre, cuando el discurso de los demócratas se moderó y mostró un apoyo mayor a las nuevas tecnologías, y en particular a la blockchain (la cadena en la que se desarrollan estos activos).

El análisis de la empresa uruguaya destaca que en el tercer trimestre del año el valor del Bitcoin mantuvo el comportamiento del trimestre anterior, oscilando en el rango de los US$ 55.000 y US$ 70.000. La reducción de la oferta de esa cripto “genera la expectativa de tener un período de crecimiento tendencial” de su cotización entre 2023 y 2025, aunque en esta proyección también hay que considerar la “liquidez” de otras monedas.

Hay, según este análisis, una “fuerte correlación positiva”, que llega al 52%, entre el “stock de monedas y billetes en manos del público” —la suma del dinero depositado en cuentas corrientes, cajas de ahorro y otros vehículos de ahorro— y la cotización del Bitcoin.

“El hecho de que la economía global inicie de manera sincronizada un ciclo de liquidez no visto desde hace cuatro años permitiría aventurar un escenario optimista para los activos virtuales de cara al próximo año”, analiza Cryptotrust Fiduciaria. Si se toma en cuenta la relación entre la “liquidez” y la cotización del Bitcoin, a finales del 2025 debería superar los US$ 180.000. Pero hay una proyección más optimista: si a los “efectos de la liquidez” se le suma que puede haber una baja de tasas similar a la observada entre julio de 2007 y junio de 2008, la cotización del activo virtual más famoso podría llegar a US$ 300.000 en esa fecha.