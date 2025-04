El BSE gestiona las pólizas previsionales y de accidentes laborales con la filosofía de una “política social”

Al inicio de la administración anterior, el entonces director en representación del Frente Amplio en el Banco de Seguros del Estado ( BSE ), Marcos Otheguy , sentía que la desmonopolización de la rama de accidentes laborales era una amenaza planteada en la agenda por el sector privado y que debía controlar para evitar su concreción. Aunque el reclamo continúa, ahora como presidente de la aseguradora estatal Otheguy da por despejado ese riesgo —que, en los hechos, no logró eco en el período pasado— y sostiene que esa cobertura monopólica es “una de las políticas sociales más exitosas” del país. “El empresario paga el seguro y el trabajador tiene una cobertura de excelencia” en el sanatorio del BSE, que es como el “(Hospital) Británico de los trabajadores”, declaró a Búsqueda .

También avizora que el ente seguirá brindando en solitario la cobertura de renta previsional —a los jubilados por el régimen de AFAP— y no reniega de ello porque, a su juicio, también puede concebirse como una “política social”. “Los sistemas previsionales fueron concebidos donde los activos contribuían a pagar las prestaciones de los pasivos en una relación de cinco o de tres a uno, pero hoy cada vez más es de uno a uno… Y si no nacen niños y cada vez vivimos más tiempo, eso es un problema de muy compleja administración. Personalmente —opinó— lo enmarco como una política social pagar la mejor prestación posible a los futuros jubilados. Así lo gestiona el banco, que no busca hacer negocio con el sistema previsional, porque cada punto que cobra de prima impacta en el monto global de la renta vitalicia que cobra el trabajador”.