El dólar aceleró su valorización ante la creciente incertidumbre global; ¿y la inflación?

Si bien estos movimientos estuvieron influidos sobre todo por el ruido en los mercados financieros internacionales, los agentes locales estuvieron atentos a la decisión monetaria que adoptó el Banco Central (BCU) el martes 8. La suba de la tasa a un día de 9% a 9,25% anual, que puso la política en una instancia “contractiva”, era lo que esperaban —en mediana— los analistas encuestados por ese organismo, por lo que no hubo sorpresas.

El BCU agregó que “a nivel global se produjo un incremento de la incertidumbre derivada de los recientes anuncios de medidas arancelarias, que provocó un aumento de los riesgos de desaceleración económica. Si bien aún es temprano para dimensionar la naturaleza definitiva de estas políticas y sus impactos, el Comité de Política Monetaria consideró que se podrían generar condiciones más favorables para el actual proceso de desinflación, en parte debido a una reducción de precios de las materias primas”, que fue de entre 7% y 10% en los últimos días.

“Dado el contexto tan desinflacionario que representa este shock (...) podemos cumplir la meta solo en un año; decir que necesitábamos una acción aún más drástica no nos pareció (correcto) a ninguno de los que votábamos”, explicó Tolosa la mañana de ayer, en una charla con periodistas organizada por el BCU.

Poner en sesgo contractivo la política monetaria es necesario también para fortalecer la credibilidad en la misma, pese a que no sea lo ideal en un momento de relentización económica. Prometió un brindis si, en el futuro, el BCU pudiera hacer “política contracíclica”, bajando la tasa ante una hipotética situación de debilitamiento de la actividad productiva en el país.

La reunión del Comité de Política Monetaria, previa a la decisión del Directorio del BCU

El aumento de la inflación anual —de 5,10% a febrero a 5,67% a marzo— era esperado por las autoridades; el BCU proyecta que, cuando se compare con datos de 12 meses móviles más “normales”, en lo inmediato habrá una reducción “en tres etapas”: a 5,4% en abril, a 5,2% en mayo y a 5,1% en junio.

El jerarca señaló que la escalada arancelaria llevará a revisar a la baja las estimaciones de crecimiento económico para Uruguay. Esa perspectiva, con consecuencias “desinflacionarias”, tiene como contracara una posible depreciación del peso frente al dólar, con el potencial impacto opuesto sobre la dinámica de precios al consumo. Sin embargo, el aumento del tipo de cambio fue “muy limitado”, comentó al hablar con los periodistas antes de la suba del tipo de cambio de ayer.

Con optimismo, Tolosa informó que los test de estrés hechos por el BCU señalan que la posibilidad de alcanzar la meta de inflación de 4,5% a mediados de 2026 estaría en riesgo si la cotización del dólar ahora “se va a $ 47”.

Competitividad

Tolosa y el ministro de Economía, Gabriel Oddone, han sido críticos con el manejo de la política monetaria que hizo el gobierno anterior, por entender que logró bajar la inflación pero con efectos nocivos sobre el sector productivo.

“Cuando los empresarios dicen que hay un problema de competitividad, es algo cierto que tenemos que atender. No podemos decir que eso no existe y que la macroeconomía introduce nuevo precio relativo y que cada uno se arregle como pueda porque tarde o temprano eso se va a acomodar. Lo que no podemos hacer —esa es la visión del equipo económico— es resolver eso con la política monetaria. Eso es lo que es nuevo en el Uruguay”, sostuvo el ministro en una comparecencia la semana pasada al Parlamento.

El ministro estima que, “por razones de fundamentos, restricciones al comercio, y por razones financieras, la valoración potencial del dólar, los precios de los commodities no van a estar tonificados” en los próximos tiempos.