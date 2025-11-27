El dólar consolida una leve tendencia a la baja ante el peso uruguayo

Después de algunas semanas con relativa estabilidad, la cotización del dólar en la plaza local tendió a bajar en los últimos días. Si bien no fue continua —el martes 25 subió levemente—, la secuencia de descensos ubicaron al tipo de cambio en su nivel más bajo desde el 30 de junio.
Las compraventas en el circuito mayorista —“interbancario”, en la jerga del mercado— se hicieron ayer, miércoles 26, a un precio promedio de $ 39,671, informó el Banco Central (BCU). En las semanas previas se había movido en torno a un eje de $ 38,8.
Comparado con fin de octubre, el tipo de cambio registró (hasta ayer) un descenso de 0,3%; en lo que va del año bajó casi 10%.
La operativa diaria ha sido por montos muy desparejos en las últimas semanas. En la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), osciló entre un mínimo de US$ 11,5 millones y un máximo de US$ 44,3 millones. En algunas jornadas, el monto total de las transacciones OTC —aquellas con liquidación en el BCU realizadas fuera de los ámbitos formales de negociación— superó al de la Bevsa.
El leve debilitamiento del dólar frente al peso uruguayo estuvo en línea con el comportamiento que mostró la divisa estadounidense ante otras, como las incluidas en el índice DXY (el yen japonés, el euro y la libra esterlina, entre otras).