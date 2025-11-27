  • Cotizaciones
    jueves 27 de noviembre de 2025

    El dólar consolida una leve tendencia a la baja ante el peso uruguayo

    El tipo de cambio cedió casi a diario en los últimos días y ayer miércoles quedó en su valor más bajo desde fines de junio pasado

    Billetes de dólares.&nbsp;

    Billetes de dólares. 

    FOTO

    Pablo Vignali/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Después de algunas semanas con relativa estabilidad, la cotización del dólar en la plaza local tendió a bajar en los últimos días. Si bien no fue continua —el martes 25 subió levemente—, la secuencia de descensos ubicaron al tipo de cambio en su nivel más bajo desde el 30 de junio.

    Las compraventas en el circuito mayorista —“interbancario”, en la jerga del mercado— se hicieron ayer, miércoles 26, a un precio promedio de $ 39,671, informó el Banco Central (BCU). En las semanas previas se había movido en torno a un eje de $ 38,8.

    Leé además

    El presidente Milei celebra los resultados de las elecciones legislativas argentinas.
    Mercado cambiario

    Con movimientos leves, el dólar se encamina a cerrar octubre con precio similar al de un mes atrás

    Por Redacción Búsqueda
    Monedas de peso uruguayo y dólares.
    Mercado cambiario

    El dólar sigue con leves oscilaciones frente al peso; analistas esperan que suba en diciembre

    Por Redacción Búsqueda

    Comparado con fin de octubre, el tipo de cambio registró (hasta ayer) un descenso de 0,3%; en lo que va del año bajó casi 10%.

    La operativa diaria ha sido por montos muy desparejos en las últimas semanas. En la Bolsa Electrónica de Valores (Bevsa), osciló entre un mínimo de US$ 11,5 millones y un máximo de US$ 44,3 millones. En algunas jornadas, el monto total de las transacciones OTC —aquellas con liquidación en el BCU realizadas fuera de los ámbitos formales de negociación— superó al de la Bevsa.

    El leve debilitamiento del dólar frente al peso uruguayo estuvo en línea con el comportamiento que mostró la divisa estadounidense ante otras, como las incluidas en el índice DXY (el yen japonés, el euro y la libra esterlina, entre otras).

