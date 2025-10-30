Con movimientos leves, el dólar se encamina a cerrar octubre con precio similar al de un mes atrás

Mientras en la plaza uruguaya la cotización del dólar siguió mostrando algunas oscilaciones —levemente por debajo de los $ 40 en el circuito mayorista—, al otro lado de los ríos limítrofes registró movimientos más bruscos, en el contexto de la sorpresa electoral del último domingo: el oficialismo libertario logró un alta votación que fortalece su poder político en el Congreso.

En el plano local, las compraventas en el mercado “interbancario” se hicieron ayer miércoles 29 a un precio promedio de $ 39,867, unos pocos centésimos menos que en la jornada anterior. De esa forma, octubre está terminando con un tipo de cambio muy similar al de fin de setiembre (una baja de apenas 0,02%).

Esta virtual estabilidad de la cotización del dólar en Uruguay contrastó con la valorización de esa divisa frente a las representadas en el índice DXY —el euro y el yen, entre otras— y su descenso en Argentina .

El oficialismo encabezado por el presidente Javier Milei logró el domingo 26 una victoria más amplia de lo previsto en las elecciones legislativas de medio término. Habiendo obtenido por encima del 40% de los votos, su partido, La Libertad Avanza, se consolidará desde el 10 de diciembre como la primera minoría en ambas cámaras del Congreso, con 107 escaños si se suman los del PRO, su aliado político. En tanto, el frente peronista agrupado en Fuerza Patria consiguió en torno al 30% de los sufragios, según el escrutinio primario.

El presidente argentino celebró estos resultados como un respaldo a su proyecto libertario, mientras que Donald Trump, su par de Estados Unidos, lo festejó como un triunfo también suyo. “Milei fue un gran vencedor y tuvo mucha ayuda nuestra. Yo le di un respaldo muy fuerte”, señaló en declaraciones a periodistas camino a Tokio, refiriéndose al acuerdo para un swap cambiario presentado en las semanas previas a estas elecciones legislativas.

Los mercados financieros argentinos reaccionaron con optimismo. El diario La Nación describió la operativa del lunes 27 como una “rueda histórica” tras el triunfo de La Libertad Avanza, porque el índice accionario en la bolsa porteña registró la mayor suba en —por lo menos— 30 años, el “riesgo país” de Argentina cayó casi 40% en un día y el dólar oficial se alejó del techo de la banda de flotación. Pero, pasada la euforia inicial, el martes 28 los tipos de cambio rebotaron, salvo el dólar blue, negociado en el circuito informal.

Un análisis de Bank of America recogido por el periódico El Economista proyectó para Argentina una fuerte baja de las tasas de interés, un tipo de cambio que cerrará el año en $ 1.450 argentinos ($ 1.700 para fin del 2026) y una recuperación gradual de la actividad económica.

La “competitividad”

El resultado electoral del domingo en Argentina y el repliegue del dólar en ese mercado dieron que hablar en Uruguay. Desde el gobierno y el sector privado, los pronósticos de cara a la próxima temporada turística adquirieron un tono optimista.

Se “configura una confirmación del respaldo al gobierno de Milei”, lo cual “introduce un escenario muy diferente al que uno habría podido imaginarse en caso de que no hubiera sido así”, comentó el ministro de Economía, Gabriel Oddone, al comparecer el lunes 27 ante la Comisión de Presupuesto integrada con Hacienda del Senado, donde se inició el tratamiento del proyecto de Presupuesto quinquenal.

“Desde Uruguay lo vemos como un escenario de estabilidad de precios relativos en el cual Argentina no se va a abaratar de manera dramática como observamos en 2022-2023. Eso significa un buen escenario para nuestro canal comercial y para nuestro canal turístico, en particular para la próxima temporada, en la que creemos que vamos a tener una buena afluencia de turistas argentinos por la paridad de precios”, proyectó el jerarca.

Mientras, el Índice de Tipo de Cambio Real (ITCR) calculado por el Banco Central bajó 0,70% en setiembre frente al mes previo; encadenó así su cuarta baja consecutiva. Esto se explicó por la desmejora en la región, específicamente en Argentina, ya que el ITCR bilateral cayó 5% en ese lapso.

A este índice se lo asocia con el concepto de competitividad de corto plazo: combina la evolución de la cotización nominal del dólar y de la inflación en Uruguay y lo compara con un grupo de países con los que tiene vínculos comerciales relevantes. Cuando el ITCR baja, significa que Uruguay se encareció en dólares respecto de esos socios, y a la inversa cuando aumenta.