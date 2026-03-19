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    El Ministerio de Economía anunció segunda ronda de medidas para reducir costos al comercio exterior

    Dichas acciones son parte de la agenda de cambios regulatorios con los que se busca “desempapelar” y agilizar los trámites y que se complementarán con las reformas a incluir en el proyecto de ley de “competitividad e innovación” impulsado por la cartera

    Gabriel Oddone en la conferencia de prensa, el martes 17.

    Gabriel Oddone en la conferencia de prensa, el martes 17.

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    Presidencia del Uruguay

    Los reclamos del empresariado sobre los problemas de competitividad y los costos que causan la lentitud y la repetición de controles y trámites volvieron a tener eco y alivio con la segunda ronda de medidas que anunció el martes 17 el titular del Ministerio de Economía (MEF), Gabriel Oddone, en conferencia de prensa, junto con el presidente de la República, Yamandú Orsi.

    Los cambios presentados, que reducen el costo y agilizan los trámites de comercio exterior, son parte de la agenda de reformas microeconómicas que impulsa el gobierno, junto con la iniciativa legislativa sobre “competitividad e innovación” que el MEF prevé presentar a fines de mayo al Parlamento.

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    Para el proyecto de ley en el que viene trabajando la cartera, el jerarca dijo que recibirá insumos y aportes del sector privado y la academia para cuatro capítulos: comercio exterior, regulación de la competencia, innovación y agilización de trámites.

    Oddone resaltó que “trabajar sobre la competitividad no es pedir un tipo de cambio” y alegó que esa “no es la variable sobre la cual” se trabajará, ya que hacerlo es “inefectivo” y “ tiene consecuencias sobre la inflación y por lo tanto sobre el ingreso de las personas”. Y remarcó: “No vamos a convertir a Uruguay en un país barato haciendo uso de instrumentos de naturaleza macroeconómica. La forma en la que vamos a volvernos más competitivos es trabajando en la mejora de la productividad, en la mejora de la eficiencia del sector público y en la mejora de la eficiencia del sector no transable”.

    Las medidas

    Desde este año, tras la aprobación de la Ley de Presupuesto, quedaron vigentes varias reducciones tributarias para el comercio exterior. Con esta segunda etapa de medidas, que implican menos certificados y trámites presenciales, el uso más eficiente de los instrumentos de control y menos costos financieros para las empresas, el MEF estima ahorros para las operaciones de comercio exterior por unos US$ 20 millones al año.

    El nuevo paquete de medidas prevé, por un lado, la eliminación de la intervención previa de la Dirección General Impositiva (DGI) en el comercio exterior. En el caso de las exportaciones el control de cumplimiento de las obligaciones tributarias, que implica demoras en frontera y en el puerto, se hará ex post para evitar costos logísticos imprevistos. Para las importaciones se prevé que la declaración aduanera incluya la información necesaria para el control posterior de la DGI en el caso de todos los trámites de exoneraciones y el pago de impuestos como el Impuesto Específico Interno. La medida de sustituir certificados por declaraciones reducirá tiempos de despacho para los operadores y liberación de recursos, explicó Oddone.

    Otro cambio presentado tiene que ver con la digitalización de la documentación complementaria al Documento Único Aduanero que se ingresará por la Ventanilla Única de Comercio Exterior y la eliminación de la obligación de guardarlos en soporte papel. Eso implica ahorro en costos por servicios de almacenamiento físico de documentos de unas 400.000 operaciones aduaneras al año.

    La tercera medida implicará a las empresas disponer de menos recursos financieros para las operaciones de importación, al diferir el pago de las obligaciones tributarias dentro del mismo mes del despacho de la mercadería.

    También se definió que solo tendrán controles de “canal rojo” (verificación física y documental) las operaciones aduaneras que lo requieran con base en los criterios de riesgo, lo que evitará demoras y costos a las empresas importadoras.

    En tanto, para las operaciones de tránsito y de exportación donde participen operadores económicos calificados (OEC) no se requerirá el uso de precinto electrónico. Además, en los casos donde participen los OEC se reducirá el plazo para cobrar la devolución de tributos a la exportación de 210 a 30 días.

    A su vez, para el transporte ferroviario se implementarán mecanismos de control aduanero simplificados.

    Previo a la conferencia de prensa, el ministro transmitió el afán del gobierno por trabajar y mejorar el contexto para hacer negocios en el país a representantes de las cámaras empresariales, el PIT-CNT y centros de investigación y análisis.

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