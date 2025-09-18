El ministro Gabriel Oddone “es muy valorado por todos” y cayeron las “desconfianzas”, señala Vallcorba

—Algunos comparan a Gabriel Oddone con el rol que tuvo Danilo Astori, y hay quienes lo consideran un dialoguista como Alejandro Atchugarry, también exministro de Economía. ¿Lo ve así?
El subsecretario de Economía considera que, comparado con anteriores jefes del equipo económico, el actual “tiene una mayor capacidad de diálogo” con el resto del gabinete, con los parlamentarios y con la oposición política
—Algunos comparan a Gabriel Oddone con el rol que tuvo Danilo Astori, y hay quienes lo consideran un dialoguista como Alejandro Atchugarry, también exministro de Economía. ¿Lo ve así?
—Seguramente tenga un poco de todo eso. Es una persona con una enorme apertura y capacidad de diálogo, y con una franqueza y sinceridad que genera mucha confianza y credibilidad en las cosas que se dicen. Aparte, es una persona de trabajo en equipo.
Comparo con anteriores ministros, y Gabriel tiene una mayor capacidad de diálogo con todo el resto de sus colegas en el gabinete, con los parlamentarios y con la oposición. Los vínculos que fue construyendo y la confianza que despierta, tanto dentro como fuera del Frente, ayudan a tender puentes.
—¿Se quebraron aquellas resistencias que él generaba entre comunistas o socialistas por considerarlo un “pro-empresario” por haber sido consultor en CPA/Ferrere?
—Creo que sí. Hoy es muy valorado por todos. Y, en lo cotidiano, con el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, con (el ministro) Juan Castillo hemos tenido, Gabriel y todo el equipo del MEF, un diálogo muy franco pero muy constructivo que siempre nos ha llevado rápidamente a puntos de acuerdo. Las desconfianzas que podían existir al principio, por la vía de los hechos, se han derribado.
Esa transparencia, esa sinceridad, esa franqueza de decir las cosas que piensa, muchas veces sabiendo que no es lo que muchos militantes frentistas quisieran escuchar, también genera confianza y credibilidad. Pero, aparte, lo hace no desde una posición arrogante de decir la verdad absoluta, sino desde un “esta es mi opinión”, y sobre eso construir puntos de acuerdo. Eso es valorado y es un gran activo que tiene Gabriel.