    El ministro Gabriel Oddone “es muy valorado por todos” y cayeron las “desconfianzas”, señala Vallcorba

    El subsecretario de Economía considera que, comparado con anteriores jefes del equipo económico, el actual “tiene una mayor capacidad de diálogo” con el resto del gabinete, con los parlamentarios y con la oposición política

    Martín Vallcorba y Gabriel Oddone, el vice y el ministro.

    Martín Vallcorba y Gabriel Oddone, el vice y el ministro.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Ismael Grau
    Por Ismael Grau

    —Seguramente tenga un poco de todo eso. Es una persona con una enorme apertura y capacidad de diálogo, y con una franqueza y sinceridad que genera mucha confianza y credibilidad en las cosas que se dicen. Aparte, es una persona de trabajo en equipo.

