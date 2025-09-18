El ministro Gabriel Oddone “es muy valorado por todos” y cayeron las “desconfianzas”, señala Vallcorba

El subsecretario de Economía considera que, comparado con anteriores jefes del equipo económico, el actual “tiene una mayor capacidad de diálogo” con el resto del gabinete, con los parlamentarios y con la oposición política

—Algunos comparan a Gabriel Oddone con el rol que tuvo Danilo Astori, y hay quienes lo consideran un dialoguista como Alejandro Atchugarry, también exministro de Economía. ¿Lo ve así?

¡Registrate gratis o inicia sesión! Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción.

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

—Seguramente tenga un poco de todo eso. Es una persona con una enorme apertura y capacidad de diálogo, y con una franqueza y sinceridad que genera mucha confianza y credibilidad en las cosas que se dicen. Aparte, es una persona de trabajo en equipo.

Comparo con anteriores ministros, y Gabriel tiene una mayor capacidad de diálogo con todo el resto de sus colegas en el gabinete, con los parlamentarios y con la oposición. Los vínculos que fue construyendo y la confianza que despierta, tanto dentro como fuera del Frente, ayudan a tender puentes.

—¿Se quebraron aquellas resistencias que él generaba entre comunistas o socialistas por considerarlo un “pro-empresario” por haber sido consultor en CPA/Ferrere?

—Creo que sí. Hoy es muy valorado por todos. Y, en lo cotidiano, con el Ministerio de Trabajo, por ejemplo, con (el ministro) Juan Castillo hemos tenido, Gabriel y todo el equipo del MEF, un diálogo muy franco pero muy constructivo que siempre nos ha llevado rápidamente a puntos de acuerdo. Las desconfianzas que podían existir al principio, por la vía de los hechos, se han derribado.