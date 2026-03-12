El precio del dólar oscila en medio de preocupaciones sobre la guerra en Irán

En Uruguay, la divisa estadounidense se negoció esta semana en el circuito mayorista algunos centésimos por encima de los $ 40 y en línea con la volatilidad que se dio a escala global

Como activo transable a escala mundial, el precio del dólar en el pequeño mercado uruguayo se mueve en general mucho más en función de los acontecimientos globales que por factores internos. En el contexto de la guerra contra Irán, eso fue lo que estuvo detrás de la suba frente al peso vista desde mediados de la semana pasada y de la relativa estabilización posterior.

A escala mundial, la cotización de la moneda estadounidense y también el precio del petróleo evolucionaron según la intensidad de los ataques de Estados Unidos e Israel y de la defensa iraní, así como de las declaraciones —algunas ambiguas— sobre las perspectivas del enfrentamiento armado. En Uruguay, el valor del dólar en el circuito mayorista —“interbancario”, en la jerga financiera— se adentró en el rango de los $ 40 desde el viernes 6, y esta semana osciló algunos centésimos por arriba de ese nivel. Ayer, miércoles 11, las compraventas se efectuaron a un promedio de $ 40,158, una suba diaria de 0,5%, informó el Banco Central (BCU). En lo que va de marzo, el tipo de cambio aumentó 4,6% y algo menos de 3% respecto a fin de 2025.

Esos movimientos acompañaron los del índice DXY, que refleja la evolución del dólar respecto a divisas como el euro y el yen japonés.

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que Estados Unidos está “aplastando al enemigo con una abrumadora demostración de habilidad técnica y fuerza militar”, y que el combate seguirá hasta que sea “derrotado total y decisivamente”. Añadió que el presidente Donald Trump “puede controlar el ritmo” de la guerra y establecer su propio cronograma, consignó la cadena CNN. Un día antes, el mandatario estadounidense había declarado que la guerra en Irán estaba “prácticamente completa”, lo que dio lugar a la interpretación por parte de los agentes de los mercados de que la finalización estaba cerca; el apetito por el dólar como refugio ante la incertidumbre aflojó.

Según Trump, las fuerzas estadounidenses e israelíes han destruido buena parte de la capacidad militar de Irán, desde el inicio de la ofensiva, el 28 de febrero.