    El precio del dólar oscila en medio de preocupaciones sobre la guerra en Irán

    En Uruguay, la divisa estadounidense se negoció esta semana en el circuito mayorista algunos centésimos por encima de los $ 40 y en línea con la volatilidad que se dio a escala global

    Pizarra de una casa de cambio del Centro de Montevideo.

    Pizarra de una casa de cambio del Centro de Montevideo.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    Como activo transable a escala mundial, el precio del dólar en el pequeño mercado uruguayo se mueve en general mucho más en función de los acontecimientos globales que por factores internos. En el contexto de la guerra contra Irán, eso fue lo que estuvo detrás de la suba frente al peso vista desde mediados de la semana pasada y de la relativa estabilización posterior.

    A escala mundial, la cotización de la moneda estadounidense y también el precio del petróleo evolucionaron según la intensidad de los ataques de Estados Unidos e Israel y de la defensa iraní, así como de las declaraciones —algunas ambiguas— sobre las perspectivas del enfrentamiento armado. En Uruguay, el valor del dólar en el circuito mayorista —“interbancario”, en la jerga financiera— se adentró en el rango de los $ 40 desde el viernes 6, y esta semana osciló algunos centésimos por arriba de ese nivel. Ayer, miércoles 11, las compraventas se efectuaron a un promedio de $ 40,158, una suba diaria de 0,5%, informó el Banco Central (BCU). En lo que va de marzo, el tipo de cambio aumentó 4,6% y algo menos de 3% respecto a fin de 2025.

    Esos movimientos acompañaron los del índice DXY, que refleja la evolución del dólar respecto a divisas como el euro y el yen japonés.

    El secretario de Defensa, Pete Hegseth, dijo que Estados Unidos está “aplastando al enemigo con una abrumadora demostración de habilidad técnica y fuerza militar”, y que el combate seguirá hasta que sea “derrotado total y decisivamente”. Añadió que el presidente Donald Trump “puede controlar el ritmo” de la guerra y establecer su propio cronograma, consignó la cadena CNN. Un día antes, el mandatario estadounidense había declarado que la guerra en Irán estaba “prácticamente completa”, lo que dio lugar a la interpretación por parte de los agentes de los mercados de que la finalización estaba cerca; el apetito por el dólar como refugio ante la incertidumbre aflojó.

    Según Trump, las fuerzas estadounidenses e israelíes han destruido buena parte de la capacidad militar de Irán, desde el inicio de la ofensiva, el 28 de febrero.

    Un precio de difícil predicción

    En la plaza local, la valorización del dólar de los últimos días sacó del foco el debate acerca del desalineamiento o “atraso cambiario”, una preocupación para el sector exportador de bienes y servicios que también sensibilizó a las autoridades económicas cuando la inflación cayó por debajo de los niveles esperados.

    Como una alternativa a la medición del Índice de Tipo de Cambio Real —que compara la evolución de los precios en dólares entre los países—, el Observatorio de Coyuntura de la Universidad Católica publicó el martes 10 un indicador que coteja los precios de los salarios medios del sector privado, expresados en dólares, como cociente del índice de precios de las exportaciones de bienes de Uruguay. Al cierre de 2025, estaban un 66% por encima del promedio histórico de referencia (desde el 2000).

    Tras reunirse ayer con autoridades del BCU, el presidente de la Confederación de Cámaras Empresariales, Leonardo Loureiro, dijo a Búsqueda que les transmitieron la visión de que el precio del dólar va a tender a normalizarse, después del aumento de los últimos días por la guerra en Irán, como ocurrió cuando se produjo la invasión rusa a Ucrania en 2022.

    Empresas como Conaprole —una de las mayores exportadoras— monitorean ya no “día a día”, sino “hora a hora” el comportamiento cambiario. “Bienvenido que el tipo de cambio suba, porque nosotros exportamos casi US$ 680 millones (al año) y tengo que vender dólares para pagar el precio de la leche a los productores. Tratar de adivinar o especular si el dólar se va a mantener fuerte o no es realmente muy difícil. Depende de los acontecimientos futuros y demás”, comentó un representante de esa empresa láctea en El País del martes.

