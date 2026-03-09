Trump afirma que Estados Unidos “ya ganó” la guerra contra Irán pero exige una “victoria definitiva”

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump, aseguró este lunes que su país ya ha ganado “en muchos sentidos” la guerra contra Irán, aunque advirtió que Washington no se detendrá hasta lograr una “victoria definitiva” sobre Teherán.
El presidente estadounidense sostuvo que el conflicto está “prácticamente terminado”, aunque advirtió que Washington y sus aliados seguirán atacando hasta lograr la derrota total de Teherán. Irán, mientras tanto, dice haber sido contactado por varias potencias para negociar un alto el fuego
Durante una reunión con legisladores republicanos en su club de golf en Doral, Florida, el mandatario describió el conflicto como una “excursión de corto plazo” destinada a neutralizar a dirigentes y estructuras militares iraníes.
“Hicimos una pequeña excursión porque sentíamos que debíamos hacerlo para deshacernos de algunas personas”, afirmó Trump. Según el presidente, la operación será breve y ya ha producido resultados decisivos.
El líder republicano reiteró además que las fuerzas estadounidenses e israelíes han destruido buena parte de la capacidad militar de Irán, incluida su marina, su fuerza aérea y su programa de misiles.
Aun así, insistió en que la ofensiva continuará. “Ya hemos ganado en muchos sentidos, pero no hemos ganado lo suficiente”, afirmó, al pedir que el conflicto concluya con una derrota total del país persa.
En el mismo discurso, Trump endureció su mensaje y aseguró que las operaciones militares continuarán hasta que Irán sea “total y decisivamente derrotado”.
El presidente sostuvo que desde el inicio de la ofensiva, el 28 de febrero, decenas de dirigentes iraníes han sido “eliminados”, entre ellos el líder supremo Ali Khamenei, cuya muerte marcó un punto de inflexión en el conflicto.
“Hemos aplastado al enemigo”, declaró Trump ante los legisladores republicanos, al tiempo que aseguró que el ejército estadounidense es “el más fuerte del planeta”.
El mandatario también afirmó que la campaña militar ha fortalecido la posición internacional de EE.UU. “El mundo nos respeta ahora más que nunca”, sostuvo.
Mientras Washington insiste en la continuidad de las operaciones militares, Irán afirmó que varias potencias internacionales han comenzado a explorar una posible salida diplomática.
El viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, dijo que países como China, Rusia y Francia se han comunicado con Teherán para discutir la posibilidad de un alto el fuego.
Según el funcionario, la principal condición iraní para iniciar negociaciones es el fin de las nuevas agresiones contra el país.
En paralelo, el presidente iraní Masoud Pezeshkian comunicó a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, que Irán está dispuesto a crear un equipo conjunto para investigar acusaciones sobre el lanzamiento de misiles hacia territorio turco.
El incidente se produjo después de que Turquía informara que las defensas aéreas de la OTAN interceptaron un segundo misil balístico iraní que había entrado en su espacio aéreo en la última semana.
En el frente militar, Israel aseguró que sus fuerzas han infligido fuertes pérdidas a las fuerzas iraníes desde el inicio del conflicto.
El portavoz del ejército israelí, Effie Defrin, afirmó que la fuerza aérea ha matado a más de 1.900 soldados y comandantes iraníes desde el 28 de febrero.
“Tenemos muchos más objetivos. Es un esfuerzo continuo y estamos profundizando los golpes a todos los niveles del régimen”, declaró.
Mientras tanto, Trump también insinuó que EE.UU. evalúa tomar control del estratégico estrecho de Ormuz, el principal paso marítimo para el petróleo del Golfo Pérsico.
Por ese corredor marítimo circula cerca del 20% del petróleo mundial y una parte significativa del gas natural licuado, lo que convierte cualquier interrupción del tráfico en un factor clave para los mercados energéticos globales.
