Trump afirma que Estados Unidos “ya ganó” la guerra contra Irán pero exige una “victoria definitiva”

El presidente de Estados Unidos (EE.UU.), Donald Trump , aseguró este lunes que su país ya ha ganado “en muchos sentidos” la guerra contra Irán , aunque advirtió que Washington no se detendrá hasta lograr una “victoria definitiva” sobre Teherán.

Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería.

Accedé a una selección de artículos gratuitos, alertas de noticias y boletines exclusivos de Búsqueda y Galería.

Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería.

El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.

Durante una reunión con legisladores republicanos en su club de golf en Doral, Florida, el mandatario describió el conflicto como una “excursión de corto plazo” destinada a neutralizar a dirigentes y estructuras militares iraníes.

Guerra en Medio Oriente Irán define sucesor de Jamenei mientras la guerra con Estados Unidos e Israel golpea Teherán y escala en la región

Estados Unidos Con plan ‘Escudo de las Américas’, Trump busca coordinar ejércitos del continente contra el narcotráfico

“Hicimos una pequeña excursión porque sentíamos que debíamos hacerlo para deshacernos de algunas personas”, afirmó Trump. Según el presidente, la operación será breve y ya ha producido resultados decisivos.

El líder republicano reiteró además que las fuerzas estadounidenses e israelíes han destruido buena parte de la capacidad militar de Irán, incluida su marina, su fuerza aérea y su programa de misiles.

Aun así, insistió en que la ofensiva continuará. “Ya hemos ganado en muchos sentidos, pero no hemos ganado lo suficiente”, afirmó, al pedir que el conflicto concluya con una derrota total del país persa.

Embed - En vivo: "Hemos aplastado al enemigo", Donald Trump sobre la guerra en Irán

“No nos detendremos hasta derrotarlos”

En el mismo discurso, Trump endureció su mensaje y aseguró que las operaciones militares continuarán hasta que Irán sea “total y decisivamente derrotado”.

El presidente sostuvo que desde el inicio de la ofensiva, el 28 de febrero, decenas de dirigentes iraníes han sido “eliminados”, entre ellos el líder supremo Ali Khamenei, cuya muerte marcó un punto de inflexión en el conflicto.

“Hemos aplastado al enemigo”, declaró Trump ante los legisladores republicanos, al tiempo que aseguró que el ejército estadounidense es “el más fuerte del planeta”.

El mandatario también afirmó que la campaña militar ha fortalecido la posición internacional de EE.UU. “El mundo nos respeta ahora más que nunca”, sostuvo.

Embed - Irán: miles de ciudadanos cruzan la frontera hacia Armenia huyendo de la guerra • FRANCE 24

Señales de negociación y tensión regional

Mientras Washington insiste en la continuidad de las operaciones militares, Irán afirmó que varias potencias internacionales han comenzado a explorar una posible salida diplomática.

El viceministro de Relaciones Exteriores iraní, Kazem Gharibabadi, dijo que países como China, Rusia y Francia se han comunicado con Teherán para discutir la posibilidad de un alto el fuego.

Según el funcionario, la principal condición iraní para iniciar negociaciones es el fin de las nuevas agresiones contra el país.

En paralelo, el presidente iraní Masoud Pezeshkian comunicó a su homólogo turco, Recep Tayyip Erdogan, que Irán está dispuesto a crear un equipo conjunto para investigar acusaciones sobre el lanzamiento de misiles hacia territorio turco.

El incidente se produjo después de que Turquía informara que las defensas aéreas de la OTAN interceptaron un segundo misil balístico iraní que había entrado en su espacio aéreo en la última semana.

Embed - Mojtaba Jamenei: el heredero enigmático de Irán que se convierte en blanco de EE. UU. e Israel

Balance militar y presión sobre el Golfo

En el frente militar, Israel aseguró que sus fuerzas han infligido fuertes pérdidas a las fuerzas iraníes desde el inicio del conflicto.

El portavoz del ejército israelí, Effie Defrin, afirmó que la fuerza aérea ha matado a más de 1.900 soldados y comandantes iraníes desde el 28 de febrero.

“Tenemos muchos más objetivos. Es un esfuerzo continuo y estamos profundizando los golpes a todos los niveles del régimen”, declaró.

Mientras tanto, Trump también insinuó que EE.UU. evalúa tomar control del estratégico estrecho de Ormuz, el principal paso marítimo para el petróleo del Golfo Pérsico.

Por ese corredor marítimo circula cerca del 20% del petróleo mundial y una parte significativa del gas natural licuado, lo que convierte cualquier interrupción del tráfico en un factor clave para los mercados energéticos globales.

FUENTE:FRANCE24