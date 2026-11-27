Por quinto año consecutivo, en 2025 Uruguay registró un crecimiento natural negativo de su población: hubo más defunciones que nacimientos. Además, la edad media a la maternidad aumentó a 29,1 años, un nuevo máximo.
El año pasado el país registró otro “crecimiento natural negativo”, en este caso de 5.976 personas; la edad media a la maternidad volvió a aumentar y se ubicó en 29,1 años
Por quinto año consecutivo, en 2025 Uruguay registró un crecimiento natural negativo de su población: hubo más defunciones que nacimientos. Además, la edad media a la maternidad aumentó a 29,1 años, un nuevo máximo.
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Estas tendencias plantean “desafíos importantes para el futuro de la población uruguaya, especialmente en términos de reemplazo generacional y políticas públicas enfocadas en fecundidad, salud y envejecimiento activo”, advirtió el Instituto Nacional de Estadística (INE) al difundir este viernes 27 un boletín de indicadores demográficos. La publicación se basa en información del propio organismo gubernamental y del Ministerio de Salud Pública.
Como ocurre desde 2021, el año pasado el saldo entre nacimientos (28.884) y defunciones (34.860) fue negativo en 5.976 personas.
Este resultado se explica principalmente por la caída sostenida de la natalidad: entre 1996 y 2025 los nacimientos se redujeron a la mitad.
En 2025 hubo un 3,4% menos nacimientos que el año previo. A su vez, la tasa global de fecundidad se ubicó en 1,16 hijos por mujer, por debajo del nivel de reemplazo generacional (2,1 hijos por mujer), un “umbral que Uruguay no alcanza desde 2005”, subraya.
Mientras, desde 1996 las defunciones “se mantuvieron relativamente estables, con aumentos puntuales en 2021 y 2022 asociados a la pandemia de Covid-19”, observa el INE. En 2025 disminuyeron un 3% en comparación con el año previo.
En 2025, la esperanza de vida al nacer alcanzó los 77,7 años (74,4 para los hombres y 80,9 las mujeres). Este indicador recuperó prácticamente la totalidad de la caída registrada en 2021 (75,4), asociada al impacto de la pandemia, aunque se mantiene por debajo del nivel de 2020 (78,04).
A su vez, el informe resalta también que la mortalidad infantil tuvo una “importante reducción” en las últimas décadas; pasaron de 17 cada 1.000 nacidos vivos en 1996 a 6,3 en 2025.