El año pasado el país registró otro “crecimiento natural negativo”, en este caso de 5.976 personas; la edad media a la maternidad volvió a aumentar y se ubicó en 29,1 años

Por quinto año consecutivo, en 2025 Uruguay registró un crecimiento natural negativo de su población: hubo más defunciones que nacimientos. Además, la edad media a la maternidad aumentó a 29,1 años, un nuevo máximo.

Registrate gratis y seguí leyendo Accedé a artículos gratuitos y newsletters de Búsqueda y Galería. Registrarme Iniciar sesión Disfrutá de acceso ilimitado a todo el contenido de Búsqueda y Galería. Consultá nuestras opciones de suscripción. SUSCRIBITE

+ ¡Llegaste al máximo de notas sin suscripción! Suscribite para tener acceso ilimitado. Con tu suscripción podés acceder a todos los contenidos de Búsqueda y Galería. Suscribite a Búsqueda Desde $ 299 /mes* Ver Planes * Podés cancelar el plan en cualquier momento SID:

¡Hola, ! El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción. PAGAR AHORA En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acá

Estas tendencias plantean “desafíos importantes para el futuro de la población uruguaya, especialmente en términos de reemplazo generacional y políticas públicas enfocadas en fecundidad, salud y envejecimiento activo”, advirtió el Instituto Nacional de Estadística (INE) al difundir este viernes 27 un boletín de indicadores demográficos. La publicación se basa en información del propio organismo gubernamental y del Ministerio de Salud Pública.

Como ocurre desde 2021, el año pasado el saldo entre nacimientos (28.884) y defunciones (34.860) fue negativo en 5.976 personas.

Este resultado se explica principalmente por la caída sostenida de la natalidad: entre 1996 y 2025 los nacimientos se redujeron a la mitad.

En 2025 hubo un 3,4% menos nacimientos que el año previo. A su vez, la tasa global de fecundidad se ubicó en 1,16 hijos por mujer, por debajo del nivel de reemplazo generacional (2,1 hijos por mujer), un “umbral que Uruguay no alcanza desde 2005”, subraya.