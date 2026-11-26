Los ejecutivos del accionista principal de Montecon buscan estar a disposición y entablar un diálogo sobre la inversión propuesta y contestar dudas

Un equipo de carga de Montecon en el Puerto de Montevideo.

Los directivos de la empresa Neltume Ports —el accionista de Montecon, que opera contenedores en los muelles públicos del Puerto de Montevideo— tenían previsto reunirse en Torre Ejecutiva con el presidente Yamandú Orsi el miércoles 18, luego de la presentación pública de su proyecto de inversión portuaria, a la que estaban invitadas, pero no asistieron, autoridades del gobierno y de la Administración Nacional de Puertos (ANP).

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Al mismo tiempo que se realizaba el evento, Presidencia transmitió la suspensión de la reunión con Orsi mediante un mensaje telefónico dirigido al presidente de Neltume Ports, Richard von Appen, dijeron a Búsqueda fuentes empresariales y políticas. El encuentro había sido agendado con varias semanas de antelación, agregaron.

Von Appen ya había mantenido un encuentro en julio con el presidente y, además, con el prosecretario Jorge Díaz y la ministra de Transporte, Lucía Etcheverry, cuando la compañía planteó la intención de presentar un proyecto para construir una segunda terminal de contenedores en el Puerto de Montevideo.

Richard von Appen, presidente del Directorio de Montecon. Ahora se proponía consultar de primera mano en qué situación se encuentra el análisis de la iniciativa privada que la compañía, de capitales chilenos y canadienses, entregó formalmente en setiembre al Poder Ejecutivo mientras anunciaba que los accionistas del grupo desistirían del arbitraje internacional iniciado contra el Estado. Con esa acción en los tribunales internacionales, Neltume Ports se oponía al contrato que el gobierno de Luis Lacalle Pou firmó en 2021 con el grupo belga Katoen Natie —socio principal de la Terminal Cuenca del Plata—, que entre otras cosas extendió la concesión de la terminal especializada de contenedores hasta el 2081.

Los ejecutivos se sorprendieron por la escasa antelación que hubo para la cancelación de la reunión prevista para la semana pasada, la falta de explicación y de una fecha alternativa para realizarla, dijeron las fuentes. Indicaron que el ánimo de las autoridades de Neltume Ports es conversar y estar abiertos al intercambio, ofrecer información y escuchar dudas o planteos sobre el proyecto de inversión.