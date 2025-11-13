En el Día de la Industria, su gremial se quejó de que al sector lo “discriminan negativamente”

En la pandemia, cuando se cerraron las fronteras y “no había importaciones ni contrabando”, el sector fabril fue uno de los que mantuvo los motores de la economía en marcha, recordó ayer, miércoles 12, el presidente de la Cámara de Industrias (CIU), Leonardo García, en la celebración del Día de la Industria y el 127º aniversario de la gremial.
Se refirió a varios temas en los que “a diario” hay prácticas que “discriminan negativamente” a la producción manufacturera nacional. Mencionó, como ejemplos, el régimen de preferencias para los comerciantes de fronteras reglamentado esta semana y el de franquicias aduaneras para las compras web; “casi nadie se preguntó qué pasa con la industria nacional, que también deja de vender” por esos motivos.
García aludió, además, al sistema de compras públicas en el que “da lo mismo un producto nacional que uno importado” y cuestionó las exoneraciones tributarias dadas a proyectos de inversión para “importar bienes que produce la industria nacional”.
Asimismo, el titular de la CIU disparó contra las grandes superficies y sus políticas de compra. Dijo que la industria “sufre año a año la concentración de los grupos de compra que abusan de su posición afectando fuertemente” a la fabricación local. “Vemos, cada vez más a menudo, góndolas repletas de productos importados, vemos desaparecer marcas uruguayas tradicionales, vemos productos que perfectamente puede producir nuestro país”, apuntó, y apeló al “rol de defensa de la competencia”.
Tras enumerar otros problemas, dijo que “la industria no crece hace 15 años”.