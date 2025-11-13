  • Cotizaciones
    jueves 13 de noviembre de 2025

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, tu plan tendrá un precio promocional:
    $ Al año*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    En Búsqueda y Galería nos estamos renovando. Para mejorar tu experiencia te pedimos que actualices tus datos. Una vez que completes los datos, por los próximos tres meses tu plan tendrá un precio promocional:
    $ por 3 meses*
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá
    * A partir del cuarto mes por al mes. Podés cancelar el plan en el momento que lo desees
    stopper description + stopper description

    Tu aporte contribuye a la Búsqueda de la verdad

    Suscribite ahora y obtené acceso ilimitado a los contenidos de Búsqueda y Galería.

    Suscribite a Búsqueda
    DESDE

    UYU

    299

    /mes*

    * Podés cancelar el plan en el momento que lo desees

    ¡Hola !

    El venció tu suscripción de Búsqueda y Galería. Para poder continuar accediendo a los beneficios de tu plan es necesario que realices el pago de tu suscripción.
    En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] o contactarte por WhatsApp acá

    En el Día de la Industria, su gremial se quejó de que al sector lo “discriminan negativamente”

    La producción fabril “no crece hace 15 años”, dijo el presidente de la Cámara de Industrias

    Leonardo García, presidente de la Cámara de Industrias.

    Leonardo García, presidente de la Cámara de Industrias.

    FOTO

    Mauricio Zina/adhocFOTOS
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    En la pandemia, cuando se cerraron las fronteras y “no había importaciones ni contrabando”, el sector fabril fue uno de los que mantuvo los motores de la economía en marcha, recordó ayer, miércoles 12, el presidente de la Cámara de Industrias (CIU), Leonardo García, en la celebración del Día de la Industria y el 127º aniversario de la gremial.

    Se refirió a varios temas en los que “a diario” hay prácticas que “discriminan negativamente” a la producción manufacturera nacional. Mencionó, como ejemplos, el régimen de preferencias para los comerciantes de fronteras reglamentado esta semana y el de franquicias aduaneras para las compras web; “casi nadie se preguntó qué pasa con la industria nacional, que también deja de vender” por esos motivos.

    Leé además

    Presidente de la Cámara de Industrias, Leonardo García
    Cámara de Industrias

    Industriales piden una “política país” para que las mipymes puedan dejer de ser un “autotrabajo”

    Por Ana Morales
    Presidente de la Cámara de Industrias, Leonardo García
    Conflictividad

    Empresarios ven con “mucha preocupación“ la “alta” conflictividad en lo previo a la ronda de Consejos de Salarios

    Por Redacción Búsqueda

    García aludió, además, al sistema de compras públicas en el que “da lo mismo un producto nacional que uno importado” y cuestionó las exoneraciones tributarias dadas a proyectos de inversión para “importar bienes que produce la industria nacional”.

    Asimismo, el titular de la CIU disparó contra las grandes superficies y sus políticas de compra. Dijo que la industria “sufre año a año la concentración de los grupos de compra que abusan de su posición afectando fuertemente” a la fabricación local. “Vemos, cada vez más a menudo, góndolas repletas de productos importados, vemos desaparecer marcas uruguayas tradicionales, vemos productos que perfectamente puede producir nuestro país”, apuntó, y apeló al “rol de defensa de la competencia”.

    Tras enumerar otros problemas, dijo que “la industria no crece hace 15 años”.

    Selección semanal
    Caso Cardama

    Javier García como miembro interpelante por Cardama: en el Partido Nacional dicen que era la “única” opción

    Por Federico Castillo
    Polémica en ASSE

    La Jutep falló sobre el caso Danza: “No existe incompatibilidad”

    Por Redacción Búsqueda
    Medios públicos

    Secan archivó investigación al no acreditar que sus autoridades hayan “censurado” a panelista de ‘Buscadores’

    Por Nicolás Delgado
    Seguridad Pública

    Violencia en el fútbol: el Poder Ejecutivo prepara una normativa para accionar de oficio contra barras bravas

    Por Juan Francisco Pittaluga

    Te Puede Interesar

    Ministro Gabriel Oddone.

    El gobierno quiere acelerar la votación del Presupuesto para evitar demoras en cambios tributarios

    Por Redacción Búsqueda
    Jill Mulleady

    Jill Mulleady, artista uruguaya: “La pintura me enseñó a caminar; siempre fue algo más grande que yo”

    Por Magdalena Cabrera
    Las sociedades anónimas compraron 4,5 millones de hectáreas (46%) y vendieron 2,3 millones de hectáreas (23%) en los últimos 25 años en Uruguay.

    La extensión de campos vendidos por uruguayos en 25 años equivale al área de cinco departamentos

    Por Mauro Florentín
    John Pérez en la sede de la Suprema Corte de Justicia. 

    A la fiscal Ferrero “la hubieran matado” si es lo que “hubieran querido”, opina el presidente de la Suprema Corte de Justicia

    Por  Nicolás Delgado  y Macarena Saavedra