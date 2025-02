En el período, el Correo estatal precisó un 25% menos de asistencia financiera para cubrir su déficit

Búsqueda estimó el déficit del último ejercicio en $ 1.105 millones, equivalente a US$ 27,5 millones. En 2023 el resultado negativo había sido de US$ 38 millones.

De cara a los siguientes años, González dijo que la ANC “tiene las herramientas —motos, bicicletas, autos, camionetas— y el personal idóneo para enfrentar el desafío de crecer muchísimo y compensar lo que es la baja de lo que es tradicional en un correo”.

Balance de gestión

El jerarca también destacó el rol de la distribución del gasto dentro del Correo, lo que “permitió llevar adelante la remodelación de más de 70 locales, el cambio de la flota de camionetas, camiones y motos, además de la inauguración de 13 centros de cercanía nuevos. En el quinquenio se inauguraron 57; el 89% de los centros que están abiertos se abrieron en este período”, por ejemplo, en localidades como Garzón, La Paz, Cufré, Charqueada, Centurión, Camino de las Cuentas, Zapicán, Nuevo Berlín y Ciudad del Carmen. Todo se hizo “reduciendo la asistencia del gobierno central en un 24,8%. Es decir, no se pidió plata para hacer esto, sino que se hizo con la misma plata que teníamos, más la que generamos en forma permanente”, enfatizó.

Una obra que destacó fue la restauración de la claraboya —la segunda más grande del país y con casi 100 años— de la casa central. “Eso estaba tapado con una lona porque goteaba agua a chorros. (…) Lo que me importa es que en el futuro cercano, cuando entre alguien al hall central de este Correo, se pueda hacer una exposición y que pueda funcionar durante la noche de los museos”, afirmó González.

Agregó que también se declararon prescindibles algunos locales que el Correo no usa para que el Poder Ejecutivo pueda disponer de ellos.

Por otra parte, después de negociar con el sindicato, se logró un acuerdo para el ingreso de nuevos funcionarios. En 2024 ingresaron unos 53; la plantilla pasó de unos 1.850 funcionarios en 2020 a alrededor de 1.600 a la fecha.

En su evaluación de la gestión del ente durante el actual período de gobierno, el presidente del Correo dijo que se mejoró en muchos aspectos, como “la gestión comercial, lo que produjo una reducción en la asistencia del gobierno central”, y agregó que para ello hubo “una lucha permanente” tanto suya como del sindicato.

Otros aspectos destacados por González fueron la mejora de la estructura edilicia, la renovación de la flota de vehículos y la imagen del Correo, que “volvió a existir. Venía de mucho tiempo en donde la gente no sabía si el Correo seguía abierto o para qué estaba”.

De cara al 2025, informó que entre el 17 y el 22 de abril la ANC participará en una cumbre de negocios postales en cuyo marco ya hay “muchas reuniones programadas”.

Pendientes

González está terminando una gestión al frente de la ANC de aproximadamente un año y medio. “Estos 14 o 15 meses no me alcanzaron. Me hubiera gustado seguir arreglando locales, ver la claraboya terminada, que tanto dolor de cabeza me dio. Me hubiera gustado ver los baños de Pando terminados, estaban en ruinas cuando fui”, señaló.

También mencionó entre los temas pendientes “seguir profundizando en las relaciones comerciales con los correos de España, Argentina y Brasil” y para el e-commerce con Estados Unidos.

“Me hubiera gustado mucho lograr que se reglamentara el artículo 530 de la Rendición de Cuentas de 2022”, que obliga a las empresas públicas a destinar un 10% de su volumen postal anual con el Correo hasta alcanzar el 30% de su servicio postal, declaró el jerarca. Sin embargo, González dijo que tiene confianza en que Pablo Siris, actual director de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) y designado para la Dirección Nacional de Telecomunicaciones en el próximo gobierno, “va a poner todas las ganas, todas las pilas, porque es un hombre que valora lo que significaría esto para el Correo”.