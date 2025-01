La reforma del Estado debe ser un proceso “perenne”, dice Rodrigo Arim, futuro director de la OPP

—La reforma del Estado es un proceso que debe ser perenne —continuo, incesante—; esa lógica de que tiene que haber una macrorreforma no es la adecuada. El enfoque adecuado es que el Estado tiene que vivir una reforma permanente en la que incorpore tecnología —por ejemplo, la inteligencia artificial— en forma sistemática y consistente, y simultáneamente vaya construyendo carrera funcional y procesos de estructura del Estado que sean consistentes con los requerimientos del país y de la propia disponibilidad de información. No es lo mismo tomar decisiones hoy, con la disponibilidad de información que tenemos, que hace 20 o 50 años atrás. Mi diagnóstico es que en distintos ámbitos del Estado no la estamos utilizando, lo que no quiere decir que no haya muy buenas experiencias, como la Agesic, que tienen que ver con procesos de modernización.