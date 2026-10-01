En Uruguay, el “péndulo” se “mueve muy poco”, celebra J.P. Morgan

El CEO para el Cono Sur asegura que el banco de inversión estadounidense evalúa instalar una oficina en el país; “la parte financiera en Uruguay (…) es fuertísima”

Para Facundo Gómez Minujín, CEO para el Cono Sur del banco de inversión estadounidense J.P. Morgan, la fortaleza de Uruguay está dada por su estabilidad y el hecho de que el “péndulo” se “mueve muy poco”, en contraste con la inestabilidad de Argentina. El costado más problemático hoy es, según él, que la economía uruguaya “ha dejado de crecer a tasas atractivas, y hubo mucha discusión sobre la reforma previsional. Eso frenó un poco la inversión”, analizó el ejecutivo argentino en declaraciones publicadas el 23 de setiembre por Bloomberg Línea.

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De todos modos, planteó un relativo optimismo: Uruguay “va a seguir creciendo”, aunque precisa un nuevo “empujón” de inversión, como puede ser un proyecto para la producción de hidrógeno verde, la instalación de otra planta de pasta de celulosa o la exploración de petróleo en el subsuelo marítimo. Iniciativas de esa escala “pueden hacer un cambio importante en el crecimiento”, subrayó.

Gómez Minujín lidera la oficina de J.P. Morgan en Buenos Aires, que según el artículo emplea actualmente a unas 4.200 personas. El ejecutivo informó que el banco de inversión considera la posibilidad de abrir una oficina en Montevideo. Está “lleno, lleno, lleno de family offices. La parte financiera en Uruguay (…) es fuertísima. Nosotros hoy la cubrimos desde acá. Pero nos sumaría la presencia de estar allá en una oficina”.

En 2025, había registrados 74 gestores de portafolios y 102 asesores de inversión operando en Uruguay para 88.298 clientes, principalmente residentes en Argentina (39.613), Uruguay (36.692) y Brasil (2.350). Esos agentes canalizaron inversiones por US$ 47.290 millones ese año, según datos informados por el Banco Central.

“Nosotros estamos muy cerca del gobierno de Uruguay”, afirmó el CEO para el Cono Sur de J.P. Morgan.