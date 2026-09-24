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    “Utópicos tecnológicos estadounidenses” anuncian inversión en Colonia

    Las obligaciones negociables emitidas por la sociedad detrás del proyecto urbanístico +Colonia no reaccionaron tras conocerse un acuerdo con la comunidad Praxis para radicarse en Uruguay

    Vista aérea del desarrollo urbanístico +Colonia.

    Vista aérea del desarrollo urbanístico +Colonia.

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    +Colonia
    Búsqueda | Redacción Búsqueda
    Por Redacción Búsqueda

    El relativo bajo dinamismo del mercado de valores local puede constatarse desde varias perspectivas: en la poca cantidad de acciones cotizadas, en la reducida capitalización bursátil, en la concentración de transacciones con títulos públicos y en el escaso número de operaciones diarias o sus montos. También en cómo se comportan los precios ante novedades asociadas con el emisor; por lo general no hay reacciones rápidas.

    Un ejemplo de esto último puede ser el caso de las series de obligaciones negociables (ON) de Ala Este, la sociedad detrás del desarrollo urbanístico +Colonia. La operativa con esos papeles, lanzados a través de la Bolsa de Valores de Montevideo a comienzos de este año y en junio, ha sido esporádica y se negociaron por última vez en agosto.

    El martes 22, The New York Times informó que, después de descartar zonas del Mediterráneo, los fundadores de Praxis —una compañía y comunidad de “utópicos tecnológicos estadounidenses”— optaron por instalar su “ciudad del futuro” en el marco de un acuerdo con los impulsores de +Colonia, los empresarios argentinos Eduardo y Carlos Bastitta.

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    “La gira mundial ha concluido: hemos elegido Uruguay”, declaró Dryden Brown, el director ejecutivo de Praxis. “Es lo más increíble del mundo”, agregó, citado por el diario estadounidense. El artículo aclara que, hasta ahora, Praxis solo ha firmado un acuerdo en gran medida no vinculante con la empresa de Bastitta, y quedan muchas preguntas sobre si su promesa de construir una ciudad desde cero alguna vez se traducirá en ladrillo y cemento.

    Otros detalles se fueron conociendo en el correr de ese día, informados por Eduardo Bastitta. El acuerdo contempla una inversión estimada de más de US$ 1.000 millones por parte de los 2.700 “praxianos” que se mostraron dispuestos a instalarse en la ciudad en los próximos años. “Es el 20% del total de la urbanización de +Colonia”, afirmó el empresario argentino, según recogió El Observador. Ese empresario, que mantiene un vínculo cercano con el presidente argentino Javier Milei, definió que “no hay proyecto de smart city en el mundo más libertario que +Colonia”.

    La serie 1 de ON de Ala Este, que vence en 2030, tiene un circulante chico, de US$ 3 millones; su última operación, a principios de julio, fue a un precio sin cupón de 101,25 sobre el valor nominal. La serie 2 no registra transacciones desde el 26 de agosto (100,5).

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