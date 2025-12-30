Empresarios expresan moderado optimismo para el 2026 y piden más acción del gobierno
La XXX Encuesta Anual de Evaluación y Perspectivas Empresariales de Búsqueda relevó las expectativas para sus propias firmas y para la economía uruguaya, las principales preocupaciones y los juicios sobre el desempeño de las autoridades
La mayoría de los empresarios espera que su firma aumente la producción o las ventas en 2026 y, en general, prevé realizar inversiones, aunque no tiene planeado ampliar su plantilla de trabajadores, preocupados muchos de ellos por la baja competitividad, los altos costos productivos y, en algunos casos, también por los cambios tributarios que trae la Ley de Presupuesto. A su vez, la expectativa predominante es que la economía uruguaya registre en el nuevo año una expansión modesta, e incluso un porcentaje minoritario prevé un estancamiento o retracción.
Ese panorama de moderado optimismo surge de la XXX Encuesta Anual de Evaluación y Perspectivas Empresariales de Búsqueda, que durante diciembre recabó la visión de 107 dueños, presidentes, directivos o gerentes de compañías privadas instaladas en Uruguay y que en varios casos son las principales o están entre las más relevantes del sector de actividad al que pertenecen: agro, industria, construcción, comercio, finanzas y servicios en general.
Seis de cada 10 ejecutivos prevén un aumento de la actividad en su firma en 2026 (51% “algo” y 9% “mucho”). Otro 25% de los encuestados estima que mantendrá el nivel de actividad y 14% prevé una baja en comparación con el desempeño registrado en 2025.
En materia de empleo, el 58% prevé mantener la plantilla actual, mientras que casi tres de cada 10 ejecutivos dijeron tener previsto ampliarla (25% “poco más” y 3% “mucho más”). El 14% señaló que planea despidos; eso sucederá principalmente en la construcción y en la industria.
Por otro lado, el sondeo captó una percepción del empresariado sobre la gestión del gobierno y del presidente Yamandú Orsi que no los deja satisfechos, aunque tampoco es totalmente crítica: algo más de la mitad de los encuestados juzga “regular” la actuación de la administración frenteamplista y la del mandatario en particular.
El principal cuestionamiento es que observan pocos cambios o reformas relevantes que ayuden a Uruguay a crecer más o a resolver otros de sus problemas, o les atribuyen a los gobernantes tener un “rumbo incierto” o falta de “estrategia” para hacer avanzar al país. Sobre el presidente en particular, los ejecutivos encuestados critican lo que consideran es su escasa capacidad de liderazgo y aspectos comunicacionales, entre otras cosas.